阿联酋 CMA（阿联酋资本市场管理局）

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无论您是居住在阿联酋（UAE），还是仅希望与当地的离岸经纪商交易，您都需要熟悉阿联酋的官方监管机构——资本市场管理局（CMA）。

截至今日，CMA 的官方网站仍是 https://www.uaecma.gov.ae。该机构的前身为证券与商品管理局（SCA）。下文将介绍有关这一转型的更多详情。

CMA 的网站设计不算直观。您可以在 CMA 数据库中查询持牌公司。在进行交易前，请务必要核实任何声称持有 CMA（或 SCA，如果其网站尚未及时更新）牌照的经纪商是否在该数据库中，并确保其牌照现行有效且状态良好。

CMA 是合法的监管机构吗？

是的，CMA 是合法的监管机构。它是阿联酋金融市场及相关业务的官方监管机构。它的前身为证券与商品管理局（SCA）。与 SCA 时期相比，它现在的职能范围已得到进一步的扩展。

SCA 简史

在讨论如今的 CMA 之前，我们先简要介绍 SCA。2000 年，阿联酋前总统谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬依据第 4 号联邦法令成立了 SCA。2006 年，依据第 25 号联邦法对其进行了修订。

SCA 由一名主席、一名首席执行官以及董事会负责管理。主席和首席执行官由国家总统任命。

SCA 转型为 CMA

下文将介绍转型后的变化。从 2026 年 1 月 1 日起，SCA 被资本市场管理局（CMA）取代。这一变更通过 2025 年第（32）号联邦法令和 2025 年第 (33) 号联邦法令生效。

变更原因是阿联酋原有的金融部门框架需要更新，以“加强市场稳定性、效率及竞争力；并确保符合国际最佳实践”。

为什么是 2026 年？

以下是阿联酋选择在 2026 年将 SCA 转型为 CMA 的几个原因：

阿联酋金融市场如今的金融产品数量远超以往，交易量也大幅增加。加强监管框架以紧跟变化是理所应当的。

过去，阿联酋被定位为新兴金融中心。但如今“新兴”阶段已结束，阿联酋已成为重要的区域及全球金融中心。它需要一个与其地位相符的坚实监管框架。

使其他国家的投资者和企业更便利地在阿联酋金融市场开展业务，这符合阿联酋的利益。更新后的监管框架旨在与国际标准及期望保持一致，这有助于促进市场活动和商业机会。

发生了哪些变化

以下是 SCA 转型为 CMA 后发生的部分变化：

名称变更为资本市场管理局（Capital Market Authority）。

CMA 监管的金融活动比 SCA 时期多，包括咨询服务、投资账户、金融建议等。

CMA 对资本市场领域的监督权限得到了增强。这也是它被更名为资本市场管理局的原因。

CMA 将监管投资者保护基金 (Investor Protection Fund) 和结算担保基金 (Settlement Guarantee Fund)。

新条款定义了 CMA 在“审慎监督和特殊情况管理”方面的角色。

CMA 有权在启动任何刑事程序前进行调解。

CMA 能够“指定系统重要性主体，并规范早期干预、结算和处置机制”。

上述变化直接列于 CMA 的官方网站上。此外，我们还在第三方网站上发现以下变化：

CMA 的调查权限有所扩大，监管机构现在有权管理“特殊情况”。通过宣布存在特殊情况，CMA 能够临时暂停或取消其监管的任何证券交易。

CMA 现在有权在发行方被认为无法满足资本化或流动性要求的情况下，比以往更早地介入干预。CMA 可以要求发行方遵守财务恢复计划。

若符合国家利益，CMA 可以将持牌实体指定为“具有监管重要性的主体”。这授权 CMA 采取步骤以支持该实体（如果此举有助于维护国家稳定）。

CMA 明确规定，金融公司招股说明书的责任由高级管理人员、顾问以及董事会承担。如果文件造假、误导或遗漏关键信息，这些个人可能面临直接的法律行动。针对违规个人的执法措施可能包括高额罚款，甚至最长一年的监禁。

CMA 拥有强大的执法能力，现在最高可处以 2 亿迪拉姆 (AED) 的罚款。

根据新法规，CMA 承认价格稳定操作因其短期、可控的性质而区别于市场操纵行为。公司和投资者可以遵循 CMA 新制定的明确规则，合法地进行价格稳定操作，而不构成操纵。

如果公司立即公开某些信息会损害公司或股东利益，CMA 现在允许公司延迟发布信息，但该延迟需经过 CMA 的批准。CMA 对是否批准公司的请求拥有完全裁量权，并可在后期更改决定。

CMA 现已获得授权可创建并维护投资者保护基金。恰如其名，如果由于市场或经纪商的问题导致某些特定类型的损失，投资者可以向该基金申请补偿。CMA 尚未发布该基金的具体运作细节、申请流程及限制条件。

这些变化对交易者而言意义重大。职权的扩展使 CMA 成为了比前身 SCA 更有力的监管机构。这意味着，受 CMA 监管的经纪商有望展现更高的服务质量和合规水平，同时需要投诉或追讨损失资金的交易者也将获得更多保障。

如果您已经与在阿联酋受监管的经纪商交易，您可能不会感受到任何明显变化。交易服务应该会持续进行，不受影响。

如需了解更多详情，您可以点击上文分享的链接并查阅两项联邦法令的全文。随着 CMA 转型的推进，该机构可能会在官网上发布更多关于其使命扩展范围的信息。

CMA 的职责

CMA 的目的是监督阿联酋市场，如阿布扎比证券交易所和迪拜金融市场。迪拜国际金融中心不在该机构的监管范围之内。

以下是 CMA 对其使命的描述：

制定并执行灵活、综合的立法及监督体系，以保护投资者权利，促进公平交易并提高投资者意识；同时，通过引入结合高素质人力资源、先进数字应用及高质量合作伙伴关系的创新商业模式，增强阿联酋资本市场的竞争力和吸引力。

CMA 的职责之一是为在阿联酋本土运营的外汇经纪商核发牌照。CMA 负责颁发牌照并监督经纪商，以确保经纪商始终符合所有要求。如果经纪商违规，CMA 可对其采取行动，包括撤销其牌照。

为了维持牌照，受 CMA 监管的经纪商有动力公平地对待交易者。

谁需要向 CMA 注册？

以下是如要在阿联酋运营，应向 CMA 注册的部分企业与实体类型示例：

证券经纪公司

商品和外汇经纪商

金融咨询服务

资产和投资组合管理人

投资基金发起人

金融分析师

托管、清算和登记服务

信用评级机构

市场基础设施提供商

虚拟资产服务提供商

自营交易公司

投资经纪交易商

金融顾问

注册与合规要求

希望向 CMA 注册的外汇经纪商可以申请金融活动牌照。基本流程如下：

填写申请表。连同您的文件一并提交。 支付申请费用。 收到无异议函。 按照 CMA 发送给您的链接登录，填写请求。提供所需文件。 支付牌照费用。 收到牌照。

上述链接页面提供了所有实体类型的详细费用清单。

“交易经纪商 ”的费用如下：

申请审核费用：1,000

牌照费用：5,000

CMA 的一些内容仅提供阿拉伯语版本。根据第三方网站的信息，CMA 的金融监管服务涉及以下五个类别：

第 1 类：证券交易

第 2 类：投资交易

第 3 类：托管、清算及登记

第 4 类：信用评级

第 5 类：安排与建议

外汇经纪商按”第 1 类“获得牌照并受到监管。根据第三方资料，在第 1 类项下作为外汇经纪商接受监管的最低资本要求为 1,000 万阿联酋迪拉姆。

CMA 拥有的职权

CMA 的最新法规链接在此。但请注意，一些法规和信息可能仅提供阿拉伯语版本。如果公司违反了持有 CMA 牌照所需遵守的规则，CMA 可以对其采取强制执行措施。

以下是 CMA 对某些外汇经纪商发出的警告示例。

XC Market Limited (XCE Commercial Brokers LLC)：

CMA 提醒投资公众切勿与上述公司进行交易，因为它们未获得 CMA 牌照，无权开展任何受 CMA 监管和许可的金融活动或服务。CMA 不对与这些实体进行的任何交易承担责任。强烈建议投资者在签署任何协议或进行资金转账前，务必先核实与其交易的任何实体的真实法律地位，并参考 CMA 官方网站上发布的持牌公司信息，以避免潜在的欺诈活动。

Global Capital Securities Trading（一家位于迪拜且隶属于 Global Capital Market Limited 的公司办事处）：

CMA 建议投资公众切勿与该公司交易或使用其网站，因为它未获得开展受监管金融活动或提供相关服务的牌照。CMA 对涉及该公司的任何交易或业务不承担任何责任。强烈建议投资者在签订协议或进行资金转账前，务必先核实任何相关实体的合法性和牌照状态，并参阅 CMA 官网上的持牌公司列表，以防范潜在的欺诈行为。

CMA 设有违规行为与违规者页面。截至撰稿时，该页面尚未包含任何条目。若 CMA 对经纪商采取比警告更严厉的执法行动，将在此列出。

CMA 对违反规则的外汇经纪商可能采取的行动示例包括：

罚款与处罚

临时暂停牌照

永久撤销牌照

值得注意的是，从 SCA 向 CMA 的转型赋予了“资本市场管理局在启动刑事程序前进行调解的权力”。在转型之前，情况并非如此。

向 CMA 报告

您可以通过多种方式联系 CMA，包括电子邮件、呼叫中心以及各种社交媒体渠道。

如果您想向 CMA 举报一家经纪商，我们建议您使用电子邮件或呼叫中心。电子邮件可提供书面记录，有助于您追踪后续进展。如果 CMA 认为经纪商可能违规，它将进行调查并采取适当的执法行动。

结语

资本市场管理局（CMA）是负责监管阿联酋外汇经纪商及其他金融业务公司的法定官方机构。如果您正考虑找一家经纪商开户，选择一家持有 CMA 现行牌照且状态良好的公司不失为明智之选，因为持牌是该经纪商在以公平、透明的方式运营的积极信号。