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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Hantec Markets
Esta página describe el bróker de Forex Hantec Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
Compañías
Hantec Markets Limited (UK)
Hantec Markets Limited (Mauritius)
Hantec Markets Limited (Jordan)
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días)
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 502635
FSC (Mauricio), C114013940
Comisión de valores de Jordania, 51905
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Portugués
Tailandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Italiano
Neerlandés
Portugués
Rumano
Ruso
Serbio
Turco
Ucraniano
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2