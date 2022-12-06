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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Exness
Esta página describe el bróker de Forex Exness. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Concursos de comercio
- LAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Educación gratis
Compañías
Nymstar Limited, Exness B.V., Venico Capital Limited, Vlerizo (Pty) Ltd
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
India
Irán
Reino Unido
Rusia
Ucrania
Unión Europea
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
ARS
Peso (Argentina)
AUD
Dólar australiano
BRL
Real brasileño
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
CNY
Yuan chino
COP
Peso colombiano
CZK
Corona checa
DKK
Corona danesa
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
GEL
Lari georgiano
HKD
Dólar de Hong Kong
HUF
Florín húngaro
IDR
Rupia indonesia
ILS
Nuevo shéquel
JOD
Dinar jordano
JPY
Yen
KRW
Wŏn surcoreano
KWD
Dinar kuwaití
KZT
Tenge kazajo
MXN
Peso mexicano
NOK
Corona noruega
NZD
Dólar neozelandés
PHP
Peso filipino
PLN
Złoty
RON
Leu rumano
RUB
Rublo ruso
SEK
Corona sueca
SGD
Dólar de Singapur
THB
Baht tailandés
TRY
Lira turca
UAH
Grivna
USD
Dólar de los Estados Unidos
XAG
Plata
XAU
Oro
XPD
Paladio
XPT
Platino
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/GBP
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/TRY
AUD/USD
AUD/ZAR
BAT/USD
BTC/AUD
BTC/CNH
BTC/JPY
BTC/KRW
BTC/THB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/ZAR
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/TRY
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/TRY
CZK/PLN
DKK/CZK
DKK/HUF
DKK/JPY
DKK/PLN
DKK/SGD
DKK/ZAR
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/DKK
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/TRY
NZD/USD
NZD/ZAR
PLN/DKK
PLN/HUF
PLN/JPY
PLN/SEK
SEK/DKK
SEK/JPY
SEK/NOK
SGD/HKD
SGD/JPY
SNX/USD
TRY/DKK
TRY/JPY
TRY/ZAR
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAG/EUR
XAG/GBP
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/GBP
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FCA (Reino Unido), 730729
CySEC, 178/12
FSA (Seychelles), SD025
FSCA (Sudáfrica), 51024
FSC (Mauricio), 176967
Financial Commission, 22.07.2021
FSC (IVB), SIBA/L/20/1133
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 162
Comisión de valores de Jordania, 51905
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Bengalí
Alemán
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Portugués
Tailandés
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Bengalí
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Coreano
Portugués
Ruso
Tailandés
Urdu
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
500 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Raw SpreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Standard CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
ZeroAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50