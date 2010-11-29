Detrended Price Oscillator (MetaTrader 指标) — 一种基于当前价格和简单移动平均线偏移（时段/2）+1天之间差值的价格摆动指标。与随机摆动指标不同，该指标的目的是表明短期趋势的变化（长期趋势内在的价格波动）。该指标显示在一个独立的图表窗口。适用于MT4和MT5平台。

用于计算在烛图 i 处的非趋势价格震荡指标（Detrended Price Oscillator）的公式如下：

D P O i = C l o s e i − S M A ( n ) i + S h i f t DPO_{i}=Close_{i}-SMA(n)_{i+Shift} DPOi​=Closei​−SMA(n)i+Shift​

其中：

S h i f t = n 2 + 1 Shift=\frac{n}{2}+1 Shift=2n​+1

目前安装的 DPO 也可以在穿过零线时发布提醒。它支持本地提醒、电子邮件提醒和推送通知。

解释

从数学的角度来看，当前 DPO 值是当前收盘价与?n + 1根烛图前 n 根烛图收盘价平均值之间的差值。因此，当 DPO 处于零值时，这意味着当前收盘价与 ?n + 1 根烛图前 n 根烛图收盘价的平均值相同。这意味着价格回到了之前到达的范围。如果 DPO 从上方穿过零线，意味着价格下跌至该范围；如果 DPO 从下方穿过零线，意味着价格上升至之前的范围。

鉴于上述情况，DPO 与价格图表之间的背离可以解释为：

价格图表上先出现一个更高的高点，然后是一个新高点，而 DPO 先呈现一个更高的高点，然后是一个低一些的高点——价格未能以超过之前更高高点的相同幅度来超过之前的平均值，即 上升趋势在 ?n + 1 根烛图之前的时段更加陡峭 。

。 价格图表上先出现一个更低的低点，然后是一个新低点，而 DPO 先呈现一个更低的低点，然后是一个高一些的低点——价格未能以低于之前更低低点的相同幅度来低于之前的平均值，即 下跌趋势在 ?n + 1 根烛图之前的时段更加陡峭 。

。 价格图表上先出现一个更高的高点，然后是一个更低的高点，而 DPO 先呈现一个更高的高点，然后是另一个更高的高点——价格返回下跌趋势，但依然以超过之前更高高点的相同幅度来超过之前的平均值，即 上升趋势在 Â?n + 1 根烛图之前的时段更加疲软 。

。 价格图表上先出现一个更低的低点，然后是一个更高的低点，而 DPO 先呈现一个更低的低点，然后是另一个更低的低点——价格返回上升趋势，但依然以低于之前更低低点的相同幅度来低于之前的平均值，即下跌趋势在 Â?n + 1 根烛图之前的时段更加疲软。

显然，这些概念本身并不构成任何特定的交易信号，但它们提供了可测试的分析模式，也可以与确认信号结合使用。

输入参数

MA_Period (默认 = 14) — 该指标使用的简单移动平均线的时段。

(默认 = 14) — 该指标使用的简单移动平均线的时段。 BarsToCount (默认 = 400) — 计算指标的天数。

(默认 = 400) — 计算指标的天数。 EnableNativeAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。

(默认 = false) - 如果为 ，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在MetaTrader中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) - 如果为 ，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在MetaTrader中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) - 如果为 true ，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) - 如果为 ，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 TriggerCandle (默认 = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图：Previous — 刚结束的蜡烛图，或Current尚未完成的蜡烛图。

策略

该指标通过与零轴的交叉发出重要的趋势变化的信号。但是因为该指标具有滞后性，预测这种交叉可能是一种更好的策略。我不建议使用这种指标直接进行交易，但是可使用该指标确认短期的趋势。

非趋势价格震荡指标另一个可能的用法是检测它与价格图表的背离。如下图所示，通过对比价格显示的双重顶以及 DPO 图表上更低的高点，您可以发现主要的趋势逆转。。

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