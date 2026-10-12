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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: FxPro
Esta página describe el bróker de Forex FxPro. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
Compañías
FxPro UK Limited
FxPro Global Markets Ltd
FxPro Financial Services Limited
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Irán
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Plataforma de comercio para móvil
cTrader
Web Trading
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
PLN
Złoty
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
CHF/SGD
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
NEO/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
PLN/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 509956
CySEC, 078/07
FSCA (Sudáfrica), 45052
DFSA (Dubái), F003333
FSA (Seychelles), SD120
Comisión de valores de las Bahamas , SIA-F184
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Español
Francés
Hindi
Húngaro
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Tailandés
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Español
Francés
Húngaro
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Eslovaco
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
50.000 $
Condiciones especiales
Descuentos para las cuentas ECN.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
FxPro MT4Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT4 fixed spreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Stocks
1:25
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro MT5Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Futures
1:50
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20
FxPro cTraderAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Indexes
1:20
Metals
1:20
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:20