交易水平是指持仓头寸和挂单的入场价、止损价及止盈价。默认情况下，MetaTrader 会在图表上以虚线显示交易水平。您可以通过图表属性和平台选项来打开或关闭它们，但没有可以快速完成此操作的键盘快捷键。这正是 Hide/Show Trade Levels 脚本派上用场的时候。

Hide/Show Trade Levels 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的非常简单的脚本。它所做的只是切换当前图表上交易水平的显示状态。

假设您需要让图表变得简洁一些，以便操作某些对象或更清楚地读取指标数值。有了 Hide/Show Trade Levels 脚本，您就可以用自定义热键来做到这一点。之后，您可以使用同一个热键重新显示交易水平。

以下是 MetaTrader 5 中一张带有大量交易水平的图表：

MetaTrader（包括 MT4 和 MT5）允许您为任何脚本指定热键。下载并安装 Hide/Show Trade Levels 之后，您可以在导航器子窗口中右键点击它并选择设置热键，为其设置键盘快捷键：

在打开的对话框中，您可以选择一个可选的控制键（ Alt 或 Ctrl ）以及主键。以下是将其设置为 Alt + S 的示例：

该脚本没有需要配置的输入参数，而且 MT4 和 MT5 版本的代码相同。为方便您使用，我们同时提供 .mq4/.ex4 和 .mq5/.ex5 两组文件。

Hide/Show Trade Levels 脚本不执行任何交易操作，也不使用任何 DLL 导入 — 它是完全安全的。

要安装该脚本，请按照以下说明操作：

下载脚本文件。

打开 MetaTrader 4/5 的数据文件夹（通过文件→打开数据文件夹）。

打开 MQL4 或 MQL5 文件夹。

将文件复制到 Scripts 子文件夹。

重启 MetaTrader 4/5，或者右键点击平台的导航器子窗口并选择刷新来刷新脚本列表。

您也可以阅读更详细的安装指南。

警告！如果您的平台选项（工具→选项→图表）中的显示交易价位处于关闭状态，该脚本将无法覆盖此设置并显示交易水平。

讨论

您有关于此脚本的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或 MQL 程序员在我们的外汇论坛讨论 Hide/Show Trade Levels。