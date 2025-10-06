MT4/MT5/cTrader 版科波克（Coppock）指标是著名的科波克曲线（Coppock curve）指标的实现版本；该指标最初由 Edward Coppock 于 1962 年创建。通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均线（周期为 10），这项指标可用于显示长期的买入及卖出机会（传统上，它仅用于买入机会）。您可以在此处修改基础指标的参数。这项科波克指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。

这版科波克指标支持跨时间周期操作（可在低时间周期图表上直接显示高时间周期的值）以及所有类型的预警。

输入参数

时间周期： ：用于指标计算的时间周期。如果高于当前周期，则指标将以跨时间周期 (MTF) 模式运行。如果等于或低于当前周期，则将使用当前时间周期的数据。

：用于指标计算的时间周期。如果高于当前周期，则指标将以跨时间周期 (MTF) 模式运行。如果等于或低于当前周期，则将使用当前时间周期的数据。 ROC1Period (默认 = 14) - 总和中第一个变化率的周期。

(默认 = 14) - 总和中第一个变化率的周期。 ROC2Period (默认 = 11) - 总和中第二个变化率的周期。

(默认 = 11) - 总和中第二个变化率的周期。 MAPeriod (默认 = 10) - 总和移动平均线的周期。

(默认 = 10) - 总和移动平均线的周期。 MAType (默认 = LWMA) - 移动平均线的计算方式。

(默认 = LWMA) - 移动平均线的计算方式。 严格信号： 如果为 true ，仅会在指标高于零时生成下跌信号，仅会在指标低于零时生成上涨信号。

如果为 ，仅会在指标高于零时生成下跌信号，仅会在指标低于零时生成上涨信号。 触发K线： 用于发出预警的K线： 前一根 ?- 刚结束的K线，或 当前 尚未完成的K线。

用于发出预警的K线： ?- 刚结束的K线，或 尚未完成的K线。 EnableNativeAlerts： 如果为 true ，则会在生成信号时使用本地 MetaTrader 弹出提醒。

如果为 ，则会在生成信号时使用本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts： 如果为 true ，则会在生成信号时发送电子邮件。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

如果为 ，则会在生成信号时发送电子邮件。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts： 如果为 true ，则会在生成信号时发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

如果为 ，则会在生成信号时发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 EnableSoundAlerts： 如果为 true ，则会在生成信号时播放指定的声音文件。

如果为 ，则会在生成信号时播放指定的声音文件。 绘制信号箭头：如果为 true，指标会在出现上涨或下跌信号时在图表上绘制箭头。

示例

科波克指标的主要交易策略如下：当曲线开始从零以下的低谷掉头上升时买入，当曲线开始从零以上的顶点掉头下降时卖出。对幅度较小的顶点和低谷（相对于周围区域的幅度而言）应予以忽略，不作为交易信号。这项指标有助于提前捕捉趋势的启动阶段。但不要指望它能让您直接在最高点或最低点入场。

探讨

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更新日志

1.01 - 2025/10/6