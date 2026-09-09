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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Admirals
Esta página describe el bróker de Forex Admirals. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd, Aglobe Investments Ltd,
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
iDEAL
SOFORT
Bitcoin
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días de inactividad)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días de inactividad)
Divisas de la cuenta
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Regulación
ASIC, 28381
CySEC, 201/13
FCA (Reino Unido), 595450
FSA (Seychelles), SD073
Comisión de valores de Jordania, 57026
FSCA (Sudáfrica), FSP51311
Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, 178
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Búlgaro
Checo
Alemán
Español
Estonio
Croata
Húngaro
Italiano
Letón
Malayo
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Esloveno
Serbio
Sueco
Turco
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Búlgaro
Checo
Alemán
Español
Estonio
Hindi
Croata
Húngaro
Italiano
Letón
Malayo
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Esloveno
Serbio
Sueco
Turco
Vietnamita
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+1
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Admiral.MarketsAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.PrimeAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:20
Agriculture
1:20
Metals
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.Markets (ASIC)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5 (ASIC)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Zero.MT5Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:20