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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: ETO Markets
Esta página describe el bróker de Forex ETO Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- LAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
ETO Group Pty Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Bielorrusia
Birmania
Cuba
Estados Unidos
Irak
Irán
Líbano
Mali
República Democrática del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Ucrania
Venezuela
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Regulación
ASIC, 420224
FSA (Seychelles), S062
FSC (Mauricio), C119023893
Idiomas del sitio web
Inglés
Francés
Indonesio
Coreano
Malayo
Portugués
Tailandés
Chino
Filipino
Idiomas de apoyo
Inglés
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Teléfono
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis después de negociar
100 lots
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
STPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:20