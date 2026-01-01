衡量外汇中的连续盈利与连续亏损

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连续亏损

当您评估自己的交易表现时，您不仅要关注平均盈利金额、平均亏损金额或盈利交易与亏损交易的比例等参数，还要关注幅度最大的 一次性 盈利或亏损交易。它们有助于您考量所采用的交易方式是否有效。不过，有一个容易被忽视的参数是交易者遇到的最大连亏长度。

例如，连续亏损三次可能会是一次令人生畏的经历，但即使赢率高达 70%，交易者依然有 1% 左右的概率会连续亏损四次。您可能会遇到更长的连续亏损，尤其是当赢率更低而交易频率较高时。不过，连续亏损的风险不仅与交易次数有关，也与（主要原因）这些亏损的金额有关，而且往往出现在另一笔盈利交易之前较长的一段时间内。实际上，连续亏损可以按照上文中的三个参数进行分类。

下文示例为包含六次连续亏损的亏损期。

按次数衡量

衡量连续亏损的最简单的方法是计算连续遇到的亏损（赤字）交易的数量。最糟糕的连续亏损是包含最多亏损交易次数的时期。例如，如果我们做了 12 笔下述交易：盈利，亏损，亏损，盈利，盈利，盈利，亏损，亏损，亏损，盈利，亏损，盈利；则我们最糟糕的连续亏损为三次。这种方法的优点在于，我们可以轻松地发现已执行的交易中最大的连续亏损次数。但它的代价是，您完全不清楚这些亏损究竟有多严重。这正是下一种方法派上用场的时候。

按金额衡量

这种方法需要做更多计算，即将一连串交易中累计的亏损金额（以实际金额计算）相加。我们可以轻松地判断出，在上例 12 笔交易中，第一轮包含两笔亏损交易的连续亏损可能价值 $200，而亏损最长的一轮（三连亏）可能只值 $150。显然，两连亏对账户余额的破坏性更大，即便这两笔亏损比前一种方法选出的连续亏损更短。这种连亏观察法的好处是，您会注意到特定连续亏损的实际成绩。不过，这种方法很少提到无收益交易期的时间因素。

按时间衡量

如果我们考虑交易的持续时间和交易与交易之间的时间，我们可以得出另一个可评估连续亏损的方法——在第一笔亏损交易以及下一笔盈利交易之间花了多久的时间？让我们重新回到开头的示例：单独一次亏损（第 11 笔交易）并不令人担忧。但如果我们假设前 10 笔交易在一周内完成，而最后两笔交易之间相隔 4 个月，我们就会看到一幅不容乐观的画面——即很长一段时间内只有一笔交易且以亏损告终。毕竟， 全职外汇交易者平常就有赚钱的压力，而连续数月没有一笔盈利头寸完全是一场灾难。

坏处

无论我们如何衡量亏损，总会有两种主要的不利因素影响我们的交易：

腐蚀交易账户余额 - 即便我们采取的头寸数量计算技术较为保守，且为每笔交易投入的金额不超过账户规模的 1–2%, 多次连续亏损依然会严重打击到整体业绩表现。

- 即便我们采取的头寸数量计算技术较为保守，且为每笔交易投入的金额不超过账户规模的 1–2%, 多次连续亏损依然会严重打击到整体业绩表现。 情绪压力 - 习惯亏损并学会忽略亏损是一件很难的事，尤其是当亏损连续出现且完全没有盈利的喜悦来冲散它们时。由于长期连续亏损而带来的心理压力不容小觑，因为它会导致交易者为了弥补亏损而过度交易，这绝不是一个明智的决定。

好处

长期连续亏损没什么好处，但经历一连串特别长的亏损交易可以成为对抗马丁格尔策略的一剂良药。它会让您知道，无论您的策略有多好，您依然会遇到一连串坏运气。

连续盈利

虽然提起外汇交易中最糟糕的亏损经历令人沮丧，但我们能从中学到重要的经验。不过，似乎没有必要关注最大的连续盈利。此外，过于关注您的连续盈利交易可能会损害您的判断力并诱发过度的 冒险行为 。

与连续亏损相似，连续盈利可以用三种不同的技巧来衡量：按次数、按金额、按持续期。

按次数衡量

我们来考虑以下包含 14 个交易结果的示例：盈利，亏损，亏损，盈利，盈利，盈利，盈利，亏损，亏损， 亏损，盈利，亏损，盈利，盈利。最长的连续盈利为 4 次。这个结果似乎不错，但如果您只用交易次数来计算最好的连续盈利，您会错过一些重要的信息，即它为您的账户赚到了多少资金？

按金额衡量

我们从不同的角度来观察同样 14 笔交易。最后两次连续盈利的金额可能远大于根据次数判断出来的最长的连续四次盈利。例如，最后两次连续盈利可能总共价值 $500，而连续四次盈利可能只价值 $400。当您分析异常的余额峰值以及您跳出深度回撤的能力时，应当优先采用这种方法。还有一种更复杂的方法是，您可以根据时间来区分连续盈利。

按时间衡量

示例中同样的连续两次盈利可能长达两周，而最长的连续四次盈利可能只持续一天。当然，一天盈利 $400 肯定比两周盈利 $500 好，因此分析连续盈利的长度是很重要的。作为一名外汇交易者，连续盈利的持续期对您整体的成功度有着很大的影响。任何亏损都会为您带来情绪压力。相反，如果长时间没有亏损，这会激发您对交易策略的信心，使您不再畏首畏尾。

为什么要关注？

关注您的连续盈利交易可能会为您带来趣味和自豪感，但还有其他意义吗？得知您的策略能够产生不间断的连续盈利头寸是很有用的。即使出现回撤，这种策略也能产生更高的足以覆盖回撤的盈利。如上所述，拥有一个连续盈利系统的额外好处是，它能鼓舞您的斗志，尤其是当您缺少外汇交易经验时。

从 不利的 方面来看，过于关注您的盈利交易可能会让您产生错觉，让您认为自己战无不胜，进而过于冒险并过度交易。为了修正这一点，您应该对自己的交易历史持有公正和不偏不倚的观点。如果您要修改交易计划，您应当采取系统性的方式，且不受情绪或异常长的连续收益的影响。

以下是从一段交易日志中摘录的示例，它显示了连续三次盈利的头寸。

如果您有疑问，或者想分享有关您在外汇交易中录得的最大连续盈利或连续亏损的细节 ，请前往我们的社区论坛咨询。