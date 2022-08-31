MetaTrader 5 点数图指标是一项可以在您的常规 MT5 图表主窗口中直接绘制点数图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有的点数图方法参数，例如方框尺寸和逆转距离。此外，您可以控制 PnF（点数图）上的所有显示参数。点数图指标支持各种类型的提醒。它基于真实的跳动点数据且仅适用于 MT5。

点数图是一种用于显示价格变化的备选方法。它的主要特点是，它不考虑时间，只考虑汇率中足够大的变化。“足够大”的程度由交易者根据其交易目标及交易策略决定。

输入参数

BoxSize (默认 = 60) - 以点数计的方格尺寸。价格必须超过该值才能在图表上打印新的 X 或 O。

(默认 = 60) - 以点数计的方格尺寸。价格必须超过该值才能在图表上打印新的 X 或 O。 Reversal (默认 = 3) - 用于逆转的方格数量。在图表从 X 逆转为 O 之前，价格必须在相反方向上移动尽可能多的方格，反之亦然。

(默认 = 3) - 用于逆转的方格数量。在图表从 X 逆转为 O 之前，价格必须在相反方向上移动尽可能多的方格，反之亦然。 Days (默认 = 1) - 构建初始点数图时需获取真实跳动点数据的天数。天数更多意味着数据更多，但它们需要更多计算能力来处理。

(默认 = 1) - 构建初始点数图时需获取真实跳动点数据的天数。天数更多意味着数据更多，但它们需要更多计算能力来处理。 PriceToUse (默认 = Bid) - 用于构建点数图的价格： Bid - 图表基于买入价。 Ask - 图表基于卖出价。 Midprice - 图表基于买入价与卖出价的平均值。 Bid/Ask - X 基于买入价，O 基于卖出价。

(默认 = Bid) - 用于构建点数图的价格： AlertOnXO (默认 = false) - 如果为 true ，则每当打印新的 X 或 O 时都会发送提醒。

(默认 = false) - 如果为 ，则每当打印新的 X 或 O 时都会发送提醒。 AlertOnReversal (默认 = false) - 如果为 true , 则每当点数图从 X 列逆转为 O 列时都会发送提醒，反之亦然。

(默认 = false) - 如果为 , 则每当点数图从 X 列逆转为 O 列时都会发送提醒，反之亦然。 EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，将在上述任一条件下启用 MetaTrader 本地弹出提醒。

(默认 = false) - 如果为 ，将在上述任一条件下启用 MetaTrader 本地弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，将通过邮件信息发送提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) - 如果为 ，将通过邮件信息发送提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，将通过邮件信息发送提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) - 如果为 ，将通过邮件信息发送提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 ColorUp (默认 = clrGreen) - 上升点数图符号 (X) 的颜色。

(默认 = clrGreen) - 上升点数图符号 (X) 的颜色。 ColorDown (默认 = clrRed) - 下降点数图符号（O）的颜色。

(默认 = clrRed) - 下降点数图符号（O）的颜色。 FontSize (默认 = 15) - 用于图表符号（X 及 O）的字体大小。

(默认 = 15) - 用于图表符号（X 及 O）的字体大小。 Font (默认 = "Arial") - 用于图表符号的字体。

(默认 = "Arial") - 用于图表符号的字体。 X (默认 = "x") - 用于标记上升价格水平的符号。

(默认 = "x") - 用于标记上升价格水平的符号。 O (默认 = "o") - 用于标记下降价格水平的符号。

(默认 = "o") - 用于标记下降价格水平的符号。 SilentMode (默认 = true) - 如果为 false ，每个打印的 X 及 O 的相关信息将打印在 工具箱 子窗口的 Experts 选项卡中。

(默认 = true) - 如果为 ，每个打印的 X 及 O 的相关信息将打印在 子窗口的 选项卡中。 MaxObjects (默认 = 10000) - 指标可创建的最大数量的图表对象（X 及 O）。您可以使用这项参数来阻止指标由于设置错误而使您的平台过载。

(默认 = 10000) - 指标可创建的最大数量的图表对象（X 及 O）。您可以使用这项参数来阻止指标由于设置错误而使您的平台过载。 ObjectPrefix (默认 = "PNF-") - 图表对象与其他指标兼容的前缀。

示例

以下示例图显示 EUR/USD 四天内的价格走势，它们在 MT5 中通过点数图指标被压缩成 47 列 X 及 O。方格尺寸设为 60 点（点值为 6），逆转设为 3。

您依然可以用点数图进行传统的支撑位、阻力位以及趋势线分析。有些交易者甚至使用 PnF 图表形态进行操作，例如三角旗、三角形、双重顶和双底底。

以下加速视频显示了 MT5 点数图指标通过将方格尺寸设为 $10（1000 点）并将逆转值设为 3 而为 BTC/USD 货币对绘制的图表：

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去我们的论坛上与其他交易者及 MQL5 程序员讨论关于点数图的问题。

更新日志

1.01 - 2022/9/6

修复了一次性加载大量柱形图时的同步错误。

1.00 - 2022/8/31