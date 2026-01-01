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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: DB Investing
Esta página describe el bróker de Forex DB Investing. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
BI de No - DB Investing is not an introducing broker of another broker.
Compañías
Países prohibidos
Armenia
Azerbaiyán
Canadá
Estados Unidos
Irak
Irán
Reino Unido
Unión Europea
Regulación
FSC (Mauricio), GB25204845
FINTRAC (Canadá), M22286159
CMA (EAU), 20200000197
FSA (Seychelles), SD053
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
100,000
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandartAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
CFD
1:1200
Metals
1:500
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:20