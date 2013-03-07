TradeBreakOut - 是一款 MetaTrader 和 cTrader 指标，可显示当前价格（收盘价或高点价/低点价）与最近支撑位或阻力位的突破价之间的距离，相应的支撑位或阻力位通过局部最低值和最高值来计算。它支持跨时间周期（MTF）操作，并可在价格突破时发出预警。这项指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。

输入参数

Timeframe： 用于计算突破线的的时间周期。如果指定的时间周期低于当前图表时间周期，指标将使用当前图表的时间周期。

用于计算突破线的的时间周期。如果指定的时间周期低于当前图表时间周期，指标将使用当前图表的时间周期。 Period (默认 = 50) — 指标的周期。它的值越高，显示的突破越少，但信号的质量也越好。

(默认 = 50) — 指标的周期。它的值越高，显示的突破越少，但信号的质量也越好。 PriceType (默认 = 高点价/低点价) — 计算中要使用的价格类型。从理论上而言，收盘价更适合每日/每周时间周期，高点价/低点价更适合短期时间周期。

(默认 = 高点价/低点价) — 计算中要使用的价格类型。从理论上而言，收盘价更适合每日/每周时间周期，高点价/低点价更适合短期时间周期。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true , 则当指标突破零线时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 , 则当指标突破零线时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true , 则当指标突破零线时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 , 则当指标突破零线时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true , 则当指标突破零线时，将发送推送通知。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 如果为 , 则当指标突破零线时，将发送推送通知。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 EnableSoundAlerts (默认 = false) — 如果为 true , 则当指标突破零线时，将播放指定的声音文件。

(默认 = false) — 如果为 , 则当指标突破零线时，将播放指定的声音文件。 TriggerCandle (默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图： Previous - 刚结束的蜡烛图，或 当前 尚未完成的蜡烛图。当 价格 被设为 Current 时，这项参数的重要性不大，因为只要最高价或最低价突破支撑/阻力线，信号即可生成。

(默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图： - 刚结束的蜡烛图，或 尚未完成的蜡烛图。当 被设为 时，这项参数的重要性不大，因为只要最高价或最低价突破支撑/阻力线，信号即可生成。 Draw Signal Arrows： 如果为 true，则出现上涨或下跌信号时，指标将在图表上绘制箭头。

示例与策略

上述图表显示的 TradeBreakOut 指标采用默认设置。当绿线从下方突破零线时，这意味着局部最高值被多头突破。当红线从上方突破零线时，这意味着局部最低值被空头突破。与零线的距离越大，突破的可能性就越小。

以下 cTrader 屏幕截图为跨时间周期显示的示例：