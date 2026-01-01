内容

结构突破（Break of Structure）是聪明钱概念（Smart Money Concepts, SMC）的核心思想之一。可以说，它是最基础、最根本的概念，也是想要掌握 SMC 和价格行为交易的交易者必须首先学习的概念。

本文将解释什么是结构突破、它为什么可能对交易者很重要、如何识别并利用它提高交易的盈利能力，以及将结构突破纳入交易策略的利弊。阅读本指南后，您将学会如何在图表上发现结构突破，了解何时使用它，并在自己的交易中一步步加以运用。

结构突破的定义

要理解结构突破的含义，我们需要先界定什么是市场结构。

简单来说，市场结构就是一系列摆动高点和摆动低点：上升趋势中是更高的高点和更高的低点，下降趋势中是更低的高点和更低的低点。

结构突破（简称 BoS）的定义是：价格行为顺着趋势方向突破最近的摆动点（摆动高点或摆动低点）。

最后一点——顺着趋势方向——尤其重要，因为“结构突破”这个名称多少有些误导。许多交易者的第一反应是认为结构突破意味着市场结构被打破。但事实远非如此。结构突破指的是结构中某一个价位被突破，而不是整个结构被打破。更重要的是，它确认现有趋势（即市场结构）仍在延续。

BoS 有两种类型：看涨和看跌。为了更好地理解结构突破的含义及其运作方式，让我们分别讨论这两种类型。

看涨结构突破

看涨结构突破出现在上升趋势中，即价格升破前一个摆动高点的时候。看涨 BoS 表明现有的上升趋势仍在延续。

要出现这种情况，首先必须确立上升趋势。这意味着最近的摆动高点需要高于前一个高点（更高的高点），而随后的低点需要高于此前的低点（更高的低点）。在这种格局下，如果价格随后升破最新的高点，我们就看到了一次看涨结构突破。

举例来说，假设 USD/JPY 从 150 升至 160，回落至 155，再升至 165（形成更高的高点），然后回落至 163（形成更高的低点）。如果此后价格升破 165，我们就遇到了一次看涨结构突破。

看跌结构突破

看跌结构突破出现在下降趋势中，即价格跌破最近的摆动低点的时候。看跌 BoS 意味着现有的下降趋势仍在继续。

本质上，看跌 BoS 是看涨 BoS 的镜像。要出现这种突破，首先需要确立下降趋势：最近的摆动高点应低于前一个高点（更低的高点），最近的摆动低点应低于前一个低点（更低的低点）。此时，跌破最近一个更低的低点就意味着出现了看跌结构突破。

示例：USD/JPY 从 150 跌至 140，升至 145，再跌至 135（形成更低的低点），随后升至 137（形成更低的高点）。在这种格局下，跌破 135 将被视为看跌结构突破。

无效的结构突破

关于结构突破，最具争议的问题之一是：价格（即图表上的蜡烛实体）是否必须收在前一个摆动点之上（上升趋势中）或之下（下降趋势中），这一价格行为才能被视为 BoS；还是说，只要影线刺穿摆动点上方或下方就足够了。

据我们所知，主流观点认为，蜡烛实体必须在上升趋势中收在最近的摆动高点之上，或在下降趋势中收在最近的摆动低点之下，这样的突破才算有效的 BoS。稳妥起见，影线刺穿最近摆动点上方或下方的情况应视为无效的 BoS，它很可能只是一次快速的流动性扫荡。

因此，在上升趋势中，影线刺穿最近的摆动高点上方并不算有效的结构突破。

只有由完整的蜡烛实体完成的突破才算。

在下降趋势中，影线刺穿最近的摆动低点下方也是同样的道理——这不是有效的 BoS。

只有当完整的蜡烛实体突破摆动低点价位并收在其下方时，才能视为有效的 BoS。

还要记住，BoS 要有效，就必须出现在明确确立的趋势之中。

如果前一个摆动低点低于再前一个低点，或者最近的摆动高点未能升破此前的高点，那么价格升破前一个高点就不能算作真正的 BoS。

当然，反方向也是如此：如果最近的低点高于此前的低点，或者最近的摆动高点高于此前的高点，那么跌破最近的摆动低点并不代表看跌 BoS。

此外，就其本质而言，没有趋势就不可能出现 BoS。因此，您不应在无趋势和区间震荡的市场中寻找 BoS。

判断 BoS 强弱的方法之一是成交量。强势的 BoS 应当伴随较大的成交量，这证实了交易者的真实参与，而成交量小则说明 BoS 可能较弱。遗憾的是，这种方法在外汇市场上帮不上忙，因为外汇市场是去中心化的，缺乏可以让您查看成交量的单一信息来源。有时（尤其是在外汇市场中）人们用 tick 成交量来代替真实成交量，但它只统计每根柱线内价格变动的次数，并不显示该时段的确切成交量。因此，它不如真实成交量可靠。

结构突破与结构转换的区别

结构转换（Change of Character, ChoCh）是聪明钱概念中的另一个重要术语。在讨论结构突破时有必要解释 ChoCh，这不仅是因为两者通常一起使用，还因为有些交易者会把 ChoCh 与 BoS 混为一谈。

有些交易者误解了结构突破这个术语。在他们看来，现有趋势的延续不能算作“突破”。对他们而言，只有当价格逆着现有趋势的方向越过最近的摆动点时，市场结构才算被打破。他们的想法有一定道理，但他们所描述的情况在 SMC 术语中并不叫结构突破。那其实是结构转换。

当价格逆着现有趋势的方向越过最近的摆动点时，就出现了结构转换。在上升趋势中，它出现在价格从更高的高点跌破最近一个更高的低点之时。在下降趋势中，ChoCh 出现在价格从更低的低点升破最近一个更低的高点之时。本质上，ChoCh 与 BoS 相反。BoS 预示趋势延续，而 ChoCh 则表明趋势已失去动能。

对于 BoS 交易而言，ChoCh 主要是告诉您该停手了：趋势可能已经结束，因此暂时没有可供交易的延续行情。不过，如果您在交易中采用多时间周期分析，它就会有用得多。

但 BoS 对于确认 ChoCh 本身极为重要。图表上要出现 ChoCh，价格需要越过最近一次 BoS 所起始的那个摆动点。换句话说，ChoCh 出现在价格形成 BoS 之后又掉头，并越过引发该 BoS 的那段走势的起点价位之时。因此，必须先出现 BoS，才可能出现 ChoCh。

虽然当您只想专注于 BoS 时，ChoCh 的用处有限，但在实践中，SMC 交易者在制定策略时同时使用这两种工具是非常好的做法。两者相得益彰：BoS 显示趋势何时延续或在 ChoCh 之后开始积聚动能，而 ChoCh 则提示趋势何时已经乏力并存在反转的可能。特别是，较低时间周期上的 ChoCh 可以捕捉到较高时间周期 BoS 之后那段回调的结束，让您得以尽早入场并最大化潜在利润。

结构突破的本质

聪明钱概念的支持者认为，SMC 让他们能够理解大型机构参与者对市场的深层影响，从而帮助交易者与这些机构同向交易，而不是与之对抗。在 SMC 交易者看来，结构突破只是大型参与者影响市场的又一个例子。

SMC 对 BoS 的解释如下。当大型机构交易者想要买入或卖出资产时，通常无法用一笔大单完成，因为每一个买家都必须有对应的卖家，反之亦然，而市场通常没有足够的流动性来同时成交一个大型交易者的全部订单。因此，举例来说，如果一家大型对冲基金或银行想要买入大量某种货币、股票等，它会挂出该资产的买单，从而推高价格，并从市场上吸走大量流动性。然后，它让价格冷却下来并小幅回落。这个大型交易者等待价格跌至高流动性的价位，通常是较小的交易者设置了大量止损单的地方。价格下跌触发这些止损单，使机构交易者得以折价买入资产，随后将价格推得更高，升破此前的阻力位——结构突破由此形成。

SMC 专家认为，BoS 让您知道大型机构交易者仍在场内，这意味着趋势至少还会持续一段时间，或许现在跟上它还不算太晚。

内部与外部结构突破

人们常说市场具有分形特征：同样类型的趋势和形态会出现在每一个时间周期上。

同样的原理也适用于结构突破。如果您在较高时间周期上看到一个 BoS，就能在较低时间周期上发现若干个结构突破。而较高时间周期上的每一个摆动，都由较低时间周期上的若干个结构突破构成。

较低时间周期上的 BoS 通常被称为内部 BoS，而外部 BoS 则是较高时间周期上的 BoS。

有些分析师认为，在同一个时间周期上就能找到内部和外部 BoS：大趋势中较大的走势形成外部结构突破，而其中较小的走势形成内部结构突破。但在实践中，如果您想观察不同级别的结构突破，使用不同的时间周期要方便得多。先到较高时间周期上确定总体趋势，当您想更精确地设置订单和目标位时，再转到较低时间周期。

为什么结构突破对交易者很重要？

结构突破提供了一种简单明了的方法来确认趋势延续。在已确立的趋势中，BoS 表明趋势依然存在，并且很可能至少再持续一段时间。在趋势反转之后，BoS 表明新的趋势已经完全形成。

此外，BoS 出现之后，它所在的价位会变成支撑位（上升趋势中）或阻力位（下降趋势中）。因此，它可以帮助您更精确地确定入场点和止损的位置。

SMC 的拥护者还认为，BoS 能确保您与大型机构交易者同向交易，而不是与之对抗。不过，您是否认同这一说法，取决于您对聪明钱概念的相信程度。

如何在图表上识别结构突破？

要在图表上找到结构突破，您应当按以下步骤操作：

识别当前的市场结构。在上升趋势中，寻找一连串更高的高点和更高的低点：等待价格升破最近的高点，然后观察它是否跌破前一个低点；如果没有，您就得到了一个更高的低点，从而确认了上行趋势。对于下降趋势，您需要一连串更低的高点和更低的低点：等待价格跌破最近的低点，然后观察它是否反弹到最近的高点之上；如果没有，您就确立了一个更低的高点，从而确认趋势向下。 等待价格顺着趋势方向突破最近的摆动点。要出现结构突破，价格需要在上升趋势中升破最近的高点，或在下降趋势中跌破最近的低点。请记住：价格必须收在摆动点之外；仅有影线刺穿是不够的。一旦出现这种情况，您就得到了一个有效的 BoS，不过还需要通过接下来的步骤确认它是否稳固可靠。 确认这次突破强劲而果断。毕竟，根据 SMC 理论，结构突破应当表明有大型市场参与者介入。那么按理说，它应当带来强劲的走势。否则，您面对的可能只是随机的市场噪音。强势的 BoS 应具备以下特征： 实体较大的蜡烛。 显然，大型市场参与者的介入应当带来大幅度的价格行为。因此，真正的 BoS 应当由一根大实体蜡烛完成；否则，您面对的可能只是一次偶然的市场波动。

显然，大型市场参与者的介入应当带来大幅度的价格行为。因此，真正的 BoS 应当由一根大实体蜡烛完成；否则，您面对的可能只是一次偶然的市场波动。 强劲的位移。 如前所述，一个好的 BoS 需要强劲而果断的价格行为。这意味着价格走势不仅要幅度大，而且要快。仔细想想，价格大幅上涨或下跌说明有大单或大量订单，这表明市场的一方（多头或空头）牢牢掌握着控制权。价格缓慢地向关键点位靠近，则说明趋势没有那么强，可能正在失去动能。

如前所述，一个好的 BoS 需要强劲而果断的价格行为。这意味着价格走势不仅要幅度大，而且要快。仔细想想，价格大幅上涨或下跌说明有大单或大量订单，这表明市场的一方（多头或空头）牢牢掌握着控制权。价格缓慢地向关键点位靠近，则说明趋势没有那么强，可能正在失去动能。 高成交量。遗憾的是，如前所述，外汇市场没有成交量信息（尽管有些交易者用 tick 成交量来代替）。但如果您在其他市场交易，就要留意成交量。真正的 BoS 应当伴随高成交量。 等待回调。您当然可以在 BoS 出现后立即开始交易。但稳妥起见，请等待一次回调，观察价格能否在不跌破上升趋势中最近的摆动低点、也不升破下降趋势中最近的摆动高点的情况下恢复顺趋势方向的运动。如果价格从某个关键位反弹，例如某个斐波那契回撤位、公平价值缺口（Fair Value Gap）、订单块等，那就是特别好的信号。如果价格没有回到 BoS 发生的价位之下（上升趋势中）或之上（下降趋势中），那就更好了。但如果价格越过了引发 BoS 的那个点，BoS 就失败了。事实上，这样的走势会形成结构转换，意味着趋势已经结束。

如何利用结构突破进行交易？

要在交易中有效运用结构突破，您需要按上文所述识别 BoS，然后选择入场点、目标位和止损。借助 BoS 进行交易的常规步骤如下：

识别 BoS。按照上一节列出的步骤操作，只有在出现强劲且有效的 BoS 时才考虑入场。 选择入场点。跳过回踩的激进交易者可以在突破蜡烛收盘后立即入场。等待回调的较谨慎的交易者，则应当只在回调结束且没有越过引发 BoS 的那个摆动点之后才考虑下单。您可以使用各种工具和指标来决定在哪里下单，但如果您只想依靠 BoS 和价格行为，那么在回调区间的 50% 处挂买单或卖单是较为保守的选择，而在回调反转后立即下单则可能带来更大的利润（当然风险也更大）。 选择盈利目标。在不使用其他工具的情况下，常见的做法是在最近的摆动点（上升趋势中的新高或下降趋势中的新低）止盈。这种策略的问题在于，如果您在回调区间的 50% 处开仓，风险回报比不会太理想。因此，您需要在回调结束后立即开仓，或者使用其他工具来确定盈利目标。另一种选择是，只要价格顺着趋势方向运行并不断形成新的结构突破，就一直持仓。 不要忘记止损。设置止损以防市场走势对您不利始终是个好主意，因为没有任何策略能在 100% 的情况下奏效，无论它有多好。对于使用 BoS 的交易者来说，止损通常设在引发 BoS 的那段走势起始的摆动点——上升趋势中是最近的摆动低点，下降趋势中是最近的摆动高点。如果价格在回调时从 BoS 价位反弹，您可以冒险把止损设在该价位或刚好越过该价位的地方。但取决于您具体的入场位置，这样的止损可能过紧。

利用不同时间周期交易结构突破

在利用结构突破进行交易时，观察不同的时间周期始终是个好主意，这样可以降低被失败的 BoS 误导的风险。

先从较高的时间周期（例如日线或 H4）入手，确定总体趋势。当您转到较低的时间周期时，需要寻找与较高时间周期上的大趋势一致的趋势。如果较低时间周期上的趋势与较高时间周期上的趋势相反，那很可能只是一次回调，此时开始交易是危险的。

转到较低的时间周期（例如 M30 或 M15），等待结构突破出现。请记住，您要交易的是顺着大趋势方向出现的 BoS，而不是逆向的。

如果您希望交易更加精确，还可以转到更低的周期。例如，如果您在 M15 图表上看到了看涨 BoS 并等到回调开始，就可以转到 M1 或 M5 图表，看看价格在那里的表现。由于市场的分形特征，较高时间周期上的回调很可能意味着您会在较低时间周期上看到下降趋势。如果随后您看到下降趋势已失去动能的迹象（例如结构转换），之后又看到上升趋势开始，就可以考虑开立多头头寸。同样由于市场的分形特征，较低时间周期上的上升趋势很可能对应着较高时间周期上回调的结束，这表明开立多头头寸是个好主意。但借助较低的时间周期，您可以在回调的结束在较高时间周期上变得明显之前就发现它。这让您可以提早开仓，提高盈利潜力。

您交易时使用的主要时间周期取决于您属于哪一类交易者。剥头皮交易者和日内交易者通常使用较低的时间周期，例如 M5 或 M15。波段交易者和头寸交易者则偏好较高的时间周期，例如 H4 或日线。

将结构突破与其他指标结合使用

通常不建议只用一种指标或其他工具进行交易。结构突破也是如此。BoS 常被用来确认趋势，而其他指标则帮助您设置订单、盈利目标和止损。最常与 BoS 搭配使用的指标有斐波那契回撤、RSI、MACD、移动平均线和布林带。

当 BoS 被用作交易策略的核心时，斐波那契回撤作为帮助寻找合适入场位的工具尤其受欢迎。常见的方法是：在上升趋势中从摆动低点向摆动高点绘制斐波那契回撤，在下降趋势中从摆动高点向摆动低点绘制。然后，交易者等待价格从某个斐波那契回撤位反弹（最常用的是 38.2%、50%、61.8% 和 78.6%），并把入场点设在顺趋势方向的下一个回撤位。例如，价格形成看涨 BoS，随后回落至 78.6% 斐波那契位再反弹。那么多头头寸合理的入场点就在 61.8% 回撤位。

由于结构突破本身就是聪明钱概念之一，因此将它与订单块和公平价值缺口等其他 SMC 工具配合使用是合理的。通常，这些工具用来确定 BoS 之后价格应当回调到的价位，以及价格应当从哪里反弹并沿先前的方向运行。

订单块通常表现为盘整区域，随后出现一段急速走势，其方向与价格进入盘整区域之前的运行方向相反。订单块背后的理论是，这些区域是大型机构交易者设置了大量限价单的地方。这与下面这种观点十分契合：BoS 是这些订单被触发后急速走势的结果。在实际操作中，这意味着如果价格在 BoS 之后的回调中触及订单块，然后恢复顺趋势方向的运动，那么该 BoS 就是有效的，您可以入场。

公平价值缺口（FVG）是 SMC 中另一个与结构突破配合得非常好的部分。事实上，强势的 BoS 通常会形成公平价值缺口，因为快速的价格行为会留下一片未成交订单的区域——许多交易者来不及跟上这段走势。因此，形成了 FVG 的 BoS 可以视为有效且稳固的结构突破。SMC 理论还指出，价格通常会先回来填补 FVG，然后再继续前行。这意味着 FVG 是可能出现回调的区域。交易者可以预期价格在 BoS 之后回到 FVG（尽管这并无保证），并准备好在价格恢复沿先前方向运行时入场。

结构转换是另一个与结构突破密切相关的聪明钱概念。它帮助您了解 BoS 何时失败。

使用结构突破的交易者常见的陷阱有哪些？

交易者，尤其是缺乏经验的交易者，在交易中难免会犯错。但了解可能存在的陷阱，可以提高避开它们的机会。以下是使用结构突破的交易者最常犯的错误：

把影线刺穿摆动点当作结构突破。 如前所述，有些交易者认为，只要价格刺穿摆动点的上方或下方，就足以把它视为结构突破。但总的来说，这样做风险很大，并不明智。良好的做法是等到蜡烛收盘，看它是否收在摆动点之外。只有这样，您才有可能得到一个稳固的 BoS。

如前所述，有些交易者认为，只要价格刺穿摆动点的上方或下方，就足以把它视为结构突破。但总的来说，这样做风险很大，并不明智。良好的做法是等到蜡烛收盘，看它是否收在摆动点之外。只有这样，您才有可能得到一个稳固的 BoS。 把任何越过摆动点的走势都视为 BoS。 有效的 BoS 应当是强劲而果断的价格行为的结果。蜡烛收在摆动点之外并不一定意味着这是强势的 BoS；还要留意蜡烛实体的大小以及（如适用）成交量。

有效的 BoS 应当是强劲而果断的价格行为的结果。蜡烛收在摆动点之外并不一定意味着这是强势的 BoS；还要留意蜡烛实体的大小以及（如适用）成交量。 缺乏耐心，不等待回踩。 虽然愿意承担更大风险的交易者可以在 BoS 之后立即入场，但这种做法风险很大，可能碰上失败的 BoS 并亏钱。请等待回调对被突破的价位进行回踩。只有该价位守住了，您才应当开始寻找入场位置。

虽然愿意承担更大风险的交易者可以在 BoS 之后立即入场，但这种做法风险很大，可能碰上失败的 BoS 并亏钱。请等待回调对被突破的价位进行回踩。只有该价位守住了，您才应当开始寻找入场位置。 把结构转换误认为结构突破。 与上述几点相关的是，如果入场过早，在 BoS 完成回踩之前就进场，您就有可能把 ChoCh 误认为 BoS。后者预示趋势延续，而前者表明趋势已经结束，并且有可能出现方向相反的新趋势。

与上述几点相关的是，如果入场过早，在 BoS 完成回踩之前就进场，您就有可能把 ChoCh 误认为 BoS。后者预示趋势延续，而前者表明趋势已经结束，并且有可能出现方向相反的新趋势。 入场前没有先查看较高时间周期上的趋势。 请记住，由于市场的分形特征，较高时间周期上的趋势会反映在较低时间周期上。要确定您是在顺势而非逆势交易，就必须查看较高时间周期上的总体趋势。否则，您以为的趋势可能只是更大趋势中的一次小幅回调。

请记住，由于市场的分形特征，较高时间周期上的趋势会反映在较低时间周期上。要确定您是在顺势而非逆势交易，就必须查看较高时间周期上的总体趋势。否则，您以为的趋势可能只是更大趋势中的一次小幅回调。 止损设得过紧，或者根本不设止损。无论一个信号多么强烈、多么确定，哪怕是 BoS，市场也始终有可能朝着对您不利的方向运行。您应当始终考虑到这种可能性，因此对任何认真的交易者来说，止损都是必不可少的。但止损设在哪里同样重要。止损设得过紧，就有不断被止损出场并亏钱的风险。例如，如果您在 BoS 出现后立即入场，并把止损设在 BoS 价位，那么止损几乎立刻被触发的可能性极高，因为大多数 BoS 之后都会出现一段回调。

真实图表上的结构突破交易示例

下面是一个在真实环境中进行结构突破交易的示例。

在这个示例中，您将使用 AUD/USD 货币对。主要时间周期为 H1。

先确定趋势，然后看看能否在图表上发现 BoS。

价格呈现出明显的下降趋势。果然，您可以看到在一段急速下跌之后出现了 BoS。事实上，价格下跌得如此之快，以至于形成了一个公平价值缺口——这是市场情绪强烈的又一个迹象。

但在考虑入场之前，您需要检查当前的下跌走势是否与更大的趋势一致。转到日线时间周期。

如您所见，日线图表同样呈现出明显的下降趋势。两个时间周期上的趋势指向同一方向，这表明您应当开立空头头寸。

但首先，您需要等待一次回踩。

转到较低的时间周期——M5。在那里，您可以发现一个看涨结构转换——这是回调已经开始的信号。

现在，您必须等待，看看较低时间周期上的上升趋势何时反转（以及是否会反转）。

过了一段时间，您的耐心得到了回报：M5 图表上形成了看跌结构转换。

这看起来是开立空头头寸的好时机。

回到较高的时间周期。

在这里，您可以清楚地看到，价格已从由 BoS 和 FVG 共同形成的阻力位反弹。

请注意，价格并没有恰好停在 BoS 价位，而是略微越过了它。因此，幸好您没有在 BoS 出现后立即入场。如果您那样做了，并把止损设在 BoS 价位附近，它很可能已经被触发。

您还可以查看斐波那契回撤位，看看它们是否显示出什么值得注意的信息。

首先引人注意的是，50.0% 回撤位与 BoS 价位以及 FVG 的下边界大致重合。这使得该价位的阻力更有可能守住，不让价格继续上涨。

现在，把止损设在引发 BoS 的那段摆动的高点（即 100% 斐波那契位），将它到当前价格的距离加倍，并把止盈目标设在当前价位下方这一距离处。

结构突破真的是一个新概念，还是只是对已有理念的重新包装？

聪明钱理论的反对者常常声称，SMC 不过是些人所共知的旧理念，只是被贴上了花哨的新名称，好让它们听起来更高明、更有新意。

结构突破也未能免于这类批评。有人指出，与已有一百多年历史的道氏理论相比，BoS 并没有提供任何实质性的新东西。威科夫方法在近一个世纪前也使用过类似的概念，只是名称不同。

SMC 的拥护者认为，聪明钱概念能让人更好地洞察价格变动的原因。至于 BoS 本身，他们的辩护理由是，它有更规范、更客观的描述，据称这使它在确认趋势延续时更为精确。

但它究竟是旧概念还是新概念，与 BoS 的实际效果关系不大。有些人甚至会说，仅仅是对旧概念的重新包装反而可以看作 BoS 的一项优势，因为这使它成为一种久经考验的方法。

结构突破的优缺点

没有哪种方法或理论是完美的，结构突破也不例外。它既有优点，也有缺点。下面列出了其中最重要的几点。

优点

有助于确认趋势延续。 如果您不确定图表上的趋势是否仍然存在，BoS 可以帮您打消这种疑虑。

如果您不确定图表上的趋势是否仍然存在，BoS 可以帮您打消这种疑虑。 让交易更精确。 BoS 可以用来确定在哪里设置订单、盈利目标和止损。

BoS 可以用来确定在哪里设置订单、盈利目标和止损。 简单。 结构突破非常容易理解。此外，在图表上发现 BoS 通常也并不难。因此，任何交易者都能轻松使用它，即使是新手。

结构突破非常容易理解。此外，在图表上发现 BoS 通常也并不难。因此，任何交易者都能轻松使用它，即使是新手。 可用于任何市场。 BoS 完全依靠价格行为，在任何图表上的运作方式都一样，无论图表代表的是哪种具体资产。虽然缺乏成交量信息使得在外汇市场中使用 BoS 稍微困难一些，但高流动性（至少对主要货币对而言）可以让 BoS 信号更加可靠。

BoS 完全依靠价格行为，在任何图表上的运作方式都一样，无论图表代表的是哪种具体资产。虽然缺乏成交量信息使得在外汇市场中使用 BoS 稍微困难一些，但高流动性（至少对主要货币对而言）可以让 BoS 信号更加可靠。 适用于任何时间周期。 无论您偏好使用哪个时间周期，BoS 都能为您所用。事实上，如前所述，强烈建议您在交易中运用 BoS 时使用多个不同的时间周期。

无论您偏好使用哪个时间周期，BoS 都能为您所用。事实上，如前所述，强烈建议您在交易中运用 BoS 时使用多个不同的时间周期。 无需任何技术指标即可使用。 虽然强烈建议将 BoS 与技术指标及其他交易工具结合使用，但您不必非这样做不可。您可以直接打开图表，马上开始用 BoS 交易。

虽然强烈建议将 BoS 与技术指标及其他交易工具结合使用，但您不必非这样做不可。您可以直接打开图表，马上开始用 BoS 交易。 可与其他交易概念配合使用。虽然 BoS 可以单独使用，但它与其他技术指标和其他交易概念配合得非常好，有助于识别主导趋势并确定流动性集中的价位。特别是，BoS 与其他聪明钱概念配合得非常好。

缺点

可能出现假信号。 结构突破容易产生假信号，尤其是当您在较低时间周期上交易却不参考较高时间周期上的大趋势时，或者当您草率地把摆动点附近的任何小幅波动都当作 BoS 时。

结构突破容易产生假信号，尤其是当您在较低时间周期上交易却不参考较高时间周期上的大趋势时，或者当您草率地把摆动点附近的任何小幅波动都当作 BoS 时。 识别摆动点时带有主观性。 有时很难判断某个高点或低点是否应被视为摆动点，尤其是在波动剧烈的市场中。这带来了一定程度的主观性，可能导致错误。

有时很难判断某个高点或低点是否应被视为摆动点，尤其是在波动剧烈的市场中。这带来了一定程度的主观性，可能导致错误。 趋势确认较晚。 趋势完全确立、BoS 变得清晰可见都需要时间，尤其是当您等待 BoS 之后的回调时。这可能导致入场偏晚、价格不够理想，并损失潜在利润。

趋势完全确立、BoS 变得清晰可见都需要时间，尤其是当您等待 BoS 之后的回调时。这可能导致入场偏晚、价格不够理想，并损失潜在利润。 不适用于震荡和区间市场。虽然 BoS 可以出现在任何市场和任何时间周期上，这使它成为一种用途广泛的工具，但它有一个重大局限：需要有趋势存在。在没有明确趋势的市场中，它根本不可能出现。

结语

结构突破是聪明钱概念的关键组成部分之一。它用于确认趋势正在延续，因此主要对趋势交易者有用。虽然它可以单独使用，但与其他工具配合使用时效果要好得多，尤其是其他聪明钱概念，例如订单块和公平价值缺口。

与任何交易工具一样，结构突破也有自身的优点和缺点。您需要自行判断它是否适合您的交易风格。和往常一样，最好先对 BoS 进行回测，然后在模拟账户上练习，再决定是否在真实交易中使用它。