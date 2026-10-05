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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: CapitalCore
Esta página describe el bróker de Forex CapitalCore. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Bonos
- Gestor personal
- VPS
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Capitalcore LLC
Métodos de pago
PayPal
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Web Trading
Capitalcore WebTrader
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
GoldAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Binary options
Cryptocurrencies
1:5