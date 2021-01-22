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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: IC (ex-IC Markets)
Esta página describe el bróker de Forex IC (ex-IC Markets). No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
AUTOCHARTIST
- PAMM
- Tipo de interés de fondos
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
Compañías
International Capital Markets Pty Ltd
IC Markets Global
Países prohibidos
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Israel
Nueva Zelanda
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
BPAY
FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
POLi
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
webIRESS
ProDeal
TradingView
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HKD
Dólar de Hong Kong
JPY
Yen
NZD
Dólar neozelandés
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EMC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PPC/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
ASIC, ACN 123 289 109
CySEC, 362/18
Comisión de valores de las Bahamas , SIA-F214
FSA (Seychelles), SD018
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 199
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Indonesio
Japonés
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+1
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
Raw SpreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:500
Stocks
1:50
Futures
1:200
Indexes
1:200
Bonds
1:500
Cryptocurrencies
1:20
cTraderAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500