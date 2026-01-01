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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: BBS Markets
Esta página describe el bróker de Forex BBS Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
Compañías
BBS Operations Ltd
Países prohibidos
Corea del Sur
Estados Unidos
Siria
Sudán
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USDT
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
BNB/USDT
BTC/USDT
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SGD
DOT/USDT
ETH/USDT
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LINK/USDT
LTC/USDT
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SOL/USDT
TRX/USDT
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CLP
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USDT
ZAR/JPY
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Persa
Italiano
Portugués
Tailandés
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
BonusAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:50