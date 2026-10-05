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Perfil de bróker: CapitalCore

Esta página describe el bróker de Forex CapitalCore. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

CapitalCore (capitalcore.com)
  • Acepta comerciantes de los Estados Unidos
  • Bonos
  • Gestor personal
  • VPS
  • Educación gratis
  • Comerciar por teléfono
Visitar

Compañías
Capitalcore LLC
Fundado en: 2019
En linea desde: 2019
Calificación del corredor
CapitalCore
9.7 / 10
34 opiniones calificadas
Ver reseñas
Métodos de pago
PayPal
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Web Trading
Capitalcore WebTrader
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis
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