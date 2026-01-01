Alojamiento VPS

TradoxVPS es una compañía especializada en alojamiento de servidores de trading que se centra en la mejora medible de la conexión entre su plataforma y su broker. Proporcionan herramientas para medir la latencia y su tiempo de actividad. Sus servidores están ubicados físicamente en los centros más utilizados para la infraestructura de los brokers (Chicago, Londres, Ámsterdam, Dublín). Incluso sus planes económicos ofrecen hardware de gama alta, lo que garantiza un funcionamiento rápido de múltiples plataformas de trading.