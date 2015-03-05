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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: ICM Brokers
Esta página describe el bróker de Forex ICM Brokers. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Comerciar por teléfono
Compañías
International Capital Market Brokers
Países prohibidos
Alemania
Austria
Bulgaria
Bélgica
Chipre
Corea del Norte
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Irán
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
Métodos de pago
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Plataformas de demostración
MetaTrader 5 (Limitado con 20 días)
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
LNK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XRP/USD
Regulación
FSC (Mauricio), GB24203068
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
PrimeAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:5
CryptoAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Cryptocurrencies
1:5
Apalancamiento
Cryptocurrencies
1:5