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Perfil de bróker: IFC Markets
Esta página describe el bróker de Forex IFC Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
IFC Markets Corp.
Países prohibidos
Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Japón
Rusia
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
CashU
Perfect Money
Bitcoin
AdvCash
bitwallet
M-Pesa
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
NetTradeX
Divisas de la cuenta
BTC
Bitcoin
EUR
Euro
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSC (IVB), SIBA/L/14/1073
CySEC, 147/11
ASF (Labuán), MB / 20/004
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Español
Persa
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Ruso
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Español
Persa
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Ruso
Turco
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Oficina
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
CET
VPS para traders
Próximamente
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
MICRO (MT4)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT4)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
BEGINNER (NetTradeX)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (NetTradeX)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
STANDARD (MT5)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Oil
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:200
Agriculture
1:200
Soft commodities
1:200
Metals
1:200
Energies
1:200
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2
MICRO (MT5)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:20
Futures
1:40
Indexes
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2