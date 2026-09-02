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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: IQ Option
Esta página describe el bróker de Forex IQ Option. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
Compañías
IQ Option LLC
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Perfect Money
giropay
AdvCash
TrustPay
Przelewy24
Trustly
Entercash
Plataformas de demostración
IQ Option
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
RUB
Rublo ruso
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/GBP
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/TRY
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/SGD
CAD/TRY
CHF/DKK
CHF/HKD
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/TRY
CHF/ZAR
DASH/USD
DKK/JPY
DKK/PLN
DKK/SGD
DKK/ZAR
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NEO/USD
NOK/DKK
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/DKK
NZD/HKD
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/TRY
NZD/USD
NZD/ZAR
PLN/SEK
SEK/DKK
SEK/JPY
SGD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRX/USD
TRY/DKK
TRY/JPY
TRY/ZAR
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
Idiomas del sitio web
Bengalí
Alemán
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Japonés
Portugués
Ruso
Sueco
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:50
Stocks
1:20
Options
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100