Pinbar 监测器(MetaTrader 指标) — 试图监测Pinbar (或 "Pin-bar" 或 "Pin bar")并通过在看涨Pinbars的下方或者看跌Pinbars的上方放置“笑脸”符号对它们进行标记。它是一个纯粹的价格行为指标，在其代码中，不使用任何标准技术指标。Pinbar监测的设置可通过输入参数进行修改。Pinbar监测器可对监测发出平台示警或者邮件示警。该指标适用MT4和MT5平台。

输入参数

CountBars (默认 = 0) — 用于检测 pinbars 的最大条形数量。0 = 全部。

(默认 = 0) — 用于检测 pinbars 的最大条形数量。0 = 全部。 DisplayDistance （默认值 = 5）— 从蜡烛图到 pinbar“笑脸”符号的距离。

（默认值 = 5）— 从蜡烛图到 pinbar“笑脸”符号的距离。 UseAlerts (默认 = true) — 使该指标通过声音对Pinbar监测发出平台示警。

(默认 = true) — 使该指标通过声音对Pinbar监测发出平台示警。 UseEmailAlerts (默认 = false) — 使该指标对Pinbar监测发出邮件示警。可通过工具->选项->邮件在MetaTrader上，对邮件进行相关设置。

(默认 = false) — 使该指标对Pinbar监测发出邮件示警。可通过工具->选项->邮件在MetaTrader上，对邮件进行相关设置。 UseNotificationAlerts (默认 = false) — 使指标对 Pinbar 监测发出推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知， 设置方式为：工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 使指标对 Pinbar 监测发出推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知， 。 UseCustomSettings (默认 = false) — 使指标应用下方描述的自定义Pinbar监测参数。

(默认 = false) — 使指标应用下方描述的自定义Pinbar监测参数。 CustomMaxNoseBodySize (默认 = 0.33) — 条形图允许的最大柱体/长度比例。



(默认 = 0.33) — 条形图允许的最大柱体/长度比例。 CustomNoseBodyPosition (默认 = 0.4) — 柱体应位于条形图的顶部（看跌形态为底部）。



(默认 = 0.4) — 柱体应位于条形图的顶部（看跌形态为底部）。 CustomLeftEyeOppositeDirection (默认 = true) — 使指标确认看涨Pinbar的左眼条形图应为下跌形态，看跌熊市状态的应为上涨形态。



(默认 = true) — 使指标确认看涨Pinbar的左眼条形图应为下跌形态，看跌熊市状态的应为上涨形态。 CustomNoseSameDirection (默认 = true) — 使指标确认柱体与自身的形态保持同一个方向。



(默认 = true) — 使指标确认柱体与自身的形态保持同一个方向。 CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (默认 = false) — 使指标确认柱体应包含于左眼柱体的内部。



(默认 = false) — 使指标确认柱体应包含于左眼柱体的内部。 CustomLeftEyeMinBodySize (默认 = 0.1) — 左眼柱体的最小长度于与条形图的长度相关。



(默认 = 0.1) — 左眼柱体的最小长度于与条形图的长度相关。 CustomNoseProtruding (默认 = 0.5) — 条形图突线的最小长度与条形图的长度相关。



(默认 = 0.5) — 条形图突线的最小长度与条形图的长度相关。 CustomNoseBodyToLeftEyeBody (默认 = 1) — 柱体的最大长度与左眼柱体相关。



(默认 = 1) — 柱体的最大长度与左眼柱体相关。 CustomNoseLengthToLeftEyeLength (默认 = 0) — 突线的最小长度与左眼长度相关。



(默认 = 0) — 突线的最小长度与左眼长度相关。 CustomLeftEyeDepth (默认 = 0.2) — 左眼的最小深度与它的长度相关。深度指的是条形图突线后方的长度。



(默认 = 0.2) — 左眼的最小深度与它的长度相关。深度指的是条形图突线后方的长度。 CustomMinimumNoseLength (默认 = 1) — 鼻子蜡烛图的最小长度（以点数计）。

示例

正如您在上图中看到的，该指标并没有Pinbar自身形态那么完美。建议您按照完美的Pinbar形态试着使用不同的监测设置过滤形态。您可以使用我们的 Pinbar交易的基础策略，或者您可以根据您整体的外汇交易风格形成您自己的策略。另外，将该指标应用于您习惯货币对的长时段的时间框架（H1到W1）下比较不错。而且，一单交易机会出现，您会受到示警。

讨论

您有关于此指标的任何建议或问题吗？您可以始终与其它交易者或MQL程序员在我们的外汇论坛讨论Pinbar监测器。

更新日志

1.03 - 2022/3/19

添加了 UseNotificationAlerts 输入参数和移动设备通知提醒功能。

输入参数和移动设备通知提醒功能。 添加了 CustomMinimumNoseLength 输入参数，以设置“鼻子”K线的最小长度（以点数计）。

输入参数，以设置“鼻子”K线的最小长度（以点数计）。 简化了一些代码结构。

1.02 - 2017/07/28

已增加“DisplayDistance”输入参数，用于控制“笑脸”至蜡烛图的距离。

1.01 - 2016/09/18

已增加“CountBars”输入参数，用于限制可检测 pinbar 的条形数量。

1.00 - 2011/11/07