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用于 MT4、MT5、cTrader 的负成交量指数指标
负成交量指数（NVI）是一项用于 MT4、MT5 及 cTrader平台高级图表分析的免费技术指标。它基于跳动量（tick volume，在 MT5 中可以替换为实际成交量），并添加了两项有用的功能：
- 它支持跨时间周期（MTF）操作。
- 它可以切换为显示“正成交量指数”。
负成交量指数显示在主图表下方的一个单独的图表窗口中，且它的代码中不使用任何标准指标或自定义指标。负成交量指数可用于 MT4、MT5 和 cTrader 交易平台。
什么是负成交量指数(NVI)指标?
负成交量指数（NVI）指标是一项历史悠久的技术指标，由 Paul L. Dysart 在 20 世纪上半叶开发，并由 Norman G. Fosback 于 1976 年改进。它由一条显示在单独的指标窗口中的震荡线组成。该线只会在条形图的成交量低于前一根条形图的成交量时上升或下降。
显然，指标的曲线与货币对汇率图表的曲线有很大的差异。
负成交量指数（NVI）指标是如何运行的
负成交量指数指标通过以下公式构建而成：
NVI 的初始值通常设置为 1 或 100。初始值的选择并不重要，因为该指标值没有硬性的最小值或最大值，并且没有被标准化。
另外，正成交量指数（Positive Volume Index，PVI）也可以通过几乎相同的公式计算。
如何使用负成交量指数指标？
经典 NVI 策略
有关负成交量的经典解释是，如果趋势走向得到了 NVI 后续动向的确认，这代表着趋势强度的信号。这个信号的观点是，即使成交量下降，强劲的趋势也会持续。如果它与移动平均线交叉，这可以被视为趋势的确认。
与其他移动平均线交汇策略一样，这种方法容易产生虚假或滞后信号。
NVI 背离（divergence）策略
另一种选择是通过观察价格与负成交量指数之间的背离来识别趋势逆转。此处的价格图表正在生成新的高点价，而 NVI 显示更低的低点价。随后，出现了较长的下跌趋势：
遗憾的是，这类信号并不总是清晰或准确的。因此，与其他背离指标一样，在进入或退出交易前先进行额外确认是有意义的。
更高时间周期上的视角
通过我们的负成交量指数，您可以将它设置为在较低的时间周期图表上显示更高时间周期上的 NVI 值。它与上述 EUR/USD @ D1图表相同，但这次它的负成交量指数指标设在每周时间周期上：
鉴于高时间周期条形图上的成交量与低时间周期上的成交量之间可能存在很大的差异，由它们生成的 NVI 曲线可能会呈现不同的市场行情。
正成交量指数（PVI）
负成交量指数指标可以切换为计算和显示正成交量指数。这使交易者能够看到价格伴随着成交量的上升而发生的变化。由此产生的曲线与价格走势图并无太大不同：
因此，PVI 的信息量被认为是不如 NVI 的。
NVI 输入参数
- 指标偏移量 (默认 = 0) - 指标曲线中条形图的水平移动量。该偏移量可以为正（右移），也可以为负（左移）。
- 时间周期 (默认 = 当前) - 用于计算 NVI 线所在的时间周期。如果您将它设置为比当前周期更高的时间周期，则指标将在当前图表上显示一个更高时间周期上的 NVI。如果设为低于当前周期的时间周期，则忽略此参数。
- 正成交量指数？(默认 = false) - 如果为 true, 指标将计算正成交量指数（PVI），而不是负成交量指数（NVI）。
- VolumeType (默认 = VOLUME_TICK) - 用于计算的成交量类型，可以为跳动量或实际成交量。此参数仅适用于 MT5。
下载 (ver. 1.00, 2024-05-09)
MetaTrader 4 负成交量指数 - 可免费下载
MetaTrader 5 负成交量指数 - 可免费下载
cTrader 负成交量指数 - 可免费下载
探讨
警告！
您可以在我们的 MetaTrader 指标教程或 cTrader 指标教程中查阅如何安装该指标。
您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及程序员讨论关于负成交量指数的问题。
更新日志
1.00 - 2024/5/9
- EarnForex.com 首次发布负成交量指数。