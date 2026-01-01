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头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
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适用于 MT4 和 MT5 的 Hide/Show Trade Levels 脚本

交易水平是指持仓头寸和挂单的入场价、止损价及止盈价。默认情况下，MetaTrader 会在图表上以虚线显示交易水平。您可以通过图表属性和平台选项来打开或关闭它们，但没有可以快速完成此操作的键盘快捷键。这正是 Hide/Show Trade Levels 脚本派上用场的时候。

Hide/Show Trade Levels 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的非常简单的脚本。它所做的只是切换当前图表上交易水平的显示状态。

假设您需要让图表变得简洁一些，以便操作某些对象或更清楚地读取指标数值。有了 Hide/Show Trade Levels 脚本，您就可以用自定义热键来做到这一点。之后，您可以使用同一个热键重新显示交易水平。

以下是 MetaTrader 5 中一张带有大量交易水平的图表：

带有多个交易水平（包括入场价、止损价和目标价）的 EUR/USD 图表

MetaTrader（包括 MT4 和 MT5）允许您为任何脚本指定热键。下载并安装 Hide/Show Trade Levels 之后，您可以在导航器子窗口中右键点击它并选择设置热键，为其设置键盘快捷键：

MetaTrader 5 中脚本的右键菜单

在打开的对话框中，您可以选择一个可选的控制键（AltCtrl）以及主键。以下是将其设置为 Alt+S 的示例：

将 Alt 设为控制键、S 设为主键以运行 Hide/Show Trade Levels 脚本

该脚本没有需要配置的输入参数，而且 MT4 和 MT5 版本的代码相同。为方便您使用，我们同时提供 .mq4/.ex4 和 .mq5/.ex5 两组文件。

 

Hide/Show Trade Levels 脚本不执行任何交易操作，也不使用任何 DLL 导入 — 它是完全安全的。

该脚本可免费下载和使用。

MetaTrader 4 Hide/Show Trade Levels mq4 格式下载 MetaTrader 4 Hide/Show Trade Levels ex4 格式下载 MetaTrader 5 Hide/Show Trade Levels mq5 格式下载 MetaTrader 5 Hide/Show Trade Levels ex5 格式下载

要安装该脚本，请按照以下说明操作：

  • 下载脚本文件。
  • 打开 MetaTrader 4/5 的数据文件夹（通过文件→打开数据文件夹）。
  • 打开 MQL4MQL5 文件夹。
  • 将文件复制到 Scripts 子文件夹。
  • 重启 MetaTrader 4/5，或者右键点击平台的导航器子窗口并选择刷新来刷新脚本列表。

您也可以阅读更详细的安装指南

 

警告！如果您的平台选项（工具→选项→图表）中的显示交易价位处于关闭状态，该脚本将无法覆盖此设置并显示交易水平。

讨论

您有关于此脚本的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或 MQL 程序员在我们的外汇论坛讨论 Hide/Show Trade Levels。