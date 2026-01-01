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Perfil de bróker: FXPrimus
Esta página describe el bróker de Forex FXPrimus. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Cuentas administradas
- Educación gratis
Compañías
Primus Global Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Países prohibidos
Australia
Bélgica
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Japón
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
Divisas de la cuenta
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
PLN
Złoty
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Regulación
CySEC, 261/14
FSCA (Sudáfrica), 46675
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 14595
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Español
Indonesio
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Húngaro
Indonesio
Polaco
Rumano
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Precio por mes
30 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
PrimusPROAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:5
PrimusCLASSICAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta15 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
PrimusZEROAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Cryptocurrencies
1:5