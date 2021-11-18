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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: GANN Markets
Esta página describe el bróker de Forex GANN Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
GANN Markets Corp. LLC
Países prohibidos
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Turquía
Métodos de pago
WebMoney
PayPal
Skrill
Tarjetas de crédito
UnionPay
CashU
Perfect Money
AliPay
Transferencia bancaria local
Bitcoin
paysafecard
AdvCash
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
TRY
Lira turca
Pares de monedas
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DOT/USD
DSH/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XMR/USD
ZEC/USD
Regulación
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Próximamente
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Stocks
1:400
Agriculture
1:400
Soft commodities
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Bonds
1:400
ETF
1:400
Binary options
1:400
Cryptocurrencies
1:400
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Stocks
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:200