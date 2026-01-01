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Perfil de bróker: Eurotrader
Esta página describe el bróker de Forex Eurotrader. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- MAM
Compañías
Eurotrade SA (Pty) Ltd, Eurotrade RGB Holdings Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Albania
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Haití
Irak
Irán
Jamaica
Japón
República del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Turquía
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
IOT/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XMR/USD
ZEC/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 44351
FCA (Reino Unido), 24/11/2022
FSC (Mauricio), GB22201125
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Español
Italiano
Malayo
Portugués
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
2.500 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
RawAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2