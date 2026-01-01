如要解读并掌握外汇报价，您需要了解相关术语。首先要理解的是“货币对”，它告诉您外汇市场上正在比较哪两种货币。

当您收到某一货币对的报价时，它是以买入价和卖出价的形式给出的。主要货币对与美元相关。买入价是您为了买入第二种货币而必须支付的价格（例如，每一美元的价格）。卖出价是当您卖出第二种货币时所能获得的价格（每一美元的价格）。这两个价格之间的差额被称为点差。

当您熟练掌握这些术语后，您就能够开始您的第一笔货币交易。

什么是外汇报价？

外汇报价基于两种货币。左侧（第一位）货币为基础货币（通常是美元）。右侧（第二位）货币为报价货币。这两种货币组合在一起，可给出两种货币之间的汇率。例如，报价对 GBP/JPY = 英镑兑日元。

美元（USD）是外汇市场中心的核心货币。主要货币对由美元与另一种主要货币组成，例如欧元（EUR）、英镑（GBP）和日元（JPY）。任何不包含美元、只包含其他主要货币的货币对被称为交叉货币对。

如果您用账户交易基于美元的货币对，那么您的报价将以美元（基础货币）兑另一种货币（报价货币）表示。如果您用账户交易基于欧元的货币对，那么您的报价将以欧元（基础货币）兑美元或其他货币表示。同样，如果您用账户交易基于 GBP 的货币对，报价将以英镑作为基础货币显示。

一个基于欧元的报价示例如下：

EUR/USD = 1.0921

这意味着在某一特定时间点，您每卖出 1 欧元，就会买入 1.0921 美元。

基础货币始终等于 1。报价货币等于 1 单位基础货币（例如美元）能够买入的报价货币。

在外汇中，当欧元与美元配对报价时，基础货币通常是欧元。

如果使用美元作为基础货币，那么报价看起来会有所不同，尽管它们仍然具有相同的比率。这就是间接报价。

USD/EUR = .9167

即卖出 1 美元将获得 0.9167 欧元作为回报。

什么是买入报价（BID）和卖出报价（ASK）？

之前提到的报价为中间价，但实际交易中有两个价格。一个是买入价，一个是卖出价。

交易品种 买入价 卖出价 点差 EURUSD 1.09354 1.09360 0.60

以上买入价为 1.09354，卖出价为 1.09360。

经纪商的买入价和卖出价

买入价（Bid price）并不是您想买入货币对时的出价，而是经纪商愿意买入的价格。您买入时支付的是卖出价（Ask price），这个价格略高；您卖出时获得的是买入价（Bid price），这个价格略低。

在上述示例中，如果您想买入基础货币欧元（EUR），您将支付经纪商的卖出报价，即 1.09360 USD。因此，如果您买入1000 EUR，您将支付 1,093.6 USD。

如果您卖出，您将接受经纪商的买入报价，即 1.09354。如果您卖出 1000 EUR，您将获得 1,093.54 USD。

买入价与卖出价之间的差额是点差。这正是经纪商通过交易赚取利润的方式。

点和点差

外汇中一个重要的价格衡量单位是“点”（PIP）。它通常是外汇报价中的最小价格单位。

在下例中：

买入价 卖出价 EURUSD 1.0935 1.0939

买入价与卖出价之间的差额是 0.0004，即 4 个点。这就是点差。这两个价格之间的点差是 4 个点。

非日元货币的报价通常精确到小数点后 4 或 5 位。日元的报价精确到小数点后 2 或 3 位。这是因为日元报价通常在百位数，而大多数其他货币的报价为个位数（通常以 1 开头）。