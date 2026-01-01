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您可能接触过的一些在线外汇经纪商受巴哈马证券委员会（SCB）监管。SCB 是合法的机构，但它所在的司法管辖区在透明度和税收方面长期存在问题。通过本指南，您将了解它提供的监管架构以及其监管中存在的漏洞。

要核查某家外汇经纪商是否受 SCB 监管，您可以使用这个官方的持牌机构查询页面。

SCB 是合法的监管机构吗？

是的，巴哈马证券委员会是合法的官方监管机构。它成立于 1995 年，最初名为巴哈马证券理事会。其成员由财政部长任命。

争议

巴哈马因一些漏洞而受到审视，这些漏洞让其他国家的人得以逃避缴纳本应承担的税款。名为经济合作与发展组织（OECD）的政府间机构于 2000 年以助长逃税为由将巴哈马列入黑名单。

作为回应，巴哈马制定了九项法律来控制这一问题。次年，OECD 将其从黑名单中移除。

不过没过多久，OECD 又在 2009 年将巴哈马列入其“灰名单”。欧盟也曾将巴哈马列为税务不合作司法管辖区。然而，在 OECD 有害税收实践论坛给出更好的评估之后，欧盟于 2024 年 2 月将其从该名单中移除。

上文链接的那篇发表于 2016 年的文章解释说，透明度方面也存在问题。尽管在巴哈马注册的公司必须列明其董事，但它们可以只列出“名义董事”。这可能会掩盖实际经营公司的人。

这可能使个人或政府难以调查在巴哈马注册的公司并获得完整、准确的信息。

金融行动特别工作组（FATF）于 2018 年 10 月因巴哈马在反洗钱和反恐怖融资保障措施方面存在缺陷而将其列入加强监控名单。在该国完成行动计划后，该组织于 2020 年 12 月将巴哈马从该名单中移除。截至撰写本文时，巴哈马已不在任何名单（OECD、欧盟或 FATF）上。

SCB 的职责

SCB 负责依据以下法律监管金融实体：

请注意，DARE 法规定 SCB 监管数字资产交易（包括加密货币），并要求实体在巴哈马开展数字资产业务之前先向 SCB 注册。

《证券业法》第 14 条规定了 SCB 的职能。其中包括：

监督金融市场并促进其稳定

促进向公众准确披露财务信息

保护市场诚信免受犯罪侵害

担任处置机构

促进投资者教育

与国内其他监管机构合作

向部长提供建议

履行法律规定的任何其他职责

谁应该向 SCB 注册？

根据《证券业法》，以下类型的实体应向 SCB 注册（列表来自 SCB 网站）：

从事证券交易的公司

从事证券管理的公司

提供证券咨询的公司

安排证券交易的公司

交易场所

清算机构

登记机构和过户代理人

注册公司的首席执行官

注册公司的合规官

注册公司的交易代表

注册公司的全权委托管理代表

注册公司的咨询代表

注册公司的董事

洗钱报告官

关联方（包括但不限于证券持有人、高级职员、审计师和律师）

根据《投资基金法》，以下类型的投资基金应向 SCB 注册：

专业基金

标准基金

SMART 基金

自我管理基金

投资基金管理人和基金行政管理人也应注册。

《金融和企业服务提供商法》要求从事以下任何业务的实体向 SCB 注册（列表来自 SCB 网站）：

放贷

货币经纪

发薪日贷款和现金垫款

信贷发放

账单支付服务

债务催收

融资租赁

财务顾问或咨询服务

金融中介服务

商品及其他金融工具交易

数字资产托管

钱包服务提供商

SCB 还规定企业服务提供商需要向其注册，并在其监管页面上提供了更多信息。

最后，根据《数字资产和注册交易所法》，以下类型的企业需要向 SCB 注册：

数字代币交易所

与此类交易所相关的服务

使用数字资产的支付服务提供商

数字资产服务提供商

注册与合规要求

根据 SCB 的规则，外汇经纪商一律被归类为差价合约（CFD）交易公司。外汇经纪商不能仅凭“Dealing in Capital Markets Instruments”（资本市场工具交易）牌照接受监管。它们必须申请 CFD 交易牌照。

在这一类别中，有三种不同的申请表与此相关：

这些表格标注的年份是 2020 年，但它们是 Securities Firms（证券公司）页面上 Applications（申请）栏目下可获取的最新表格。

证券公司大多数注册类别的申请费为 1,500 美元。但如果经纪商想注册多个类别，申请费为 3,125 美元。对于想从事 CFD 交易的经纪商，申请费为 5,000 美元。

注册费从 6,250 美元到 20,000 美元不等，具体取决于注册类别。CFD 公司的注册费为 20,000 美元。

年度续期费从 8,500 美元到 45,000 美元不等，同样取决于类别。想从事 CFD 交易的经纪商需缴纳 45,000 美元。

对于一般的证券公司，以代理和自营两种身份进行交易时，最低资本要求为 300,000 美元。仅以代理身份进行交易时，最低资本要求为 120,000 美元。但 CFD 公司面临高得多的要求：1,000,000 美元，其中 50% 以现金或现金等价物持有，50% 以流动资产持有。2026 年一项修订 CFD 规则的提案将要求公司在巴哈马持牌银行存入并保持 1,000,000 美元，如果按照拟议的《财务资源规则》（Financial Resources Rules）计算得出更高的要求，还须持有额外的监管资本。

证券公司需缴纳多种不同类型的行政费用。

任命或变更董事：625.00 美元

批准股份的发行、转让或处置：625.00 美元

良好存续证明：500.00 美元

补发证书（每份证书）：500.00 美元

名称变更：500.00 美元

中期报表提交期限延长 1 个月（最多可申请延期 2 次）：700.00 美元

经审计报表提交期限延长 6 个月（最多可申请延期 2 次）：1,000.00 美元

交回注册证书：500.00 美元

申请“豁免”或“免除”：500.00 美元

此外，CFD 公司还需缴纳季度活动费。季度费用通常为 45,000 美元。但如果公司当季的交易收入低于 10,000,000 美元，费用可降至以下金额之一：

层级 交易总收入（美元） 季度活动费 第 1 级 0 至 100,000 美元 0 美元 第 2 级 100,001 至 300,000 美元 5,000 美元 第 3 级 300,001 至 1,000,000 美元 15,000 美元 第 4 级 1,000,001 至 10,000,000 美元 30,000 美元

此外还有 CFD 监督官相关费用。详细的收费表列出了具体金额。

核查 SCB 注册情况

访问 SCB 主页后，您会在右上角看到一个标有“Registrant Licensee Status Search”（注册人与持牌人状态查询）的框。

目前无法使用该搜索框，因为它“正在开发中”（under development）。但如果您尝试点击搜索框，会弹出一个小窗口告知这一情况。点击该窗口中橙色的“Click Here”（点击此处）按钮，即可进入 SCB 持牌人和注册人名单。

这会将您带到一个页面，您会在其中看到四个下拉菜单：

Securities Industry Act, 2024 (SIA)：《证券业法》

Investment Funds Act, 2019 (IFA)：《投资基金法》

Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 (FCSPA)：《金融和企业服务提供商法》

Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE)：《数字资产和注册交易所法》

展开其中任何一个下拉菜单，都会出现一个链接，点击即可查看该法律项下的注册人。

例如，您可以点击“Securities Industry Act, 2024 (SIA)”，然后会看到“SIA Registrants”（SIA 注册人）。点击它，会打开一个 PDF 文件，其中包含该类别下所有注册人的名单以及每个注册人的一些详细信息。您可以使用浏览器的搜索功能在名单中查找所需内容。

这套系统有点不方便，因为如果您打开了错误的名单，就需要返回并逐一查看各个名单，直到找到包含您要查询的公司的那一份。如果您不知道该公司属于哪一类，就可能出现这种情况。

SCB 的客户保护措施

以下是 SCB 为保护与其监管的公司打交道的投资者而采取的措施。

此外，SCB 能够接收并审查举报和投诉。它可以向公众发布警示，并对违反法规或未能满足维持牌照的持续要求的公司采取执法行动（见下文）。

SCB 拥有的职权

在履行职责的过程中，SCB 可以采取以下行动：

申请对公司进行清盘或清算。

暂停或吊销公司的牌照。

禁止公司在巴哈马开展业务。

将公司告上法庭或在庭外和解。

SCB 还可以向公众发布警告通知，包括针对那些不受其监管却声称受 SCB 监管的公司。

以下是 SCB 于 2026 年 2 月 19 日发布的一份关于 ARGOFX LIMITED 的公告（Public Notice）示例。该公告提醒公众，这家公司未在 SCB 注册，也未获其许可，并且可能违反了《2024 年证券业法》。

向 SCB 投诉

如果您认为某家公司可能违反了 SCB 负责执行的法律，您可以通过 SCB 的官方举报程序向其举报该公司。SCB 发布了《面向公众的关于投诉持牌人和注册人的指引》（Guidance Note For the Public on Complaints Against Licensees and Registrants）。

该指引规定，您必须先直接向与您存在纠纷的实体投诉。如果您对该实体的答复不满意，或者对方未作答复，您可以再向 SCB 投诉。请注意，如果您认为自己的资金或资产面临迫在眉睫的风险，或者有其他紧急问题，可以跳过这一步。

要提交投诉，请先填写投诉提交表（Complaint Submission Form）。然后，将其连同您为说明情况所需提供的任何附件一并通过电子邮件发送至 ecomplaints@scb.gov.bs。您能提供的信息和文件越多，就越容易证明问题确实存在且有必要进行调查。

电子邮件是向 SCB 提交投诉的主要方式。但 SCB 也接受通过电话、纸质邮件或当面提交的投诉。

请记住，如果您选择口头投诉，将不会留下可供您保存的书面记录。要留下书面记录，您需要使用电子邮件或纸质邮件。

在您提交投诉后，SCB 最多可能需要 10 个工作日才能告知您其初步评估的结果。自收到您的投诉之日起，最多可能需要 40 个工作日才能提供实质性的进展通报或处理结果。此后将以不超过 40 个工作日的间隔继续通报进展，直至问题结案。如果 SCB 要求提供更多信息，您最多有 20 个工作日的时间作出答复。

请注意，SCB 无权裁定赔偿。获得赔偿的唯一途径是通过该实体本身或通过法律系统。

结语

巴哈马证券委员会（SCB）是官方的政府监管机构，但它所在的司法管辖区在透明度和税收方面长期存在问题。该国的法律漏洞曾使与逃税相关的滥用行为有机可乘。不过，SCB 确实会采取执法行动并向公众发布警告。鉴于该监管机构的利弊，您需要自行决定是否信任受 SCB 监管的外汇经纪商。