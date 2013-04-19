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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
最高/低报警 (价格预警)
最近的高/低报警MetaTrader指标 — 显示两条最大和最小穿过最近N型条的波段。默认的是，最大的波段以蓝色线显示；最小的波段以黄色线显示。此外，当当前价格（买方报价）突破近期高点价或低点价时，它可以激活弹出提醒，发送邮件提醒或发布通知提醒。所有提醒都可以关闭。如果您使用邮件提醒功能，请务必要在您的 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件。推送通知也一样。这项指标适用于 MT4、MT5 和 cTrader。
它是一项支持跨时间周期的指标，可以从较高时间周期上获取高点/低点值并将它们显示在当前图表上。您还可以移动高点/低点值计算的起始点，例如移动为显示前一天的值。
输入参数
- 时间周期：用于计算高点/低点值的时间周期。
- N (默认 = 20) — 最近的高/低水平周期值。
- 偏移量 (默认 = 0) - 用于计算近期高点/低点水平的起始条形图的偏移量。例如，如果值为 2，则会使用从 2 根条形图之前开始的数据。
- EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。
- EnableSoundAlerts (默认 = false) - 如果为 true，则指标将播放声音文件预警。
- SoundFile (默认 = "alert.wav") - 当上述参数设为 true 时将使用的声音文件。
- EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。
- EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true，则当价格向上或向下突破高点/低点带时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。
- TriggerCandle (默认 = 前一根) - 用于为预警获取高点/低点值的 K 线。
指标可以用于多种用途。最近的高/低水平可以用于当前价格的追踪止损。也可以用于输入新的仓位。尽管没有原始的指标强大，触发最近的极端水平可以作为其它指标的确认。修改通知选项使其更加简单的反映实际情况。
下载 (ver. 1.02, 2025-08-04)MetaTrader 4 最高/低报警 zip 格式 MetaTrader 4 最高/低报警 mq4 格式 MetaTrader 5 最高/低报警 zip 格式 MetaTrader 5 最高/低报警 mq5 格式 cTrader 近期高点及低点值预警.cs cTrader 近期高点及低点值预警.zip
讨论
警告！
您可以在我们的 MetaTrader 指标教程或 cTrader 指标教程中查阅如何安装该指标。
您有关于此指标的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或MQL程序员在我们的外汇论坛讨论最高/低报警。
更新日志
1.02 - 2025/8/4
- 增加了跨时间周期 (MTF) 模式。
- 新增了 cTrader 版本的近期高点/低点值预警指标。
- 增加了一个仅播放声音的预警选项。
- 添加了输入参数 (Shift（偏移量）)，可用于选择近期高点/低点价计算的起点。
- 阐明了有关 TriggerCandle 参数的描述。
1.01 - 2022/3/21
- 增加了通知提醒和蜡烛图选择。
1.00 - 2013/4/19
- EarnForex.com 首次发布近期高/低点价提醒。