Var Mov Avg MetaTrader 指标 — 虽然这项指标的基础是移动平均线，但它并未使用任何 MT4/MT5 移动平均线指标。它使用自己的公式和复杂噪音过滤器来计算移动平均线，以产生更准确的信号。这项指标以虚线的形式显示在主图表窗口中价格曲线的上方。Var Mov Avg 能够在低时间周期上显示高时间周期的计算结果（多时间周期指标）。它可以用于 MT4、MT5 及 cTrader。

输入参数

periodAMA (默认 = 50) — 主要的自定义移动平均线的周期。与其他移动平均线不同，这项参数的值越高，则曲线的平滑度越低。

(默认 = 50) — 主要的自定义移动平均线的周期。与其他移动平均线不同，这项参数的值越高，则曲线的平滑度越低。 nfast (默认 = 15) — 第一个噪音过滤参数。它的值越高，指标对峰值的敏感度越低。

(默认 = 15) — 第一个噪音过滤参数。它的值越高，指标对峰值的敏感度越低。 nslow (默认 = 10) — 第二个噪音过滤参数。它的值越高，指标对峰值的敏感度越低。

(默认 = 10) — 第二个噪音过滤参数。它的值越高，指标对峰值的敏感度越低。 G (默认 = 1.0) — 移动平均线中过滤部分的力度。这是另一种使移动平均线更加平滑的方法。

(默认 = 1.0) — 移动平均线中过滤部分的力度。这是另一种使移动平均线更加平滑的方法。 dK (默认 = 0.1) — 用于配置信号的灵敏度，值越高，则信号越少。

(默认 = 0.1) — 用于配置信号的灵敏度，值越高，则信号越少。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则出现买入信号时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。它不在 cTrader 中。

(默认 = false) — 如果为 ，则出现买入信号时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。它不在 cTrader 中。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则出现买入信号时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则出现买入信号时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则出现买入信号时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。它不在 cTrader 中。

(默认 = false) — 如果为 ，则出现买入信号时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。它不在 cTrader 中。 TriggerCandle (默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图： 前一个 - 刚结束的蜡烛图，或 当前 尚未完成的蜡烛图。

(默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图： - 刚结束的蜡烛图，或 尚未完成的蜡烛图。 UpperTimeframe (默认 = PERIOD_CURRENT) - 如果设为高于当前时间周期的时间周期，它会让指标用该时间周期上的数据进行计算。

示例与策略

当点为红色时，价格处于下行趋势。当点为绿色时，价格为上行趋势。当红色变为绿色时，买入；当绿色变为红色时，卖出。采用适度的止损位来保护自己免受虚假信号的影响。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于 Var Mov Avg 指标的问题。

更新日志

1.02 - 2022/10/7

增加了使用 UpperTimeframe 输入参数的 MTF 功能。

输入参数的 MTF 功能。 增加了适用于 cTrader 的 Var Mov Avg 版本。

修复了关于提醒的问题。

1.01 - 2022/4/7