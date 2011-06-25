总能量指标（Total Power Indicator，MetaTrader 指标） — 它基于两种标准指标：熊力指标和牛力指标。这项指标计算设定回看期内多头条形图和空头条形图的数量，然后计算当前时期内空头、多头以及总体（计算为多头和空头之间的绝对差异）比例指数。然后，去除掉原始熊力/牛力指标中的主要缺陷（缺乏长期视角），我们就得出一定时期内熊力和牛力的相对平均的连续走势线。原始的 MetaTrader 4 版总能量指标由 Asirikuy.com 的 Daniel Fernandez 于 2011 年创建。该版本目前同样适用于 MT5。

输入参数

回看周期 (默认 = 45) — 指标的主要周期。它决定着待回看的条形图数量，以计算以熊力/牛力主导的条形图。

(默认 = 45) — 指标的主要周期。它决定着待回看的条形图数量，以计算以熊力/牛力主导的条形图。 能量周期 (默认 = 10) — 原始熊力指标和牛力指标的周期。

(默认 = 10) — 原始熊力指标和牛力指标的周期。 AlertOn100Power (默认 = false) — 如果为 true ，则当牛力或熊力达到 100 时将发送提醒。这是一个强劲的超买/超卖信号，通常出现在趋势逆转之前。

(默认 = false) — 如果为 ，则当牛力或熊力达到 100 时将发送提醒。这是一个强劲的超买/超卖信号，通常出现在趋势逆转之前。 AlertOnCrossover (默认 = false) — 如果为 true ，则当牛力和熊力线交叉时将发送提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则当牛力和熊力线交叉时将发送提醒。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则上述两种条件都会发出本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则上述两种条件都会发出本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则触发提醒条件时将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则触发提醒条件时将发送推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 如果为 ，则触发提醒条件时将发送推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 TriggerCandle (默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。

示例与策略

总能量指标的操作方式与其他震荡指标相似：

尽管不多见，但它最可靠的入场方法之一是等待牛力线或熊力线达到 100 的值并进入逆转交易。

熊力和牛力的交叉位也可以用于入场交易。如果牛力线在上方，可以做多；如果熊力线在上方，可以做空。

牛力线或熊力线与总能量线的交叉位可用于保守地退出交易。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于总能量指标的问题。

更新日志

1.01 - 2022/3/24

增加了弹出、邮件和移动通知形式的提醒。

重构了源代码。

1.00 - 2011/6/25