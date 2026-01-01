阿联酋 CMA（阿联酋资本市场管理局）

无论您是居住在阿联酋（UAE），还是仅希望与当地的离岸经纪商交易，您都需要熟悉阿联酋的官方监管机构——资本市场管理局（CMA）。
截至今日，CMA 的官方网站仍是 https://www.uaecma.gov.ae。该机构的前身为证券与商品管理局（SCA）。下文将介绍有关这一转型的更多详情。
CMA 的网站设计不算直观。您可以在 CMA 数据库中查询持牌公司。在进行交易前，请务必要核实任何声称持有 CMA（或 SCA，如果其网站尚未及时更新）牌照的经纪商是否在该数据库中，并确保其牌照现行有效且状态良好。
CMA 是合法的监管机构吗？
是的，CMA 是合法的监管机构。它是阿联酋金融市场及相关业务的官方监管机构。它的前身为证券与商品管理局（SCA）。与 SCA 时期相比，它现在的职能范围已得到进一步的扩展。
SCA 简史
在讨论如今的 CMA 之前，我们先简要介绍 SCA。2000 年，阿联酋前总统谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬依据第 4 号联邦法令成立了 SCA。2006 年，依据第 25 号联邦法对其进行了修订。
SCA 由一名主席、一名首席执行官以及董事会负责管理。主席和首席执行官由国家总统任命。
SCA 转型为 CMA
下文将介绍转型后的变化。从 2026 年 1 月 1 日起，SCA 被资本市场管理局（CMA）取代。这一变更通过 2025 年第（32）号联邦法令和 2025 年第 (33) 号联邦法令生效。
变更原因是阿联酋原有的金融部门框架需要更新，以“加强市场稳定性、效率及竞争力；并确保符合国际最佳实践”。
为什么是 2026 年？
以下是阿联酋选择在 2026 年将 SCA 转型为 CMA 的几个原因：
- 阿联酋金融市场如今的金融产品数量远超以往，交易量也大幅增加。加强监管框架以紧跟变化是理所应当的。
- 过去，阿联酋被定位为新兴金融中心。但如今“新兴”阶段已结束，阿联酋已成为重要的区域及全球金融中心。它需要一个与其地位相符的坚实监管框架。
- 使其他国家的投资者和企业更便利地在阿联酋金融市场开展业务，这符合阿联酋的利益。更新后的监管框架旨在与国际标准及期望保持一致，这有助于促进市场活动和商业机会。
发生了哪些变化
以下是 SCA 转型为 CMA 后发生的部分变化：
- 名称变更为资本市场管理局（Capital Market Authority）。
- CMA 监管的金融活动比 SCA 时期多，包括咨询服务、投资账户、金融建议等。
- CMA 对资本市场领域的监督权限得到了增强。这也是它被更名为资本市场管理局的原因。
- CMA 将监管投资者保护基金 (Investor Protection Fund) 和结算担保基金 (Settlement Guarantee Fund)。
- 新条款定义了 CMA 在“审慎监督和特殊情况管理”方面的角色。
- CMA 有权在启动任何刑事程序前进行调解。
- CMA 能够“指定系统重要性主体，并规范早期干预、结算和处置机制”。
上述变化直接列于 CMA 的官方网站上。此外，我们还在第三方网站上发现以下变化：
- CMA 的调查权限有所扩大，监管机构现在有权管理“特殊情况”。通过宣布存在特殊情况，CMA 能够临时暂停或取消其监管的任何证券交易。
- CMA 现在有权在发行方被认为无法满足资本化或流动性要求的情况下，比以往更早地介入干预。CMA 可以要求发行方遵守财务恢复计划。
- 若符合国家利益，CMA 可以将持牌实体指定为“具有监管重要性的主体”。这授权 CMA 采取步骤以支持该实体（如果此举有助于维护国家稳定）。
- CMA 明确规定，金融公司招股说明书的责任由高级管理人员、顾问以及董事会承担。如果文件造假、误导或遗漏关键信息，这些个人可能面临直接的法律行动。针对违规个人的执法措施可能包括高额罚款，甚至最长一年的监禁。
- CMA 拥有强大的执法能力，现在最高可处以 2 亿迪拉姆 (AED) 的罚款。
- 根据新法规，CMA 承认价格稳定操作因其短期、可控的性质而区别于市场操纵行为。公司和投资者可以遵循 CMA 新制定的明确规则，合法地进行价格稳定操作，而不构成操纵。
- 如果公司立即公开某些信息会损害公司或股东利益，CMA 现在允许公司延迟发布信息，但该延迟需经过 CMA 的批准。CMA 对是否批准公司的请求拥有完全裁量权，并可在后期更改决定。
- CMA 现已获得授权可创建并维护投资者保护基金。恰如其名，如果由于市场或经纪商的问题导致某些特定类型的损失，投资者可以向该基金申请补偿。CMA 尚未发布该基金的具体运作细节、申请流程及限制条件。
这些变化对交易者而言意义重大。职权的扩展使 CMA 成为了比前身 SCA 更有力的监管机构。这意味着，受 CMA 监管的经纪商有望展现更高的服务质量和合规水平，同时需要投诉或追讨损失资金的交易者也将获得更多保障。
如果您已经与在阿联酋受监管的经纪商交易，您可能不会感受到任何明显变化。交易服务应该会持续进行，不受影响。
如需了解更多详情，您可以点击上文分享的链接并查阅两项联邦法令的全文。随着 CMA 转型的推进，该机构可能会在官网上发布更多关于其使命扩展范围的信息。
CMA 的职责
CMA 的目的是监督阿联酋市场，如阿布扎比证券交易所和迪拜金融市场。迪拜国际金融中心不在该机构的监管范围之内。
以下是 CMA 对其使命的描述：
制定并执行灵活、综合的立法及监督体系，以保护投资者权利，促进公平交易并提高投资者意识；同时，通过引入结合高素质人力资源、先进数字应用及高质量合作伙伴关系的创新商业模式，增强阿联酋资本市场的竞争力和吸引力。
CMA 的职责之一是为在阿联酋本土运营的外汇经纪商核发牌照。CMA 负责颁发牌照并监督经纪商，以确保经纪商始终符合所有要求。如果经纪商违规，CMA 可对其采取行动，包括撤销其牌照。
为了维持牌照，受 CMA 监管的经纪商有动力公平地对待交易者。
谁需要向 CMA 注册？
以下是如要在阿联酋运营，应向 CMA 注册的部分企业与实体类型示例：
- 证券经纪公司
- 商品和外汇经纪商
- 金融咨询服务
- 资产和投资组合管理人
- 投资基金发起人
- 金融分析师
- 托管、清算和登记服务
- 信用评级机构
- 市场基础设施提供商
- 虚拟资产服务提供商
- 自营交易公司
- 投资经纪交易商
- 金融顾问
注册与合规要求
希望向 CMA 注册的外汇经纪商可以申请金融活动牌照。基本流程如下：
- 填写申请表。连同您的文件一并提交。
- 支付申请费用。
- 收到无异议函。
- 按照 CMA 发送给您的链接登录，填写请求。提供所需文件。
- 支付牌照费用。
- 收到牌照。
上述链接页面提供了所有实体类型的详细费用清单。
“交易经纪商 ”的费用如下：
- 申请审核费用：1,000
- 牌照费用：5,000
CMA 的一些内容仅提供阿拉伯语版本。根据第三方网站的信息，CMA 的金融监管服务涉及以下五个类别：
第 1 类：证券交易
第 2 类：投资交易
第 3 类：托管、清算及登记
第 4 类：信用评级
第 5 类：安排与建议
外汇经纪商按”第 1 类“获得牌照并受到监管。根据第三方资料，在第 1 类项下作为外汇经纪商接受监管的最低资本要求为 1,000 万阿联酋迪拉姆。
CMA 拥有的职权
CMA 的最新法规链接在此。但请注意，一些法规和信息可能仅提供阿拉伯语版本。如果公司违反了持有 CMA 牌照所需遵守的规则，CMA 可以对其采取强制执行措施。
以下是 CMA 对某些外汇经纪商发出的警告示例。
XC Market Limited (XCE Commercial Brokers LLC)：
CMA 提醒投资公众切勿与上述公司进行交易，因为它们未获得 CMA 牌照，无权开展任何受 CMA 监管和许可的金融活动或服务。CMA 不对与这些实体进行的任何交易承担责任。强烈建议投资者在签署任何协议或进行资金转账前，务必先核实与其交易的任何实体的真实法律地位，并参考 CMA 官方网站上发布的持牌公司信息，以避免潜在的欺诈活动。
Global Capital Securities Trading（一家位于迪拜且隶属于 Global Capital Market Limited 的公司办事处）：
CMA 建议投资公众切勿与该公司交易或使用其网站，因为它未获得开展受监管金融活动或提供相关服务的牌照。CMA 对涉及该公司的任何交易或业务不承担任何责任。强烈建议投资者在签订协议或进行资金转账前，务必先核实任何相关实体的合法性和牌照状态，并参阅 CMA 官网上的持牌公司列表，以防范潜在的欺诈行为。
CMA 设有违规行为与违规者页面。截至撰稿时，该页面尚未包含任何条目。若 CMA 对经纪商采取比警告更严厉的执法行动，将在此列出。
CMA 对违反规则的外汇经纪商可能采取的行动示例包括：
- 罚款与处罚
- 临时暂停牌照
- 永久撤销牌照
值得注意的是，从 SCA 向 CMA 的转型赋予了“资本市场管理局在启动刑事程序前进行调解的权力”。在转型之前，情况并非如此。
向 CMA 报告
您可以通过多种方式联系 CMA，包括电子邮件、呼叫中心以及各种社交媒体渠道。
如果您想向 CMA 举报一家经纪商，我们建议您使用电子邮件或呼叫中心。电子邮件可提供书面记录，有助于您追踪后续进展。如果 CMA 认为经纪商可能违规，它将进行调查并采取适当的执法行动。
结语
资本市场管理局（CMA）是负责监管阿联酋外汇经纪商及其他金融业务公司的法定官方机构。如果您正考虑找一家经纪商开户，选择一家持有 CMA 现行牌照且状态良好的公司不失为明智之选，因为持牌是该经纪商在以公平、透明的方式运营的积极信号。
常见问题
SCA 转型为 CMA 对交易者有何影响？
这一转型对交易者或其账户没有直接影响。对交易者而言，唯一的变化是现在有更强大的监管框架来保护他们，包括设立投资者保护基金和结算担保基金。
未来，如果您需要就由市场问题或经纪商违规导致的损失追回资金，您可能有权申请该保护基金。您可以联系 CMA 咨询。正如以往，如果您有针对外汇经纪商的投诉，您也可以联系 CMA 。
SCA 转型为 CMA 对经纪商有何影响？
经纪商需要仔细研读并透彻理解新规要求，从而实现合规经营，并维持良好的牌照状态。
之前由 SCA 发牌的经纪商，现在是否由 CMA 颁发牌照？
是的，在 SCA 转型为 CMA 后，过去由 SCA 核发的牌照将自动予以保留。这是一个自动流程，无需重新申请牌照。
因此，如果您是一位交易者，且发现某经纪商持有 SCA 牌照，这可能意味着其牌照资质已延续至 CMA。请在 CMA 数据库中核查该牌照是否依然有效。