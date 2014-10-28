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Perfil de bróker: Ingot Brokers
Esta página describe el bróker de Forex Ingot Brokers. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Opción de cuentas sin swaps
Compañías
INGOT Brokers (Australia) Pty Ltd, INGOT Broker Limited, INGOT Financial Brokerage Ltd., INGOT Africa Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Apple Pay
M-Pesa
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/TRY
XPR/USD
Regulación
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 173
ASIC, 428015
FSA (Seychelles), SD117
Comisión de valores de Jordania, 20/02165/1/3
CySEC, 462/25
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Idiomas de apoyo
Inglés
Francés
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ProfessionalAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Indexes
1:20
ETF
1:2
Cryptocurrencies
1:5
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Indexes
1:20
ETF
1:2
Cryptocurrencies
1:5