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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
Support and Resistance (支撑和阻力)
Support and Resistance MetaTrader 指标 — 正如该指标名称所述，它显示了支撑和阻力水平。直接将它们显示在图表上，当您想设置止损或止盈水平时或当您想查看下一个市场目标时能为您提供简单的帮助。该指标使用标准的MetaTrader Fractals指标（Bill Williams的方法）且没有可更改的输入参数。该指标适用于MT4和MT5。
输入参数
- EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则当收盘价支撑位或阻力位时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。
- EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则当收盘价高于或低于支撑位或阻力位时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。
- EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则当收盘价高于或低于支撑位或阻力位时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。
- TriggerCandle (默认 = 前一个) - 要发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。
T此图已说明了所有。用蓝点标记的水平表示支撑位，用红点标记的水平表示阻力位。还要知道如果支撑被突破之后可能会转变为阻力，反之亦然。
下载 (ver. 1.03, 2026-10-12)MetaTrader 4 Support and Resistance zip 格式 MetaTrader 4 Support and Resistance mq4 格式 MetaTrader 5 Support and Resistance zip 格式 MetaTrader 5 Support and Resistance mq5 格式 cTrader Support and Resistance zip 格式 cTrader Support and Resistance cs 格式
讨论
您有关于此指标的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或MQL程序员在我们的外汇论坛讨论Support and Resistance。
更新日志
1.02 - 2022/3/23
- 增加了弹出、邮件和移动通知形式的提醒。