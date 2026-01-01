有关外汇中相对活力指数指标的新手指南

如果您想要找到一个简单的方法来识别可能的价格逆转，您可以在外汇图表上绘制相对活力指数 (RVI)。

本指南将教您学会如何使用交汇点及背离通过 RVI 进行交易。但首先，我们将详细地解释什么是相对活力指数以及它的计算方法。

什么是相对活力指数指标？

相对活力指数是一项震荡指标。顾名思义，它的目的是帮助您将市场的相对活力视觉化。

您可以通过它来了解趋势行情并尝试判断趋势什么时候会改变方向。

关键点： RVI 会向您展示市场的相对活力。

如何计算相对活力指数指标？

我们将在下文中介绍用于介绍相对活力指数的公式。如果您擅长数学，您可以轻松地学会该公式。如果您不擅长，它可能会让您心生畏惧。

它有助于理解有关相对活力指数的基础知识，即以下观察结果：

当价格呈上涨趋势时，蜡烛图的收盘价往往高于开盘价。

当价格呈下跌趋势时，蜡烛图的收盘价往往低于开盘价。

其中：

其中：

指标两条主线的公式如下所示：

其中：

值得庆幸的是，您无需亲自做这些计算。如果您有 MetaTrader 4，当您在图表上绘制指标后，这款软件将在后台为您完成所有计算。

关键点： RVI 的计算依据是价格通常在上升及下降趋势中的收盘方式。

相对活力指数能告诉我们什么？

当上涨趋势强劲时，RVI 的曲线也会上行。当下跌趋势强劲时，RVI 的曲线也会下行。

如果您看到背离出现，这意味着趋势减弱，之后可能会出现逆转。

关键点：RVI 可以帮助您判断趋势的强度以及它随后是否会发生逆转。

如何在您的图表上绘制相对活力指数？

您可以在您的外汇图表上绘制相对活力指数，只需采用几个简单步骤即可：

在顶部菜单中，依次导航至插入、指标、震荡指标以及相对活力指数。 接下来，您可以设置时段。默认时段为 10。您可以选择 RVI 及信号线的颜色。默认情况下，信号线为红色，RVI 线为绿色。如有需要，您可以在比例选项卡中调整“相对活力指数”比例的最小值及最大值。当您完成 RVI 参数的选择及设置后，请点击 OK。 然后，您会在图表底部看到相对活力指数。通常，我们会在此时结束操作。但如果您没有看到 0 线，您可能需要手动绘制它。

关键点：只需几个简单的步骤即可将相对活力指数添加至您的 MT4 图表。

如何在您的交易中使用相对活力指数？

绘制完相对活力指数后，您可以用它来进行交易。我们来了解 RVI 两种最普遍的用法。

交汇点。

一种用法是通过相对强弱指数来寻找红线与绿线之间的交汇点。

当您看到绿色 RVI 线上穿红色信号线，且交叉点在水平零线下方时，这可能表明下跌趋势将会逆转，而上升趋势将会开始。

当您看到绿色 RVI 线下穿红色信号线，且交叉点在水平零线上方时，这可能表明上涨趋势将会逆转，而下跌趋势将会开始。

背离

相对活力指数在外汇交易中的另一个常见用法是寻找价格走向与指标之间的背离。

当价格出现更低的低点价，而 RVI 线出现更高的低点价时，这是看涨背离。这意味着价格即将逆转，而趋势即将上行。

当价格出现更高的高点价，而 RVI 线出现更低的高点价时，这是看跌背离。这意味着价格即将逆转，而趋势即将下行。

关键点： 您可以通过寻找背离或交汇点的方式将 RVI 用于交易。

关于相对活力指数用法的一般建议

请勿将相对活力指数用于区间市场。相对活力指数在趋势强劲的市场中给出的结果最可靠。如果您将它用于区间市场，您很可能会被市场中的锯齿波动所欺骗。

请采用其他指标或价格行为。由于没有哪项指标能 100% 可靠（相对活力指数也是如此），用户最好将它与另一种或更多其他指标或工具结合使用。或者，您可以将它与其他价格行为结合使用。如果 RVI 及价格形态均给出逆转信号，说明您已经遇到交汇点以及可采用的潜在设置。

请务必要进行测试。无论您决定如何使用相对活力指数，您应该先进行回测及模拟测试，然后才能用真实资金交易。这同样适用于您对周期或 RVI 比例最大值及最小值所做的任何调整。

关键点： 与任何其他指标一样，相对活力指数有一定的缺点。上述建议可以帮助您克服这些缺点。

结语

相对活力指数可以帮助您参与逆转走势。指标可以轻松地将市场的相对活力视觉化。通过寻找交汇点或背离，您可以在逆转点参与新趋势。

为了获得更有效的结果，请先将它用于区间市场、寻找交汇点并在模拟账户上仔细地测试您的交易方法，然后才进行真实交易。

您可以在我们的交易者论坛上探讨有关相对活力指数指标及其应用的问题。