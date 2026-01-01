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在肯尼亚，监管外汇交易的机构是肯尼亚资本市场管理局，简称 CMA。CMA 设有可搜索的持牌机构名单，您可以用它查询某家外汇经纪商是否受到监管。CMA 还负责执行资本市场法规，包括针对在线外汇经纪商的法规。

CMA 是合法的监管机构吗？

是的，CMA 是肯尼亚的合法监管机构。不过可能会有一些困惑，因为您有时会看到 CMA 称自己为“body corporate”（字面意思是“法人团体”），甚至是“公司”（例如在 2026 年 Kenya Quality Awards 上获得 Company of the Year（“年度公司”）奖）。这可能会让您怀疑它是不是一家伪装成监管机构的私营企业。

但 CMA 是一个官方机构。它于 1989 年根据《资本市场法》（Capital Markets Act, Cap. 485A）成立。针对在线外汇经纪商发牌和监管的专门框架，则是在 2017 年通过《资本市场（在线外汇交易）条例》（Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations）引入的。

作为“body corporate”意味着什么？这意味着该机构可以起诉他方、被起诉或签订合同等。因此，这一说法反映的是其组织结构上的现实，并不意味着 CMA 是一家私营公司。

CMA 的职责

CMA 负责监管肯尼亚的资本市场行业。其职责包括：

制定公司治理指引

建立并维护证券市场

保护投资者利益，包括运作赔偿基金

为金融企业发放牌照和批准

投资者教育

执行证券法律

CMA 的监督并不限于发放和续期牌照。该局将其市场监督职能描述为对持牌中介机构的合规情况进行“持续检查”。在线外汇条例还授权它检查经纪商的账簿、记录和系统，并在检查后采取行动。

在加密货币交易方面，2026 年 7 月 22 日，国家财政部内阁部长根据《2025 年虚拟资产服务提供商法》（Virtual Asset Service Providers Act）发布了《2026 年虚拟资产服务提供商条例》（Virtual Asset Service Providers Regulations）。这些条例构成了肯尼亚首个全面监管虚拟资产的框架。

根据 PwC 的一份法律快讯，CMA 监管部分虚拟资产活动，其余活动则由肯尼亚中央银行（CBK）监管。《2026 年虚拟资产服务提供商条例》明确规定，任何希望运营交易平台或交易系统的人都必须向 CMA 申请批准。因此，加密货币交易属于 CMA 的监管范围。

谁应该向 CMA 注册？

以下类型的实体如果想与肯尼亚人开展业务，应向 CMA 注册：

获批准的机构

衍生品经纪商

投资银行

股票经纪商

非交易型在线外汇经纪商

在线外汇资金管理人

获授权证券交易商

基金管理人

投资顾问

获授权存管机构

REIT 管理人

咖啡经纪商

REIT 受托人

获授权房地产投资信托（REIT）

获批准的集合投资计划

获批准的员工持股计划（ESOP）

交易型在线外汇经纪商

公司受托人

中介服务平台提供商

风险投资

CMA 网站上的在线持牌机构名单很容易按类别查找。点击您想要的类别，就会显示该注册类型下的所有企业。

值得注意的是，交易型（dealing）外汇经纪商和非交易型（non-dealing）外汇经纪商各有一个类别。

交易型外汇经纪商充当做市商，以自营方式交易，这意味着它可以成为客户交易的对手方。非交易型外汇经纪商则通过收取佣金或点差加价，把客户与外汇市场连接起来，而不充当做市商。

在线外汇资金管理人负责管理客户的外汇投资组合，并代表客户做出交易决策，同时收取费用。

截至撰写本文时，持牌的交易型外汇经纪商非常少。绝大多数是非交易型外汇经纪商。

注册与合规要求

公司可以通过该监管机构的在线申请门户（Online Applications Portal）或以纸质材料申请接受 CMA 监管。

针对在线外汇经纪商的指引可以在 CMA 网站上找到。

例如，该文件规定的资本要求如下：

实缴股本（交易型牌照 >= 5,000 万 Kshs.，非交易型牌照 >= 3,000 万 Kshs.）

流动资本（x ≥ Kes. 30,000,000 与总负债的 8% 两者中的较高者）

Kshs 指肯尼亚先令，也写作 KES。

根据《资本市场（在线外汇交易）条例》的规定，申请 CMA 在线外汇牌照的必须是在肯尼亚注册成立的股份有限公司。因此，海外经纪商必须通过在肯尼亚注册成立的实体（例如当地子公司）提出申请。

申请费为 10,000 KES。截至撰写本文时，这相当于约 77 美元。

您可以在上文提到的条例中查看申请要求的完整清单。

在线外汇经纪商还需要缴纳年费。年费金额各不相同。第一部分是固定的：非交易型经纪商和资金管理人为 100,000 KES，交易型经纪商为 250,000 KES。第二部分按当年的交易总收入（包括来自第三方关联服务提供商的佣金和返佣）计算，交易型和非交易型外汇经纪商均为 3%。

核查 CMA 注册情况

如果某家外汇经纪商在其网站上声称持有 CMA 牌照，您应当向 CMA 本身核实，确认该牌照确实存在且有效。

您可以在 CMA 网站的持牌机构名录中进行查询。

页面上有一个搜索框，但用处不大。它只能查找类别，不能查找具体的实体。所有类别都以按钮的形式列在下方。因此，您可以直接用浏览器的搜索功能找到想要的类别，或者用眼睛直接找。虽然搜索功能不太好用，但您其实并不需要它，因为各类别排列得井井有条。

与外汇相关的类别包括：

交易型外汇经纪商

非交易型外汇经纪商

在线外汇资金管理人

点击其中一个类别，就会进入一个页面，上面列出该类别的所有持牌机构，包括名称、地址、牌照编号和网站。然后，您可以滚动页面找到感兴趣的经纪商，或使用浏览器的搜索功能。

CMA 的客户保护措施

资本市场管理局通过以下方式保护客户：

受理投诉并审查举报

将杠杆上限设定为 1:400

提供负余额保护（“采用风险管理程序处理止损，不允许出现负余额账户”）

要求客户账户资金隔离存放

采取适当的执法行动

向公众发布警示

维持投资者赔偿基金

CMA 表示，如果某个实体未能履行其合同义务而导致投资者亏损，投资者赔偿基金可以向这些投资者提供赔偿。这种情况可能由欺诈、经纪商资不抵债等原因造成。但请注意，目前该赔偿基金仅适用于股票经纪商的客户（不适用于外汇经纪商的客户）。

CMA 拥有的职权

CMA 可以对违反其规则的实体采取一系列执法行动。其中包括：

调查和审计

发出警告

罚款

责令退赔

暂停或吊销牌照

如果某家经纪商实际上并不受 CMA 监管，CMA 就无法暂停或吊销它并不存在的牌照。但它可以向公众发出警告。

CMA 发出警告的一个例子，是这则题为 Public Caution Against Investment Scams（“关于投资骗局的公众警示”）的通告。其中列出了多家在未事先取得牌照的情况下为肯尼亚客户提供服务的实体。这些实体中包括一家名为 Just Markets 的外汇经纪商。

向 CMA 投诉

如果您认为某家外汇经纪商可能违反了 CMA 的规则，可以提出投诉。

CMA 要求客户先直接联系与之产生纠纷的实体，看看能否协商解决。如果您已经尝试过但仍不满意，就可以着手提交投诉。

CMA 在其投诉程序中规定，您应向内罗毕证券交易所投诉处理部门（Nairobi Securities Exchange Complaints Handling Unit）提出投诉。其中还指出，“如果投资者仍不满意，可以选择将投诉上报至管理局”。

不过，这一说法仅针对股票经纪商。如果您投诉的是外汇经纪商，就不应通过内罗毕证券交易所。您应先联系该经纪商的合规部门，如果无果，再直接向 CMA 投诉。

CMA 强调，它是肯尼亚的最高监管机构，因此有权受理与市场有关的任何投诉。

为了方便提交投诉，CMA 提供了在线投诉门户。如果您愿意，也可以致电资本市场欺诈调查组（Capital Markets Fraud Investigation Unit），或向其发送电子邮件。其他方式还包括填写纸质投诉表并邮寄，或亲自前往 CMA 在内罗毕的办公室。

结语

肯尼亚资本市场管理局（CMA）是外汇经纪商和其他金融实体的合法监管机构。它拥有切实有效的执法权力。此外，持牌机构名录按类别划分的方式既方便又直观。希望目前面向股票经纪商客户的赔偿基金，有朝一日也能惠及外汇经纪商的客户。