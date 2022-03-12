布林线挤压基础版 MetaTrader 指标 - 是一项基于动量、布林带和肯特纳通道的复杂指标。这项该指标在图表的单独窗口中绘制为动量直方图以及一系列圆点，可显示当前布林带和肯特纳通道值之间的关系。这项指标适用于交易平台的 MT4 和 MT5 版本。

布林线挤压基础版指标（Bollinger Squeeze Basic）属于“Not So Squeezy”指标系统的一部分。

如果您对布林线挤压指标感兴趣，您可能也会对它的高级版感兴趣——布林线挤压高级版指标（Bollinger Squeeze Advanced）。

输入参数

MaxBars (default = 300) - 图表上应用指标的最大条形数量。

(default = 300) - 图表上应用指标的最大条形数量。 BB_Period (default = 20) - 布林带指标的周期。

(default = 20) - 布林带指标的周期。 BB_Deviation (default = 2.0) — 布林带背离参数。

(default = 2.0) — 布林带背离参数。 Keltner_Period (default = 20) — 肯特纳通道指标的周期。

(default = 20) — 肯特纳通道指标的周期。 Keltner_Factor (default = 1.5) — 肯特纳通道的乘数。

(default = 1.5) — 肯特纳通道的乘数。 Momentum_Period (default = 12) - 动量指标的周期。

(default = 12) - 动量指标的周期。 EnableNativeAlerts (default = false) - 如果为 true ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 本地弹出提醒 。

(default = false) - 如果为 ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 本地弹出提醒 。 EnableEmailAlerts (default = false) - 如果为 true ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 邮件提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(default = false) - 如果为 ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 邮件提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (default = false) - 如果为 true ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 推送通知提醒到您的设备。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(default = false) - 如果为 ，当布林带/肯特纳的箭头颜色发生变化时将发送 MetaTrader 推送通知提醒到您的设备。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 TriggerCandle (default = Previous) - 要发出提醒的蜡烛图：Previous - 刚结束的蜡烛图，或Current尚未完成的蜡烛图。

示例与策略

这项指标用动量来衡量趋势的强度和方向：

零线上方的上升动量（上行趋势）用 深绿色 图柱标记。

图柱标记。 零线上方的下跌动量（也是上行趋势）用 浅绿色 图柱标记。

图柱标记。 零线下方的上升动量（下行趋势）用 深红色 图柱标记。

图柱标记。 零线下方的下跌动量（也是下行趋势）用 浅红色 图柱标记。

此外，布林线挤压基础版指标还提供一种有趣的内置于主直方图中的波动性衡量方法。零线上的蓝色和红色方框区域表示目前布林带与肯特纳通道的关系：

如果方块为 红色 ，且布林带在肯特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。

，且布林带在肯特纳通道之外，这表明汇率趋势强劲。 如果方块为 蓝色 ，且布林带在肯特纳通道之内，这表明市场在横盘整理。

这项指标背后的主要理念是在市场的非趋势阶段（蓝色方框）建立交易区间，以进入突破并切换到红色方框（趋势阶段）。直方图会反映当前趋势的强度，并告诉您何时应根据趋势减弱而离场。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于布林线挤压基础版指标的问题。

更新日志

1.00 - 2022/3/12