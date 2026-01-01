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阿联酋（UAE）有三家外汇经纪商监管机构，其中之一是资本市场管理局（CMA）。另外两家是迪拜金融服务管理局（DFSA）和 FSRA（金融服务监管局）。本指南重点介绍 DFSA 在外汇交易监管中的作用。

您可以在公共登记册中查询某家机构是否已在 DFSA 注册。

DFSA 是合法的监管机构吗？

是的，DFSA 是合法的监管机构。它成立于 2004 年，是阿联酋境内一个名为迪拜国际金融中心（DIFC）的经济特区的官方监管机构。该区域位于迪拜市内。根据阿拉伯联合酋长国宪法，它是一个独立的司法管辖区。

DFSA 与阿联酋其他金融监管机构是什么关系？

得知阿联酋有三家合法的外汇经纪商监管机构，一开始可能会让人感到困惑，但这其实只是地域划分的问题。

DFSA 的管辖范围是 DIFC 自由区。

FSRA 的管辖范围是阿布扎比全球市场（ADGM）自由区。

CMA 的管辖范围是阿联酋的其余地区。

为什么阿联酋的不同地区会有不同的监管机构？DIFC 成立于 2004 年，旨在成为服务中东、非洲和南亚（MEASA）市场企业的金融中心。该区域内的公司可以采用与区外不同的方式运营。它是一个“自由区”，这意味着公司不需要本地合伙人，并且可以拥有 100% 的所有权。ADGM 也是类似的自由区。

DIFC 内的公司还享有其他优惠，包括免征个人所得税，以及自 2023 年起（在大多数情况下）适用 9% 的企业所得税税率。

为什么阿联酋要设立独立的司法管辖区，而不是直接修改全国的法律？

简单来说，全面修改整个国家的法律会带来很大的冲击。阿联酋希望迅速吸引外国资本，而不是彻底推翻其现有的法律和传统。自由区采用专为国际金融设计的普通法体系，而阿联酋其他地区则沿用在自由区设立之前就已存在的另一套法律体系。

DFSA 的职责

DFSA 负责监管各类金融机构和金融活动，包括但不限于：

银行服务

信贷服务

资产管理

外汇公司

商品期货交易

保险

伊斯兰金融

一家国际商品衍生品交易所

一家国际股票交易所

DFSA 开展审计监管、网络风险监管、保险监管，以及对运营和技术风险的监管。它负责反洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）和制裁合规事务。它监督市场，推动可持续金融发展，并在必要时采取执法行动。

谁应该向 DFSA 注册？

以下是应向 DFSA 注册的机构类型示例：

外汇经纪商和投资经纪商

银行和贷款机构

投资公司和资产管理公司

保险公司

证券交易所

交易平台

基金和基金管理人

托管、信托及受托服务提供商

加密货币企业

审计师和专业服务机构

其他涉及投资、证券、资金或财务咨询的企业

注册与合规要求

希望在 DIFC 开展业务的外汇公司需要向 DFSA 申请授权。如果零售外汇经纪公司自行执行客户的交易，DFSA 会向其发放“Dealing in Investments as Principal”（作为交易对手方进行投资交易）牌照；如果它只是把客户转介给另一家执行交易并保管客户资金的公司（通常是在其他地区受监管的关联公司），则只发放“Arranging Deals in Investments”（安排投资交易）牌照。无论哪种情况，公司都需要取得“Carrying on authorised Financial Services with or for Retail Clients”（向零售客户提供获授权的金融服务）的附加许可。

希望获得 DFSA 授权的外汇公司可以在该监管机构的网站上申请授权。获得授权需要经过以下步骤：

核查 DFSA 注册情况

您可以访问 DFSA 官方网站上的公共登记册，查看某家公司是否已获授权且状态良好。重要的是直接向 DFSA 核实，而不是仅仅听信公司自称受 DFSA 监管的说法。欺诈性公司常常谎报其在各监管机构的授权状态。

如果该公司已获得 DFSA 授权，您将看到其登记信息，包括当前状态、DFSA 参考编号、地址、牌照日期，以及有关其金融服务、附加许可和投资的其他详细信息。

DFSA 的客户保护措施

DFSA 在其规则手册中规定，零售客户交易主要货币对的最低保证金为 3.33%。这相当于 1:30 的杠杆上限。

DFSA 还就负余额保护制定了指引。如果交易者亏光了本金，经纪商不能要求其额外付款，以弥补超出该账户中已有现金及未平仓交易盈亏的亏损。

2017 年，DFSA 开始研究建立恢复与处置框架的方案。目前，该监管机构通过客户资金分配规则提供一定的保护。这些规则规定了客户资金必须如何处理（隔离存放在客户账户中），以及在发生破产等分配事件时如何分配。

DFSA 拥有的职权

DFSA 运用其执法权力，既是为了惩处违规行为，也是为了形成“可信的威慑”（credible deterrence），防止其他公司和个人从事不当行为。它还可以运用其权力，尝试通过责令返还财产的方式补偿受损害的各方。

DFSA 有权采取以下类型的执法行动：

冻结资产

勒令停止令

责令返还财产

系统整改

处罚和罚款

公开谴责

吊销或限制牌照

请记住，对于受其监管的公司，DFSA 的执法行动可以更广泛、更全面。不过，对于不受其监管的公司，DFSA 仍然可以向公众发出警告。

您可以在 DFSA 网站的 Decision Notices & Regulatory Actions（决定通知与监管行动）数据库中搜索，查看是否曾对某家公司采取过行动。

DFSA 还设有可供搜索的警示（Alerts）数据库。

截至撰写本文时，DFSA 近年来似乎尚未对任何一家由其发牌的外汇经纪商采取过行动，尽管它有权这样做。

不过，DFSA 有时确实会对其监管的公司采取此类行动。执法行动的一个例子是，DFSA 决定对 Al Ramz Capital LLC 处以 25,000 美元罚款，原因是该公司未及时报告可疑交易。

Al Ramz Capital LLC 的违规行为是未及时报告在 NASDAQ Dubai 上的可疑交易。Al Ramz 不是零售外汇经纪商，但它是一家总部位于阿联酋的投资公司和股票经纪商。

再举一个 DFSA 采取行动的例子：这是一则发布于 2025 年 11 月 28 日的简短警示，标题为 False claim of DFSA Authorisation by Souq Capital（“Souq Capital 谎称获得 DFSA 授权”）。

这家公司声称提供符合伊斯兰教法的投资钱包，可用于外汇和其他类型的投资资产。阿联酋的外汇交易者可能会对这类服务感兴趣。正如标题所述，该公司在其网站上声称自己已获得 DFSA 授权。它甚至还提供了一个伪造的注册号。

该警示向公众说明，Souq Capital 现在没有、过去也从未获得过 DFSA 的授权。它建议公众保持高度警惕，不要回应来自 Souq Capital 的任何联络。

向 DFSA 投诉

如果您认为某家外汇公司违反了 DFSA 的规则，可以向 DFSA 提出正式投诉。

监管机构要求获 DFSA 授权的公司建立投诉处理机制和程序。因此，DFSA 建议客户首先尝试直接与公司解决问题。

如果公司本着诚信行事，您或许可以通过这种方式更快地解决问题。

DFSA 表示，如果您对公司的答复不满意（或者公司没有答复），可以向 DFSA 提出投诉。

如果您认为某家公司并不受 DFSA 监管（即谎称自己受其监管），可以直接立即联系 DFSA。

向 DFSA 提出的所有投诉都必须以书面形式提交。

提出投诉时，您必须提供自己的全名和联系方式。

您必须提供被投诉机构的全称和联系方式。

如果您就此事聘请了律师，需要提供律师的姓名和联系方式。

您需要写明事件的先后经过。如有可能，请注明日期和时间。

如果有任何能够证明您情况的文件，应在提交投诉时一并附上。这包括您与该公司之间就此事的所有往来通信。

撰写投诉和整理文件时不必着急。您的陈述越清晰、能提供的证据越多，就越有可能得到您期望的处理结果。

您可以通过两种方式提交投诉。您可以提交在线投诉表（Complaints Form），也可以将书面投诉寄送到 DFSA 的邮寄地址。

结语

与资本市场管理局（CMA）和 FSRA（金融服务监管局）一样，迪拜金融服务管理局（DFSA）是阿联酋负责监管外汇经纪商和相关企业的官方监管机构之一。DFSA 仅在迪拜国际金融中心（DIFC）内运作，能够提供强有力的监管，包括采取责令返还财产、处罚以及暂停或撤销授权等执法行动。如果您有意与之交易的公司声称受 DFSA 监管，请先在 DFSA 的公共登记册中查询并核实其状态，然后再继续。