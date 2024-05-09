负成交量指数（NVI）是一项用于 MT4、MT5 及 cTrader平台高级图表分析的免费技术指标。它基于跳动量（tick volume，在 MT5 中可以替换为实际成交量），并添加了两项有用的功能：

它支持跨时间周期（MTF）操作。

它可以切换为显示“正成交量指数”。

负成交量指数显示在主图表下方的一个单独的图表窗口中，且它的代码中不使用任何标准指标或自定义指标。负成交量指数可用于 MT4、MT5 和 cTrader 交易平台。

什么是负成交量指数(NVI)指标?

负成交量指数（NVI）指标是一项历史悠久的技术指标，由 Paul L. Dysart 在 20 世纪上半叶开发，并由 Norman G. Fosback 于 1976 年改进。它由一条显示在单独的指标窗口中的震荡线组成。该线只会在条形图的成交量低于前一根条形图的成交量时上升或下降。

显然，指标的曲线与货币对汇率图表的曲线有很大的差异。

负成交量指数（NVI）指标是如何运行的

负成交量指数指标通过以下公式构建而成：

N V I i = N V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i < V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}<Volume_{i-1} N V I i ​ = N V I i − 1 ​ × C l os e i − 1 ​ C l os e i ​ ​ , i f V o l u m e i ​ < V o l u m e i − 1 ​

N V I i = N V I i − 1 , i f V o l u m e i ≥ V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\geq Volume_{i-1} N V I i ​ = N V I i − 1 ​ , i f V o l u m e i ​ ≥ V o l u m e i − 1 ​

NVI 的初始值通常设置为 1 或 100。初始值的选择并不重要，因为该指标值没有硬性的最小值或最大值，并且没有被标准化。

另外，正成交量指数（Positive Volume Index，PVI）也可以通过几乎相同的公式计算。

P V I i = P V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i > V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}>Volume_{i-1} P V I i ​ = P V I i − 1 ​ × C l os e i − 1 ​ C l os e i ​ ​ , i f V o l u m e i ​ > V o l u m e i − 1 ​

P V I i = P V I i − 1 , i f V o l u m e i ≤ V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\leq Volume_{i-1} P V I i ​ = P V I i − 1 ​ , i f V o l u m e i ​ ≤ V o l u m e i − 1 ​

如何使用负成交量指数指标？

经典 NVI 策略

有关负成交量的经典解释是，如果趋势走向得到了 NVI 后续动向的确认，这代表着趋势强度的信号。这个信号的观点是，即使成交量下降，强劲的趋势也会持续。如果它与移动平均线交叉，这可以被视为趋势的确认。

与其他移动平均线交汇策略一样，这种方法容易产生虚假或滞后信号。

NVI 背离（divergence）策略

另一种选择是通过观察价格与负成交量指数之间的背离来识别趋势逆转。此处的价格图表正在生成新的高点价，而 NVI 显示更低的低点价。随后，出现了较长的下跌趋势：

遗憾的是，这类信号并不总是清晰或准确的。因此，与其他背离指标一样，在进入或退出交易前先进行额外确认是有意义的。

更高时间周期上的视角

通过我们的负成交量指数，您可以将它设置为在较低的时间周期图表上显示更高时间周期上的 NVI 值。它与上述 EUR/USD @ D1图表相同，但这次它的负成交量指数指标设在每周时间周期上：

鉴于高时间周期条形图上的成交量与低时间周期上的成交量之间可能存在很大的差异，由它们生成的 NVI 曲线可能会呈现不同的市场行情。

正成交量指数（PVI）

负成交量指数指标可以切换为计算和显示正成交量指数。这使交易者能够看到价格伴随着成交量的上升而发生的变化。由此产生的曲线与价格走势图并无太大不同：

因此，PVI 的信息量被认为是不如 NVI 的。

NVI 输入参数