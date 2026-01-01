﻿止损位与保证金追缴

当您选择外汇经纪商并打算开通第一个账户时，您或许听过许多关于止损位、保证金追缴和杠杆的信息。虽然许多经纪商仅会提到保证金追缴，但其他经纪商似乎在保证金追缴与止损位之间画出了一条清晰的界限。止损位是什么，止损位与保证金追缴的区别是什么？

首先，我们来快速回顾保证金的定义。对于许多人而言，保证金交易是激励他们进行外汇交易的最大因素之一。在外汇市场中，您无需实际持有 $100，000 也能进行价值 $100，000 的货币交易。例如，如果您的经纪商为您提供 1:100 的杠杆，您或许仅需投入 $1，000 即可。这意味着，您每存入的一美元可进行价值 $100 的货币交易。这种交易被称为保证金交易。这种方式非常强大，可以让您一夜暴富——但更有可能的是，让您一夜间血本无归。

您可以将上述 1:100 理解为 1% 的保证金。这意味着，经纪商要求您提供交易金额的 1% 作为最低安全保证金。当您与外汇经纪商注册之后，您会见到其保证金追缴与止损流程，而且，您通常会见到一些资金比例。例如，经纪商可能会列出 20% 的保证金追缴位和 10% 的止损位。这可以理解为，如果您的账户余额在交易过程中跌至维持账户所需保证金的 20%，您将被进行保证金追缴。此类经纪商通常只会给出一个警告或措辞严厉的声明，通知您一部分或全部交易将被平仓，或者要求您投入更多资金以达到最低保证金要求。如果您顺利完成这些要求，则您的账户暂时是安全的（但您确实应该尽快平仓并返回模拟测试）。另一方面，如果您既没有完成要求，也没有平仓，且交易继续对您不利，您的资金可能会跌至经纪商要求的 10%；此时，您将触及止损位。您的经纪商将对您的交易自动平仓，且从跌幅最大的交易开始。如有必要，您的所有交易都被强平以满足最低保证金要求。

另一种方式是 100% 的保证金追缴比例。这意味着，如果您的资金跌至最低要求的 100% 以下，您不仅会被追缴保证金，您的交易也将像止损离场一样被平仓。这个组合系统不会给出任何警告——它只会强制平仓。

该如何避免这种情况的发生呢？为了避免保证金追缴和/或触发止损位，您仅应投入自己能够承担的交易金额。以理性的方式管理您的资金；只在有意义的情况下使用杠杆。有杠杆并不代表您一定要使用它！实际上，大多数盈利交易者仅投入 2.5%-5% 的本金。这样做并没有错——因为您长期更有可能盈利。如果您触发了止损位或被追缴保证金该怎么办？请返回模拟测试，直到您能够重新盈利，并在做好充分准备之后重返真实交易。

一些真实示例

示例 1：您在一家经纪商开通了账户，其保证金追缴位为 50%，止损位为 20%。您的余额为 $10，000，且您用 $1，000 的保证金开立了一笔交易头寸。如果头寸亏损达到 $9，500，您的账户余额变成 $10，000 — $9，500 = $500，即所用保证金的 50%，则经纪商将发送保证金追缴警告。如果您的头寸亏损达到 $9，800，且您的账户余额变成 $10，000 — $9，800 = $200，即所用保证金的 20%，则止损位将被触发，而且经纪商将自动对您的亏损头寸进行平仓。

示例 2：经纪商的保证金追缴位和止损位分别为 200% 和 100%。您的余额为 $1，500。您用 $200 的保证金创建一笔交易头寸。如果头寸亏损达到 $1，100，您的账户余额变为 $1，500 — $1，100 = $400，即保证金的 200%，则您将被追缴保证金。当您的头寸亏损至少达到 $1，300，且账户余额变为 $1，500 — $1，300 = $200，即保证金的 100%，您的头寸将由于止损而自动平仓。

示例 3：您找经纪商开立一个 $5，000 的账户；其保证金追缴和止损位分别为 150% 和 100%。您用 $1，000 的保证金创建一笔交易。当您该笔交易的亏损达到 $3，500（即您的余额为 $1，500，占所用保证金的 150%）时，您将被追缴保证金。当您的亏损达到 $4，000（即您的余额为$1，500，占所用 $1，000 保证金的 100%）时，您将被止损退出。然而，如果您用全部账户余额（$5，000）作为保证金来创建一笔金额更高的交易，您将立刻被追缴保证金。此外，由于止损比例为 100%，您甚至无法创建该头寸；换言之，由于您至少须保证账户中有 $5，000，您的头寸将被立刻平仓。

三个重要事项