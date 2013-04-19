最近的高/低报警MetaTrader指标 — 显示两条最大和最小穿过最近N型条的波段。默认的是，最大的波段以蓝色线显示；最小的波段以黄色线显示。此外，当当前价格（买方报价）突破近期高点价或低点价时，它可以激活弹出提醒，发送邮件提醒或发布通知提醒。所有提醒都可以关闭。如果您使用邮件提醒功能，请务必要在您的 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件。推送通知也一样。这项指标适用于 MT4、MT5 和 cTrader。

它是一项支持跨时间周期的指标，可以从较高时间周期上获取高点/低点值并将它们显示在当前图表上。您还可以移动高点/低点值计算的起始点，例如移动为显示前一天的值。

输入参数

时间周期： 用于计算高点/低点值的时间周期。

用于计算高点/低点值的时间周期。 N (默认 = 20) — 最近的高/低水平周期值。

(默认 = 20) — 最近的高/低水平周期值。 偏移量 (默认 = 0) - 用于计算近期高点/低点水平的起始条形图的偏移量。例如，如果值为 2 ，则会使用从 2 根条形图之前开始的数据。

(默认 = 0) - 用于计算近期高点/低点水平的起始条形图的偏移量。例如，如果值为 ，则会使用从 2 根条形图之前开始的数据。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableSoundAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，则指标将播放声音文件预警。

(默认 = false) - 如果为 ，则指标将播放声音文件预警。 SoundFile (默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 true 时将使用的声音文件。

(默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 时将使用的声音文件。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 如果为 ，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 TriggerCandle (默认 = 前一根) - 用于为预警获取高点/低点值的 K 线。

指标可以用于多种用途。最近的高/低水平可以用于当前价格的追踪止损。也可以用于输入新的仓位。尽管没有原始的指标强大，触发最近的极端水平可以作为其它指标的确认。修改通知选项使其更加简单的反映实际情况。

讨论

您有关于此指标的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或MQL程序员在我们的外汇论坛讨论最高/低报警。

更新日志

1.02 - 2025/8/4

增加了跨时间周期 (MTF) 模式。

新增了 cTrader 版本的近期高点/低点值预警指标。

增加了一个仅播放声音的预警选项。

添加了输入参数 ( Shift（偏移量） )，可用于选择近期高点/低点价计算的起点。

)，可用于选择近期高点/低点价计算的起点。 阐明了有关 TriggerCandle 参数的描述。

1.01 - 2022/3/21

增加了通知提醒和蜡烛图选择。

1.00 - 2013/4/19