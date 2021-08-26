平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence）是一项非常古老的技术指标，但至今依然相当受欢迎。通过 MetaTrader 版 MACD 多时间周期（MTF）指标，您可以在同一个表格中查看指标在多个时间周期中的状态。这有助于您更好地了解市场的整体情况。

什么是 MetaTrader 版 MACD 多时间周期指标？

“MACD 多时间周期 (MTF)”是一款出色的指标，可以在您的 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 平台上查看任何交易品种的整体趋势。

通过这项指标，您可以在一个图表上看到平滑异同移动平均线在所有时间周期中的状态。

该指标显示了一个简单的表格，您可以从中看到每个时间周期对应的 MACD 趋势。

在图表上，您还可以看到目前 MACD 在所有时间周期上是在获得还是失去动能。

MetaTrader 版 MACD 多时间周期指标为什么有用？

当您在 MetaTrader 中查看价格的平滑异同移动平均线时，您的视角通常限定在特定的时间周期内。

观察它在不同时间周期中的状态几乎总是很有用的，这能让您更好地把握市场形势。

例如，如果您查看 H1 图表上的趋势，您可能会看到一个看涨趋势。但在 D1 图表上，您可能会看到下跌趋势。

MT4/MT5 版 MACD 多时间周期指标可以让您一次性看到平滑异同移动平均线在所有时间周期中的状态。

您可以简化它的视觉呈现方式，并了解某项资产或货币对整体是上涨还是下跌。

您可以用这项指标来改善您就入场位与离场位做出的决策。

这项指标还包含一项能提醒您趋势发生变化的功能。

输入参数

当您运行指标后，您可以通过它的输入参数设置 MACD 参数、选择时间周期并配置提醒。

MT4 版 MACD 多时间周期指标的安装

[[版本]]

如要安装 MT4 版 MACD 多时间周期指标，请按照以下说明操作：

下载指标的存档文件。 打开 MetaTrader 4 的数据文件夹（通过文件->打开数据文件夹）。 打开 MQL4 文件夹。 将存档中的所有文件夹直接复制到 MQL4 文件夹。 重启 MetaTrader 4 或用右键点击平台上的导航子窗口并选择刷新，以刷新指标列表。

如要获取更多有关如何执行安装的详细说明和教程视频，请访问本页面。

MT5 版 MACD 多时间周期指标的安装

如要安装 MT5 版 MACD 多时间周期指标，请按照以下说明操作：

下载指标的存档文件。 打开 MetaTrader 5 的数据文件夹（通过文件->打开数据文件夹）。 打开 MQL5 文件夹。 将存档中的所有文件夹直接复制到 MQL5 文件夹。 重启 MetaTrader 5 或用右键点击平台上的导航子窗口并选择刷新，以刷新指标列表。

如要获取更多有关如何执行安装的详细说明和教程视频，请访问本页面。

探讨

您有关于这项指标的建议或问题吗？您可以在指标论坛上与其他外汇交易者及 MQL 程序员讨论关于 MACD 多时间周期指标的问题。

更新日志

1.03 - 2026/4/6

增加了指标的 MT5 版本。

增加了选择特定 MACD 信号用于通知的功能。

增加了对 HiDPI 屏幕的面板缩放功能。

增加了一个选项，可选择让面板显示在图表的哪个角落。

增加了一个仅会播放声音的提醒类型。

增加了初始化期间的输入参数验证。

为面板添加了最小化/最大化按钮。

增加了在面板上高亮显示当前时间周期的功能。

在面板标题栏中新增了所选通知类型的信息。

将面板工具提示更改为更详细的信息。

清理了代码中未使用的变量和函数。

1.02 - 2021/8/26