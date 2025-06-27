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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Helvoa (ex-NRDX)
Esta página describe el bróker de Forex Helvoa (ex-NRDX). No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
AUTOCHARTIST
- Bonos
- PAMM
- Concursos de comercio
- LAMM
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
Compañías
NRDX Pty Ltd
Países prohibidos
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Rusia
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BCH/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/ZAR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SYM/BOL
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 49648
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Formulario web
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
-
Reembolsos en órdenes limitadas por 1 std. lote
-
Descuentos por 1 lote estándar
-
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
SarterAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta250 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
SilverAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
GoldAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
Gold & silver
1:150
Stocks
1:10
Indexes
1:150
Energies
1:150
Cryptocurrencies
1:2
PlatinumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:5