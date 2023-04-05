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Perfil de bróker: Blueberry
Esta página describe el bróker de Forex Blueberry. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- MAM
Compañías
Blueberry Markets Group, Eightcap Pty Ltd
Blueberry Markets (Mauritius) Ltd
Blueberry Markets (V) Ltd
Blueberry Prime Partners Pty Ltd.
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Guinea-Bisáu
Irak
Irán
Islas Marianas del Norte
Libia
Líbano
Mali
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Vanuatu
Yemen
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dragonpay
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5
cTrader
TradingView
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
NZD
Dólar neozelandés
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HFF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
Regulación
ASIC, 391441
Comisión de valores de las Bahamas , SIA-F220
FSC (Mauricio), GB24203929
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 700697
CMA (EAU), 20200000451
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Indonesio
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Polaco
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
100 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
RAWAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:50
Stocks
1:5
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2