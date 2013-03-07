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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
TradeBreakOut
TradeBreakOut - 是一款 MetaTrader 和 cTrader 指标，可显示当前价格（收盘价或高点价/低点价）与最近支撑位或阻力位的突破价之间的距离，相应的支撑位或阻力位通过局部最低值和最高值来计算。它支持跨时间周期（MTF）操作，并可在价格突破时发出预警。这项指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。
输入参数
- Timeframe：用于计算突破线的的时间周期。如果指定的时间周期低于当前图表时间周期，指标将使用当前图表的时间周期。
- Period (默认 = 50) — 指标的周期。它的值越高，显示的突破越少，但信号的质量也越好。
- PriceType (默认 = 高点价/低点价) — 计算中要使用的价格类型。从理论上而言，收盘价更适合每日/每周时间周期，高点价/低点价更适合短期时间周期。
- EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true, 则当指标突破零线时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。
- EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true, 则当指标突破零线时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。
- EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true, 则当指标突破零线时，将发送推送通知。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。
- EnableSoundAlerts (默认 = false) — 如果为 true, 则当指标突破零线时，将播放指定的声音文件。
- TriggerCandle (默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图：Previous - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。当价格被设为Current时，这项参数的重要性不大，因为只要最高价或最低价突破支撑/阻力线，信号即可生成。
- Draw Signal Arrows： 如果为 true，则出现上涨或下跌信号时，指标将在图表上绘制箭头。
示例与策略
上述图表显示的 TradeBreakOut 指标采用默认设置。当绿线从下方突破零线时，这意味着局部最高值被多头突破。当红线从上方突破零线时，这意味着局部最低值被空头突破。与零线的距离越大，突破的可能性就越小。
以下 cTrader 屏幕截图为跨时间周期显示的示例：
下载 (ver. 1.02, 2025-08-19)MetaTrader 4 版 TradeBreakOut 指标.mq4 MetaTrader 4 版 TradeBreakOut 指标.zip MetaTrader 5 版 TradeBreakOut 指标.mq5 MetaTrader 5 版 TradeBreakOut 指标.zip cTrader 版 TradeBreakOut 指标 .cs cTrader 版TradeBreakOut 指标 .zip
探讨
警告！
您可以在我们的 MetaTrader 指标教程或 cTrader 指标教程中查阅如何安装该指标。
您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于 TradeBreakOut 指标的问题。
更新日志
1.02 - 2025/8/19
- 增加了对跨时间周期（MTF）操作的支持。
- 增加了在指标信号上绘制箭头的选项。
- 增加了指标的 cTrader 版本。
- 增加了一个仅播放声音的预警选项。
- 修复了预警的工作方式。当价格 = 高点/低点价时，将忽略“触发 K 线”参数，并且可为同一根 K 线生成买入和卖出预警。
1.01 - 2022/3/26
- 增加了提醒。
1.00 - 2013/3/7
- EarnForex.com 首次发布 TradeBreakOut 指标。