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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Headway
Esta página describe el bróker de Forex Headway. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
JAROCEL PTY LTD
Países prohibidos
Birmania
Corea del Norte
Irán
Métodos de pago
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Boleto Bancário
Transferencia bancaria local
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Web Trading
Divisas de la cuenta
BRL
Real brasileño
EUR
Euro
IDR
Rupia indonesia
JPY
Yen
MYR
Ringgit
NGN
Naira
THB
Baht tailandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DKK/JPY
DKK/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/DKK
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 52108
Idiomas del sitio web
Inglés
Francés
Indonesio
Japonés
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Indonesio
Japonés
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
42%
Descuentos por 1 lote estándar
42%
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
Cryptocurrencies
1:2000