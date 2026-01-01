MyForexFunds：导致 CFTC 陷入被动的案件

通常，CFTC 对汇经纪商开展调查是因为该经纪商欺骗了交易者。但 CFTC 也有失误的时候。一个相关案例是 CFTC 对 MyForexFunds（MFF）采取的行动。起初，CFTC 指控 MFF 误导客户，但之后该案件又被驳回。

MyForexFunds 是什么？

MyForexFunds 是一家成立于安大略省的自营交易公司（自营公司）。交易者可以向它申请资金账户（funded account），然后用公司的资金进行交易。如果盈利，他们可以获得分成。对于自有资金较少的交易者来说，自营交易是一种流行且合法的方式，能让他们比使用个人账户时更快地积累利润。

针对 MyForexFunds 的指控

2023 年 8 月 28 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Traders Global Group Inc.（以 MyForexFunds 的名义经营）提起了执法诉讼。

CFTC 称 Traders Global Group Inc. 就公司的运营方式和盈利方式误导了交易者。指控如下：

CFTC 指出，该公司告诉交易者这些资金账户是实盘账户，但 CFTC 称它们实际上是模拟账户，并且 MFF 是每笔交易的对手方。

按照 CFTC 的说法，MFF 在操纵滑点并人为制造延迟，导致交易者的盈利减少。

CFTC 表示，MFF 主要靠向客户收取费用赚钱，而不是从客户的盈利交易中获利。

CFTC 称 MFF 向盈利交易者支付的资金来自从非盈利交易者收取的费用。换言之，它指控 MFF 操控庞氏骗局。

要注意的是，自营交易公司向获得“资金账户”的交易者提供的是模拟账户，而非实盘账户，这是行业惯例。

公司应披露这一点，这很重要，但这种做法并非欺诈。公司会在自己的账户中复制交易者的交易，然后向交易者支付利润分成。幕后的交易机制不同，但您会得到公平的对待和收益。

2023 年 8 月 29 日，MFF 的业务均被暂停运营。被告的个人资产被冻结。安大略证券委员会（OSC）也对 MFF 采取了行动。

这对交易者的影响是毁灭性的。资产冻结迫使 MFF 突然停止运营。

交易者发现无法登录。

实盘交易骤然停止。

交易者无法查看或管理待支付的款项。

有些交易者一直未收到付款。

起初，许多交易者以为他们会获得赔偿。截至 2026 年初，MFF 刚开始制定流程，以兑现 2023 年 8 月经核实的付款请求，但尚未给出详细的时间表和更广泛的赔偿计划。

通常，当像 CFTC 这样的的机构对涉嫌诈骗的公司采取行动后，事情就告一段落。骗子通常会试图逃跑，但最终会被抓获并受到惩罚。

因此，当被告于 2024 年 3 月 7 日提交针对 CFTC 的制裁动议时，许多人大感意外。

安大略证券委员会（OSC）发现了什么？

OSC 的处理程序与 CFTC不同。CFTC 从一开始就假定并指控存在严重欺诈，但 OSC 没有这样做。相反，它更关注 MFF 是否不当地构建了活动和披露。OSC 并未认定 MFF 犯有 CFTC 所指控的那类欺诈行为。

CFTC 指控的案件为何被驳回

最终，这份制裁动议扭转了整个局面。CFTC 承认以下错误：

未考虑安大略证券委员会提供的材料。

等待了太久才修正声明中的错误。

但尽管有误，CFTC 称它对被告的论点并未发生实质性变化。它还辩称，既然 CFTC 已在第 11 条规则（Rule 11） 规定的期限内修改了声明，对 CFTC 施加的制裁便缺乏依据。

然而，在 CFTC 的指控中，最大的问题与一笔 3,150 万加元的转账有关。CFTC 称，MFF 的创始人兼首席执行官 Murtuza Kazmi 将这笔资金从 MFF 的公司账户转移至个人账户。正是基于这一点，他们得以冻结 MFF 的资产。但实际上，Kazmi 将这 3,150 万加元支付给了加拿大税务局（CRA）。这是一笔税款。

由于资产被冻结，Kazmi 发现他的个人资金也无法动用。在 Finance Magnates 的报道中，他提到：“我不得不向家人、朋友求助和借钱。从汽车油费到购买食品杂货的费用再到药费，所有的花销都得靠借钱。”

更糟糕的是，在申请冻结 MFF 资产的一周前，CFTC 已经知道那笔 3,150 万加元的资金已经转给 CRA。安大略证券委员会的一封电子邮件已提供了该信息——这正是 CFTC 在对 MFF 提起诉讼时忽略的材料。

针对这一事件，法院任命了一名特别主事官撰写了一份特别主事官报告及建议。如果您不熟悉法院程序，那么特别主事官是由法院根据《联邦民事诉讼规则》第 53 条任命的中立第三方，负责协助处理案件中的复杂事项或事实密集型事项。特别主事官将向法官提交其调查结果和建议。

特别主事官的调查结果和建议

如果您在阅读本文时还倾向于对 CFTC 从宽看待，您可能会认为所发生的一切充其量只是疏忽所致。但特别主事官的报告要严厉得多。报告指出：

在提交法定限制令/初步禁令（SRO/PI）动议及声明后不久，OSC 多次明确通知 CFTC 注意其错误陈述。然而，CFTC 却一再未能更正记录。

事实上，CFTC 绝无可能忽略这些修正通知。在报告末尾，特别主事官写道：

CFTC 的行为持续了一年之久，期间多次涉及可受制裁的行为，且出于故意并具有恶意。这些行为很可能影响了法院签发法定限制令（SRO）或至少维持该限制令的裁定，也很可能影响了法院就初步禁令动议（PI Motion）作出的裁定，因为法院当时未能获得完整、全面且真实的信息。CFTC 采取该行为是为了获得策略性优势，即限制被告全部或几乎全部资产；该行为已导致重大费用支出，并分散了法院及当事人的资源。如果不施加制裁，这种行为很可能会再次发生。

特别主事官建议法官：

制裁 CFTC

以不可再诉的方式驳回该执法诉讼

命令 CFTC 支付被告的法律费用

法官采纳了以上全部三项建议，根据第 11 条规则对 CFTC 进行制裁，驳回了案件，并命令该机构支付被告的法律费用。

法官根据第 11 条规则制裁政府监管机构的情形非常罕见。法官的裁定表明法院认为 CFTC 确实在滥用权力。这意味着它不仅仅是疏忽，而是实际上构成了蓄意恶意。

之后，加拿大一家法院解冻了 MFF 的大部分资产，并恢复了该公司访问客户数据的权限。

MyForexFunds 正在重新开放

MyForexFunds 得以从 CFTC 的恶意执法程序中幸存下来。截至本文撰写时，该公司正努力恢复业务运营。您可以到 MyForexFunds 的网站上查看时间表和更新。

这次过渡很可能会很艰难，一方面是运营层面的原因，另一方面是因为 CFTC 对 MFF 的打击导致该公司在交易者群体中的信誉受损。尽管 CFTC 的指控是虚假的，且忽略了关键证据，但 CFTC 的行动导致 MFF 的客户陷入了财务困境。因此，客户未来可能会更加犹豫是否该信任 MFF，甚至会更加谨慎地看待所有自营公司的交易。

CFTC 会受到什么影响？

批评人士有时指责 CFTC 在对待接受美国客户的离岸经纪商方面越权行事。它的一些行动可以被视为“通过诉讼进行监管”，即通过执法而非明确的指引来界定什么构成合法行为。

MyForexFunds 案件似乎是法院首次同意这一结论，并对 CFTC 的执法策略提出异议。

MyForexFunds 的这场风波可能会促使 CFTC 在监管自营交易公司以及其他新兴、创新型商业模式时更加谨慎。但法官并未裁定此案超出该机构的权限。因此，CFTC 可能会继续对它认为违反规则的自营交易公司采取行动。但它现在明白，在事实或管辖权上过度主张，可能会在法庭上适得其反。

CFTC 代理主席 Caroline Pham 承担了责任，并表示：

正如法院报告中详述的那样，CFTC 在一年内向法院作出了多项虚假陈述，并实行了“多次其他可制裁的行为”，且这些行为是出于故意并具有恶意。这没有任何借口可言。

截至报告发布时，CFTC 已因某些工作人员的不当行为而将其行政停职。因此，CFTC 今后可能会更加重视预防内部人员的不当行为。