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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Ally Invest
Esta página describe el bróker de Forex Ally Invest. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
Compañías
Ally Financial Inc.
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Cheques
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
Regulación
CFTC/NFA, 0408077
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:50
Apalancamiento
Forex
1:50
Stocks
1:50
Options
1:50
Futures
1:50