内容

本指南是我们 2026 年对外汇日历年度测评的更新版。如果您对我们之前的测评较为熟悉，您可能会有兴趣查看本次更新的内容（当然，您也可以跳过它），包括：

更新了 Dukascopy 和 Investing.com 列表中的图像。

和 列表中的图像。 Investing.com 目前采用两位字母 ISO 货币代码，而不是三位字母代码。

目前采用两位字母 ISO 货币代码，而不是三位字母代码。 Dukascopy 似乎不再为日历中的事件提供任何附加详情，连之前的历史图表也不再提供。目前，日历中唯一包含的附加信息是事件名称下方的简短描述。

似乎不再为日历中的事件提供任何附加详情，连之前的历史图表也不再提供。目前，日历中唯一包含的附加信息是事件名称下方的简短描述。 Forex Factory 已设置一个单独的页面，可显示所选报告的完整细节，不过它会重复显示您打开报告详情时在主页面看到的信息。

已设置一个单独的页面，可显示所选报告的完整细节，不过它会重复显示您打开报告详情时在主页面看到的信息。 Dukascopy 不再提供任何图表。

不再提供任何图表。 更正了有关 Forex Factory 图表中所示数值的信息，指出当您将鼠标指针悬停在图表柱线上时，这些数值信息将显示在图表左上角。

图表中所示数值的信息，指出当您将鼠标指针悬停在图表柱线上时，这些数值信息将显示在图表左上角。 新增一项功能：您可以在 Investing.com 图表上选择是否显示初值。

图表上选择是否显示初值。 注明了 Trading Economics 仅支持在部分图表上显示百分比变化。

仅支持在部分图表上显示百分比变化。 Dukascopy 在其筛选器中新增了五种货币，使货币总数达到 23 种：DKK、HKD、ILS、SEK、THB。此外，它将 CNY 的符号替换为 CNH。并补充说明：筛选器仅显示所选时间范围内可用的货币。

在其筛选器中新增了五种货币，使货币总数达到 23 种：DKK、HKD、ILS、SEK、THB。此外，它将 CNY 的符号替换为 CNH。并补充说明：筛选器仅显示所选时间范围内可用的货币。 Dukascopy 在筛选器中新增了 15 个国家/地区：塞浦路斯、希腊、印度、印度尼西亚、伊朗、以色列、卢森堡、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、斯洛伐克、斯洛文尼亚、韩国、台湾和泰国。同时，筛选器选项移除了墨西哥。俄罗斯联邦改为俄罗斯。筛选器中目前包含 45 个国家。筛选器仅显示在所选期间内发布过数据的国家。

在筛选器中新增了 15 个国家/地区：塞浦路斯、希腊、印度、印度尼西亚、伊朗、以色列、卢森堡、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、斯洛伐克、斯洛文尼亚、韩国、台湾和泰国。同时，筛选器选项移除了墨西哥。俄罗斯联邦改为俄罗斯。筛选器中目前包含 45 个国家。筛选器仅显示在所选期间内发布过数据的国家。 Trading Economics 在其筛选器中新增了三个国家，使可选总数达到 143 个：东帝汶、马拉维和赞比亚。

在其筛选器中新增了三个国家，使可选总数达到 143 个：东帝汶、马拉维和赞比亚。 Dukascopy 提供 “本地时间” 和 “GMT 时间” 选项。但具体选择不会被保存。

提供 和 选项。但具体选择不会被保存。 FXStreet 不再允许自动检测您的时区（如果您采用 自动设置 选项，它会将时区设为默认的 GMT 时间）。

不再允许自动检测您的时区（如果您采用 选项，它会将时区设为默认的 时间）。 IG 会自动检测您的时区。

会自动检测您的时区。 Investing.com 会自动检测您的时区。无论是否注册，该设置都可以保存。

会自动检测您的时区。无论是否注册，该设置都可以保存。 Myfxbook 不再自动检测您的时区。

不再自动检测您的时区。 更新了 Dukascopy 上按时间浏览的信息及图片。

上按时间浏览的信息及图片。 更新了 Econoday 上按时间浏览的示例链接。

上按时间浏览的示例链接。 更新了 Investing.com 上按时间浏览的图片。

上按时间浏览的图片。 Dukascopy 和 Investing.com 现将星期一作为每周的第一天。 Trading Economics 现将星期日作为每周的起始日。

和 现将星期一作为每周的第一天。 现将星期日作为每周的起始日。 更新了 Dukascopy 移动应用程序的描述及图片。

移动应用程序的描述及图片。 更新了 Econoday 网站移动网页版的图片。

网站移动网页版的图片。 更新了 Forex Factory 日历移动网页版的图片。并添加了有关假冒移动版 Forex Factory 应用程序的信息。

日历移动网页版的图片。并添加了有关假冒移动版 应用程序的信息。 更新了 FXStreet 日历移动网页版的图片。移动版应用程序可显示修订值，但该值仅在打开事件后才可见。

日历移动网页版的图片。移动版应用程序可显示修订值，但该值仅在打开事件后才可见。 Investing.com 移动网页版获得显著提升，允许您选择自定义日期并轻松查看修订前的值。已更新网页版图片。

移动网页版获得显著提升，允许您选择自定义日期并轻松查看修订前的值。已更新网页版图片。 删除了将关键词搜索作为 Investing.com 移动版应用程序领先于网页版的优势这一说明，目前网页版也支持搜索事件。

移动版应用程序领先于网页版的优势这一说明，目前网页版也支持搜索事件。 新增说明：在 MQL5.com 日历的移动网页版中，您无法选择自定义日期范围。

日历的移动网页版中，您无法选择自定义日期范围。 Trading Economics 移动版应用程序不显示修订值。

移动版应用程序不显示修订值。 仅注册用户才能在 Forex Factory 上使用提醒功能。

上使用提醒功能。 新增说明： FXStreet 日历会在事件发布前 30 分钟以及发布后立即发送通知。您需要先注册才能以这种方式接收通知。已从可能获取通知的方式列表中移除自动添加至谷歌日历的功能。

日历会在事件发布前 30 分钟以及发布后立即发送通知。您需要先注册才能以这种方式接收通知。已从可能获取通知的方式列表中移除自动添加至谷歌日历的功能。 您需要先在 Investing.com 注册才能使用其强大的通知系统。

注册才能使用其强大的通知系统。 在 Trading Economics 上，除了有关数据发布的提醒及通知外，您还可以在所选事件的相关新闻发布时获得通知。

上，除了有关数据发布的提醒及通知外，您还可以在所选事件的相关新闻发布时获得通知。 更新了加载速度表。

更新了预测准确性表格。

更新了事件数量。

更新了延迟信息。

更新了有关自动更新的信息。

Trading Economics 从可用语言中删除了丹麦语、匈牙利语、挪威语、波斯语和瑞典语。

从可用语言中删除了丹麦语、匈牙利语、挪威语、波斯语和瑞典语。 Investing.com 新增了使用 AI 来描述和分析指标的功能。

新增了使用 AI 来描述和分析指标的功能。 FXStreet 在一定程度上减少了广告数量，并移除了事件列表底部的条幅广告和经纪商表格下方的条幅广告，但目前的广告仍然相当具有干扰性。

在一定程度上减少了广告数量，并移除了事件列表底部的条幅广告和经纪商表格下方的条幅广告，但目前的广告仍然相当具有干扰性。 IG 不再在日历上方显示经纪商条幅广告。它改为在日历下方显示经纪人广告及开户链接。

不再在日历上方显示经纪商条幅广告。它改为在日历下方显示经纪人广告及开户链接。 Myfxbook 移除了底部的弹出条幅广告，但剩下的广告仍然非常干扰视线。

移除了底部的弹出条幅广告，但剩下的广告仍然非常干扰视线。 Trading Economics 增加了一个底部弹出条幅广告以及连接日历付费计划的链接。如果用户已注册，即使使用免费帐户也不会看到广告。

增加了一个底部弹出条幅广告以及连接日历付费计划的链接。如果用户已注册，即使使用免费帐户也不会看到广告。 Investing.com 的新版日历不提供打印或导出选项。如要打印日历，您需要使用旧版本。

的新版日历不提供打印或导出选项。如要打印日历，您需要使用旧版本。 从 baha.com 的缺点列表中删除了“仅支持少量语言”。

的缺点列表中删除了“仅支持少量语言”。 从 Dukascopy 的优点列表中删除了有关公告频率和历史图表的信息。在缺点列表中删除了“延迟”以及“预测准确率差”。在缺点列表中增加了“缺少事件附加信息”。在优点列表中增加了“无广告”这一项。

的优点列表中删除了有关公告频率和历史图表的信息。在缺点列表中删除了“延迟”以及“预测准确率差”。在缺点列表中增加了“缺少事件附加信息”。在优点列表中增加了“无广告”这一项。 在 MQL5.com 缺点列表中增加了“预测不够精确”这一项。

缺点列表中增加了“预测不够精确”这一项。 在 Myfxbook 缺点列表中增加了“加载速度慢”这一项。

如果您是首次阅读我们的测评，本文将帮助您选出适合您的分析及交易计划的最佳外汇日历（一种或多种）。在这种情况下，建议您读完全文。

如果您基于基本面分析或采用新闻交易策略进行交易，那么经济日历将是您不可或缺的工具。如果您是一位技术分析交易者或价格行为剥头皮交易者，您可以使用经济日历来帮助您发现一天中应该避开交易的时段，因为这些时段往往伴随着由于重要宏观经济公告而引起的高度不确定性。

尽管现代交易平台会在交易终端内置经济日历，但对于交易者而言，通过浏览器查看网页日历要方便很多——无论他使用的是桌面软件还是移动设备。而且，尽管许多外汇经纪商在其网站上提供日历，但经纪商提供的日历质量通常远低于专门提供此类信息的网站。

以下是 11 款被证明为最佳的外汇日历，它们从数百款可用日历中脱颖而出，无论是形式（易于阅读、浏览迅速、赏心悦目）还是内容（事件丰富、筛选功能强大、附加功能多样）都非常出色。尽管以下被评测的日历有许多相似之处，但它们也各有独特的功能；这些功能使它们对某些交易者更为实用。对交易者来说，找到一两款甚至三款最适合自己交易风格的日历，才最符合自身利益。

列表

以下将按字母顺序介绍 11 种优秀日历，并根据它们的参数及特殊功能予以评估。

BabyPips.com

baha.com

Dukascopy

Econoday

Forex Factory

FXStreet

IG

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

界面

外观

尽管所有网站上的基础日历元素（事件名称、日期及时间、发生国、预测，以及前值与实际值）几乎没有变化，但每种日历均试图采用多种可视化方式并应用独特的设计及风格来改善数据的呈现。

图例

为了使日历更加精炼，网站使用多种图标、图像、代码和缩写来显示事件列表。日历图例类似于地图上使用的图例，可以配合日历来描述这些元素。但是，并非所有日历都提供图例，也并非所有图例都同样有用。

BabyPips.com 不提供图例。

不提供图例。 Baha.com 通过其筛选选项描述了大部分不明显的内容。

通过其筛选选项描述了大部分不明显的内容。 Dukascopy 不提供图例。

不提供图例。 Econoday 为整个日历中使用的所有图标提供完整的图例。

为整个日历中使用的所有图标提供完整的图例。 Forex Factory 提供一款非常详细的图例，其中包含对所用图标及缩写的解释。

提供一款非常详细的图例，其中包含对所用图标及缩写的解释。 FXStreet 本身未设置图例，但提供有关日历的文字描述，这有助于您了解它的工作原理。

本身未设置图例，但提供有关日历的文字描述，这有助于您了解它的工作原理。 IG 通过事件筛选菜单提供一种图例。

通过事件筛选菜单提供一种图例。 Investing.com 提供有关日历主要元素的简短图例。

提供有关日历主要元素的简短图例。 MQL5.com 拥有日历筛选设置，这也被认为是一种图例。

拥有日历筛选设置，这也被认为是一种图例。 Myfxbook 不提供日历图例。

不提供日历图例。 Trading Economics 提供的图例较为简单，它主要是文字描述，并未涵盖日历中使用的所有样式功能。

图片/货币代码

日历通过 ISO 货币代码、国旗或 ISO 国家代码来显示每个列出事件的来源地。

BabyPips.com 采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 Baha.com 通过国旗及名称显示信息。

通过国旗及名称显示信息。 Dukascopy 采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 Econoday 采用国旗以及由 2 个字母组成的国家代码。

采用国旗以及由 2 个字母组成的国家代码。 Forex Factory 仅采用由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

仅采用由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 FXStreet 采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 IG 仅使用国旗和名称。

仅使用国旗和名称。 Investing.com 采用国旗以及由 2 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 2 个字母组成的 ISO 货币代码。 MQL5.com 采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 Myfxbook 采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。

采用国旗以及由 3 个字母组成的 ISO 货币代码。 Trading Economics 采用国旗以及由 2 个字母组成的国家代码。

其他详情

如上所述，经济日历为每个事件提供的基本信息包括：日期及时间、国家/货币、指标或事件名称以及前值/预测值/实际值。所有列出的日历还提供某种形式的对新闻影响力的评估。一些日历选用其他详情来扩充此数据。

BabyPips.com 为大部分事件/指标提供详细的描述，并附有关于其来源及发布频率的链接。详情列的图标显示报告是否有详细说明。如有详细说明，当您想查看它时，点击图标即可。

为大部分事件/指标提供详细的描述，并附有关于其来源及发布频率的链接。详情列的图标显示报告是否有详细说明。如有详细说明，当您想查看它时，点击图标即可。 Baha.com 仅提供有关指标的基本描述以及官方来源页面链接。

仅提供有关指标的基本描述以及官方来源页面链接。 Dukascopy 仅在事件名称下方显示简短描述。除此之外，它不提供任何额外数据。

仅在事件名称下方显示简短描述。除此之外，它不提供任何额外数据。 Econoday 提供有关指标的详细解释、发布时间表、最新发布的数据，以及对近期发布数据的深度研究。还有一个名为“投资者为何关注（Why Investors Care）”的快速链接，描述了该指标对于经济的重要性。该链接还提供其他详细信息，例如发布频率及大致时间、无链接的原始数据源、修订方法以及报告涵盖期。

提供有关指标的详细解释、发布时间表、最新发布的数据，以及对近期发布数据的深度研究。还有一个名为“投资者为何关注（Why Investors Care）”的快速链接，描述了该指标对于经济的重要性。该链接还提供其他详细信息，例如发布频率及大致时间、无链接的原始数据源、修订方法以及报告涵盖期。 Forex Factory 显示关于指标的详细说明、官方来源页面链接及报告链接、历史数据及图表、相关新闻文章、下一个发布日期、有关重要性的解释，以及指标的全称及替代名称（如有）。它还有一个链接可查看所选报告的完整详情；不过这些详情与主页上的内容相同，只是单独放在一个页面上，方便查阅。

显示关于指标的详细说明、官方来源页面链接及报告链接、历史数据及图表、相关新闻文章、下一个发布日期、有关重要性的解释，以及指标的全称及替代名称（如有）。它还有一个链接可查看所选报告的完整详情；不过这些详情与主页上的内容相同，只是单独放在一个页面上，方便查阅。 FXStreet 提供指标定义、官方报告链接、有关指标对交易者重要性的说明、信息来源名称、发布频率、下一次发布的日期、相关新闻链接、带有预测及偏差图的历史图表、历史数据以及主要货币对的详细市场影响图表（请参阅以下附加功能部分）。

提供指标定义、官方报告链接、有关指标对交易者重要性的说明、信息来源名称、发布频率、下一次发布的日期、相关新闻链接、带有预测及偏差图的历史图表、历史数据以及主要货币对的详细市场影响图表（请参阅以下附加功能部分）。 IG 提供历史数据及文字描述。

提供历史数据及文字描述。 Investing.com 提供指标描述、官方来源页面链接以及涵盖过去几十年的详细历史数据/图表。

提供指标描述、官方来源页面链接以及涵盖过去几十年的详细历史数据/图表。 MQL5.com 提供了事件描述、官方来源页面的链接、下一个发布日期、上一次发布的参考信息、近期数据图表与预测、历史数据图表以及历史数据表格。

提供了事件描述、官方来源页面的链接、下一个发布日期、上一次发布的参考信息、近期数据图表与预测、历史数据图表以及历史数据表格。 Myfxbook 提供源页面链接、事件的文本描述、下一次发布的日期、距离下一次发布的天数、数据的历史图表与预测值、历史数据、与历史图表相关的选定货币对的图表、与该国货币对相关的外汇情绪，以及与发布相关的新闻链接。

提供源页面链接、事件的文本描述、下一次发布的日期、距离下一次发布的天数、数据的历史图表与预测值、历史数据、与历史图表相关的选定货币对的图表、与该国货币对相关的外汇情绪，以及与发布相关的新闻链接。 Trading Economics 提供有关指标的详细说明、官方来源页面链接、历史图表（可直接在日历表中快速浏览图表）、数据表及相关新闻。

图表

历史数据有助于研究和解读近期公布的经济数据。大多数图表会显示一些与被关注经济事件有关的历史数据。但是，不同的日历与图表之间的交互级别各有不同。本章节试图评估由经济日历提供的图表的质量。

BabyPips.com 不提供图表。

不提供图表。 Baha.com 不提供图表。

不提供图表。 Dukascopy 不再提供任何图表。

不再提供任何图表。 Econoday 不提供任何图表。

不提供任何图表。 Forex Factory 显示一个可扩展的交互式直方图，并附带所有数值，包括实际值、预测值及修订值。但它有一个与修订数据在图表上的呈现相关的问题，即修订数据的颜色（深蓝色）会与实际数据的浅蓝色相混合。您可以选择棒形图和折线图。与许多其他日历中的图表一样，您可以将鼠标指针悬停在数据点上以查看特定值。与其他日历图表不同，Forex Factory 日历不显示在鼠标光标下方，而是显示在图表左上角。此外，它还展示您在图表上选择显示的所有值（实际值、预测值及修订值）在选定期间内的数据。

显示一个可扩展的交互式直方图，并附带所有数值，包括实际值、预测值及修订值。但它有一个与修订数据在图表上的呈现相关的问题，即修订数据的颜色（深蓝色）会与实际数据的浅蓝色相混合。您可以选择棒形图和折线图。与许多其他日历中的图表一样，您可以将鼠标指针悬停在数据点上以查看特定值。与其他日历图表不同，Forex Factory 日历不显示在鼠标光标下方，而是显示在图表左上角。此外，它还展示您在图表上选择显示的所有值（实际值、预测值及修订值）在选定期间内的数据。 FXStreet 提供了一份用于历史数据分析的可缩放图表，而且它可以选择添加预测值和偏差值；您只需用鼠标指针指向特定日期即可看到这些值： 您还可以使用三个额外的图表（更多相关信息可在以下附加功能部分查阅）。

提供了一份用于历史数据分析的可缩放图表，而且它可以选择添加预测值和偏差值；您只需用鼠标指针指向特定日期即可看到这些值： 您还可以使用三个额外的图表（更多相关信息可在以下附加功能部分查阅）。 IG 提供了一个小型历史图表，其中包含约一年的历史数据；当您将鼠标指针悬停在上方时会显示具体值：

提供了一个小型历史图表，其中包含约一年的历史数据；当您将鼠标指针悬停在上方时会显示具体值： Investing.com 提供一个带有时段选择器并且可在折线图与面积图之间切换的可缩放图表。当鼠标指针移到图表上时，将显示数据（实际值、预测值及修订值）以及公布日期。通过点击 P 按钮，您可以选择是否在图表上显示初值。

提供一个带有时段选择器并且可在折线图与面积图之间切换的可缩放图表。当鼠标指针移到图表上时，将显示数据（实际值、预测值及修订值）以及公布日期。通过点击 按钮，您可以选择是否在图表上显示初值。 MQL5.com 提供一个非常简单的包含预测值及实际值的历史折线图。当鼠标指针指向图表时，将显示确切数值。

提供一个非常简单的包含预测值及实际值的历史折线图。当鼠标指针指向图表时，将显示确切数值。 Myfxbook 提供一个可缩放的历史折线图，其中包含预测值和实际值以及货币对的价格图表（通常与报告发布国的货币相关，但您也可以手动选择其他货币对）。当鼠标指针指向图表时，将显示确切数值：

提供一个可缩放的历史折线图，其中包含预测值和实际值以及货币对的价格图表（通常与报告发布国的货币相关，但您也可以手动选择其他货币对）。当鼠标指针指向图表时，将显示确切数值： Trading Economics 提供一个交互式图表，并设有时段选择器以及一些基本的绘图工具：柱形图、样条曲线图、面积样条图、阶梯线图、折线图和面积图。只有实际值才会被绘制（如果您在特定时段将鼠标指针悬停，您会看到该值）。您还可以选择要查看实际值、绝对值变化还是百分比变化（但许多图表上没有百分比变化选项）。该图表还提供了与其他国家及事件进行对比的功能。

修订值

大多数实际公布值由政府（或其他报告机构）通过部分数据计算得出。由于某些数据会有更新，或者之后会推出新数据，修订后的值将在下一期报告中发布。

在公布指标新数据的同时，还会公布同一项经济指标的修订值（与前一个时段相对应）。大多数经济日历用不同的颜色来显示此类修订信息。为了方便交易者查阅，还有些日历同时提供修订值和未修订值。下文中解释了不同经济日历显示修订值的方法。

BabyPips.com 显示修订值，并用星号标记它们。鼠标悬停时，会显示“修订自”的值。不过，在这款日历中，并非所有事件都会显示修订值。

显示修订值，并用星号标记它们。鼠标悬停时，会显示“修订自”的值。不过，在这款日历中，并非所有事件都会显示修订值。 Baha.com 仅显示初始值。

仅显示初始值。 Dukascopy 只显示初始值。

只显示初始值。 Econoday 既显示未修订值，又显示修订值，但您必须点击事件才能看到这些值，除非您浏览的是每日模式。

既显示未修订值，又显示修订值，但您必须点击事件才能看到这些值，除非您浏览的是每日模式。 Forex Factory 在一个黄色的小三角形旁显示修订值。将鼠标指针移到三角形上会显示前值。

在一个黄色的小三角形旁显示修订值。将鼠标指针移到三角形上会显示前值。 FXStreet 显示修订值，旁边是一个较小的灰色圆形图标，中间有字母 “i” 。将鼠标指针放在图标上会显示前值。

显示修订值，旁边是一个较小的灰色圆形图标，中间有字母 。将鼠标指针放在图标上会显示前值。 IG 不显示修订值。

不显示修订值。 Investing.com 在修订值下方显示一条虚线。将鼠标指针移到数字上方会显示之前未修订的值。

在修订值下方显示一条虚线。将鼠标指针移到数字上方会显示之前未修订的值。 MQL5.com 在修订值下方显示一条虚线。初始值显示在工具提示中。

在修订值下方显示一条虚线。初始值显示在工具提示中。 Myfxbook 用下划虚线显示修订值，用工具提示显示初始值。

用下划虚线显示修订值，用工具提示显示初始值。 Trading Economics 显示修订值，并在旁边附加一个带圆圈的“R”标志。当鼠标悬停时，会显示原始数据。

筛选器

通过筛选器，交易者可以根据个人需要对要监控的事件列表进行优先级排序。几乎所有日历都提供以下三种基础筛选器：

国家或地区/货币 事件性质 影响程度（Impact）

我们将关注此处参与测评的每款经济日历的具体筛选器。

BabyPips.com 支持基于货币、影响程度及时段（伦敦、纽约、东京及悉尼）的筛选。货币筛选器有 9 种货币（澳元、加元、瑞士法郎、人民币、欧元、英镑、日元、新西兰元和美元）可供选择。默认情况下，所有货币、新闻事件及时段为选中状态。“记住筛选器”选项可用于使网站记住您选择的筛选器，但如果您想要使用这项功能，您必须先注册。

baha.com 支持基于事件类型、影响程度、地区（北美、欧洲、亚洲及新兴市场）以及国家/地区的筛选。国家筛选器中总共可选择 51 个国家、地区及一个货币联盟（欧元区）：

展开 baha.com 国家及地区列表折叠 baha.com 国家及地区列表阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、比利时、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、捷克共和国、丹麦、埃及、爱沙尼亚、欧元区、芬兰、法国、德国、希腊、香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、韩国、拉脱维亚、立陶宛、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯联邦、新加坡、斯洛伐克、南非、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美利坚合众国。

Dukascopy 提供国家/地区、货币和影响程度筛选器。此外，它还提供关键词搜索。货币筛选器中一共列有 23 种货币（重要提示：筛选器仅显示在所选期间内发布过事件的货币），包括：AUD、CAD、CHF、CNH、CZK、DKK、EUR、GBP、HKD、HUF、ILS、JPY、NOK、NZD、PLN、RON、RUB、SEK、SGD、THB、TRY、USD 和 ZAR。筛选器还可以对 45 个国家及地区进行筛选（重要提示：与货币筛选相同，筛选器仅显示在所选时间范围内发布过报告的国家或地区）：

澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、中国、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、欧洲、芬兰、法国、德国、希腊、香港、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗、以色列、意大利、日本、卢森堡、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、泰国、土耳其、英国、美国。

Econoday 提供的筛选器可显示您选择的特定国家或地区的事件，这些国家或地区包括：澳大利亚、加拿大、中国、欧元区、法国、德国、全球、香港、印度、意大利、日本、新西兰、新加坡、韩国、瑞士、台湾、英国和美国。

Forex Factory 提供基于货币、影响程度及事件的筛选器。筛选器中可选择 9 种货币：AUD、CAD、CHF、CNY、EUR、GBP、JPY、NZD 及 USD。您还可以用关键词搜索功能来查找特定事件。

FXStreet 提供全部三种筛选器：国家/地区、影响程度及事件。日历还提供基于关键词的事件搜索功能。您也可以选择要显示筛选结果的时间段，但该筛选菜单不支持您设置自定义日期，而是需要在预设时间段中进行选择。不过，如果您在筛选菜单之外选择了自定义日期，筛选器将应用于所选时间段。遗憾的是，自定义日期功能不适用于关键词搜索，但筛选器仍会正常应用于关键词搜索的结果。

国家/地区筛选器中可选择 50 个国家（或地区）和一个货币联盟：

展开 FXStreet 国家及地区列表折叠 FXStreet 国家及地区列表阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、捷克共和国、丹麦、埃及、欧元区、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、意大利、日本、科威特、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、越南。

IG 仅支持基于国家/地区及影响程度的筛选。它不提供基于事件的筛选器。不过，它提供了一项基于关键词的事件搜索功能。筛选器列表中总共有 41 个国家及地区可供选择：

澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、捷克共和国、丹麦、欧元区、芬兰、法国、德国、希腊、香港、匈牙利、印度、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、菲律宾、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、台湾、泰国、阿拉伯联合酋长国、英国、美国。

Investing.com 提供全部三种基本筛选器，包括国家/地区、影响程度及事件。此外，它还有一个基于时间的筛选器，可以查看实际显示时间或距公告的剩余时间。它还支持基于事件的关键词搜索。国家/地区筛选器中可选择 107 个国家、地区及货币联盟：

展开 Investing.com 国家及地区列表折叠 Investing.com 国家及地区列表阿尔巴尼亚、安哥拉、阿根廷、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、比利时、百慕大、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、巴西、保加利亚、加拿大、开曼群岛、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、厄瓜多尔、埃及、爱沙尼亚、欧元区、芬兰、法国、德国、加纳、希腊、香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊拉克、爱尔兰、以色列、意大利、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、卢森堡、马拉维、马来西亚、马耳他、毛里求斯、墨西哥、蒙古、黑山、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、荷兰、新西兰、尼日利亚、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦领土、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、沙特阿拉伯、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、韩国、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、台湾、坦桑尼亚、泰国、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、越南、赞比亚、津巴布韦。

MQL5.com 提供基于影响程度、货币或国家/地区的筛选器。可供选择的货币有：AUD、BRL、CAD、CHF、CNY、EUR、GBP、HKD、INR、JPY、KRW、MXN、NOK、NZD、SEK、SGD、USD 及 ZAR。可供选择的国家或地区实体有 22 个，但一次只能选择一个国家或地区：

澳大利亚、巴西、加拿大、中国、欧盟、法国、德国、香港、印度、意大利、日本、墨西哥、新西兰、挪威、新加坡、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。

Myfxbook 提供基于影响程度及货币的筛选器。也可以按事件、货币、国家/地区或影响程度进行关键词搜索。筛选器总共支持 154 种货币：

展开 Myfxbook 货币列表折叠 Myfxbook 货币列表AED、AFN、ALL、AMD、ANG、AOA、ARS、AUD、AWG、AZN、BAM、BBD、BDT、BGN、BHD、BIF、BMD、BND、BOB、BRL、BSD、BTN、BWP、BYN、BZD、CAD、CDF、CHF、CLP、CNY、COP、CRC、CUC、CVE、CZK、DJF、DKK、DOP、DZD、EGP、ERN、ETB、EUR、FJD、FKP、GBP、GEL、GHS、GIP、GMD、GNF、GTQ、GYD、HKD、HNL、HRK、HTG、HUF、IDR、ILS、INR、IQD、IRR、ISK、JMD、JOD、JPY、KES、KGS、KHR、KMF、KPW、KRW、KWD、KYD、KZT、LAK、LBP、LKR、LRD、LSL、LYD、MAD、MDL、MGA、MKD、MMK、MNT、MOP、MRO、MUR、MVR、MWK、MXN、MYR、MZN、NAD、NGN、NIO、NOK、NPR、NZD、OMR、PAB、PEN、PGK、PHP、PKR、PLN、PYG、QAR、RON、RSD、RUB、RWF、SAR、SBD、SCR、SDG、SEK、SGD、SHP、SLL、SOS、SRD、SSP、STD、SYP、SZL、THB、TJS、TMT、TND、TOP、TRY、TTD、TWD、TZS、UAH、UGX、USD、UYU、UZS、VEF、VND、VUV、WST、XAF、XCD、XOF、XPF、YER、ZAR、ZMW。

该筛选器涵盖以下 254 个国家、地区及货币联盟：

展开 Myfxbook 国家及地区列表折叠 Myfxbook 国家及地区列表阿富汗、奥兰群岛、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、美属萨摩亚、安道尔、安哥拉、安圭拉、南极洲、安提瓜和巴布达、阿根廷、亚美尼亚、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴哈马、巴林、孟加拉国、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、博奈尔岛、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、布韦岛、巴西、英属印度洋领土、英属维尔京群岛、文莱、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、智利、中国、圣诞岛、科科斯（基林）群岛、哥伦比亚、科摩罗、刚果、库克群岛、哥斯达黎加、克罗地亚、古巴、库拉索、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、东帝汶、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、欧元区、欧盟、福克兰群岛、法罗群岛、斐济、芬兰、法国、法属圭亚那、法属波利尼西亚、法属南部和南极领地、密克罗尼西亚联邦、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、德国、加纳、直布罗陀、希腊、格陵兰、格林纳达、瓜德罗普、关岛、危地马拉、根西岛、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、赫德岛和麦克唐纳群岛、洪都拉斯、香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、爱尔兰、马恩岛、以色列、意大利、科特迪瓦、牙买加、日本、泽西岛、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、基里巴斯、科索沃、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、澳门、马其顿、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马尔代夫、马里、马耳他、马绍尔群岛、马提尼克岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特、墨西哥、密克罗尼西亚、摩尔多瓦、摩纳哥、蒙古、黑山、蒙特塞拉特、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、荷兰、新喀里多尼亚、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、纽埃、诺福克岛、朝鲜、北马里亚纳群岛、挪威、阿曼、巴基斯坦、帕劳、巴勒斯坦、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、皮特凯恩群岛、波兰、葡萄牙、波多黎各、卡塔尔、刚果共和国、留尼汪、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、圣巴塞勒米、圣卢西亚、圣马丁、圣马丁（法属部分）、萨摩亚、圣马力诺、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、所罗门群岛、索马里、南非、南乔治亚和南桑威奇群岛、韩国、南苏丹、西班牙、斯里兰卡、圣赫勒拿、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣皮埃尔和密克隆、圣文森特和格林纳丁斯、苏丹、苏里南、斯瓦尔巴和扬马延、斯威士兰、瑞典、瑞士、叙利亚、台湾、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、泰国、多哥、托克劳、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、特克斯和凯科斯群岛、图瓦卢、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、美国本土外小岛屿、乌拉圭、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、梵蒂冈城国、委内瑞拉、越南、维尔京群岛、瓦利斯和富图纳、西撒哈拉、也门、赞比亚、津巴布韦。

Trading Economics 提供基于国家/地区、事件及影响程度的筛选。除了能逐个选择国家以外，它还支持全选，或者选择主要国家、非洲、美洲、亚洲及欧洲国家组合。其国家、地区及货币联盟的列表包含 143 个实体：

展开 Trading Economics 国家及地区列表折叠 Trading Economics 国家及地区列表阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、白俄罗斯、比利时、玻利维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、巴西、文莱、保加利亚、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、佛得角、智利、中国、哥伦比亚、刚果、哥斯达黎加、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、东帝汶、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、欧元区、芬兰、法国、格鲁吉亚、G20，G7、德国、加纳、希腊、洪都拉斯、香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、国际货币基金组织 (IMF)、伊朗、爱尔兰、以色列、意大利、科特迪瓦、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科索沃、科威特、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、卢森堡、澳门、马其顿、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马里、马耳他、毛里求斯、墨西哥、摩尔多瓦、蒙古、黑山、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、荷兰、新西兰、尼加拉瓜、尼日利亚、挪威、阿曼、欧佩克（OPEC）、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、波多黎各、卡塔尔、刚果共和国、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、索马里、南非、韩国、西班牙、斯里兰卡、苏丹、瑞典、瑞士、台湾、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、泰国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、乌拉圭、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、越南、赞比亚、津巴布韦。

时区

交易者可能位于也可能不位于经济日历用来显示经济公告时间表的同一时区。因此，建议将外汇日历设为按活动时区显示，并允许服务器时间与计算机时钟同步。经济日历通过以下方式来解决这个问题。

BabyPips.com - 检测本地时间并用它显示事件时间表。本地时间设置可以通过下拉菜单修改，但无法永久保存。

- 检测本地时间并用它显示事件时间表。本地时间设置可以通过下拉菜单修改，但无法永久保存。 baha.com - 自动检测本地时间并用它显示事件公布时间表。如果使用下拉菜单修改时间设置，则在下次访问期间打开经济日历时会使用最新设置（保存在 cookie 中）。

- 自动检测本地时间并用它显示事件公布时间表。如果使用下拉菜单修改时间设置，则在下次访问期间打开经济日历时会使用最新设置（保存在 cookie 中）。 Dukascopy - 允许您从下拉菜单中选择 当地时间 或 GMT 时间 。但该选择无法保存。

- 允许您从下拉菜单中选择 或 。但该选择无法保存。 Econoday - 将 EST/EDT 作为默认设置。不过，它有一项功能可让您按需修改时区并将修改保存在 cookie 文件中。

- 将 EST/EDT 作为默认设置。不过，它有一项功能可让您按需修改时区并将修改保存在 cookie 文件中。 Forex Factory - 默认检测您的本地时区。无论是否注册，您都可以管理时间设置。日历通过 cookie（对于未注册用户）及会员资料（对于注册用户）来记住时区。

- 默认检测您的本地时区。无论是否注册，您都可以管理时间设置。日历通过 cookie（对于未注册用户）及会员资料（对于注册用户）来记住时区。 FXStreet - 默认采用 GMT 时区。注册及未注册用户均可更改时区。无论您是否注册，网站都会记住您的选择。

- 默认采用 GMT 时区。注册及未注册用户均可更改时区。无论您是否注册，网站都会记住您的选择。 IG - 不提供用于选择时区的功能。至少，它会自动检测您的时区。

- 不提供用于选择时区的功能。至少，它会自动检测您的时区。 Investing.com - 似乎会自动检测您的时区。无需注册即可更改并保存时区（通过 cookie）。

- 似乎会自动检测您的时区。无需注册即可更改并保存时区（通过 cookie）。 MQL5.com - 默认通过您的浏览器检测时区，即使没有注册也可以更改或保存。

- 默认通过您的浏览器检测时区，即使没有注册也可以更改或保存。 Myfxbook - 似乎不再自动检测您的时区。但您无需注册即可更换时区，且该网站允许您通过 cookie 文件保存时区。您也可以在 Myfxbook 开设免费账户并在账户设置中保存时区。

- 似乎不再自动检测您的时区。但您无需注册即可更换时区，且该网站允许您通过 cookie 文件保存时区。您也可以在 Myfxbook 开设免费账户并在账户设置中保存时区。 Trading Economics - 自动检测您的时区设置并将它应用于经济日历。您还可以设置任意时区，即使您没有注册，您的设置也会被保存下来，以供您下次访问。

按时间浏览

由于各种原因，外汇交易者可能需要浏览过去的经济数据或查看未来的事件时间表。因此，每款经济日历都试图提供这一功能，只不过方式各异。

BabyPips.com - 您可以选择按天或按周浏览。实际浏览通过翻页或从下拉菜单中选择特定周来完成，不过，您需要缩小浏览窗口才能看到列表。您也可以在浏览器的 URL 地址中设置您想选的周数和年份。

- 您可以选择按天或按周浏览。实际浏览通过翻页或从下拉菜单中选择特定周来完成，不过，您需要缩小浏览窗口才能看到列表。您也可以在浏览器的 URL 地址中设置您想选的周数和年份。 baha.com - 时间范围可快速选择与前一天、当天和未来三天有关的数据。此外，它还有一个选项卡可浏览本周及下周的完整事件列表。通过自定义搜索工具中的输入框，交易者可以选择感兴趣的时段来研究经济数据。自定义搜索工具中的弹出日历能够切换月份，但不能切换年份。使用自定义搜索工具时的一个缺点是，尽管搜索时间增加，但列出的事件数量限额为 500 件。例如，如果我们研究 2025 年 4 月的事件，它只会列出前 500 个事件。当我们到达事件列表的第二十页时，我们需要输入新的日期才能研究其他数据。时间范围内每个日历日期中的绿色小方框会显示特定日期的预计事件数量。

- 时间范围可快速选择与前一天、当天和未来三天有关的数据。此外，它还有一个选项卡可浏览本周及下周的完整事件列表。通过自定义搜索工具中的输入框，交易者可以选择感兴趣的时段来研究经济数据。自定义搜索工具中的弹出日历能够切换月份，但不能切换年份。使用自定义搜索工具时的一个缺点是，尽管搜索时间增加，但列出的事件数量限额为 500 件。例如，如果我们研究 2025 年 4 月的事件，它只会列出前 500 个事件。当我们到达事件列表的第二十页时，我们需要输入新的日期才能研究其他数据。时间范围内每个日历日期中的绿色小方框会显示特定日期的预计事件数量。 Dukascopy - 还有一个可手动输入起始和结束日期的选项。尽管日历允许您选择一些离谱的日期，例如几十年前甚至几百年前，或者未来几年的日期，但实际上，您只能选择约一年前到未来几个月这一段时间的日期。若超出此时间范围，日历将无限期加载。但在该可用范围内，您可以选择任意日期，乃至整个时间区间。这意味着您可以同时查看跨度超过一年的数据。如往常一样，它提供可查看今天、明天、本周及下周事件的快速链接。

- 还有一个可手动输入起始和结束日期的选项。尽管日历允许您选择一些离谱的日期，例如几十年前甚至几百年前，或者未来几年的日期，但实际上，您只能选择约一年前到未来几个月这一段时间的日期。若超出此时间范围，日历将无限期加载。但在该可用范围内，您可以选择任意日期，乃至整个时间区间。这意味着您可以同时查看跨度超过一年的数据。如往常一样，它提供可查看今天、明天、本周及下周事件的快速链接。 Econoday - 采用一种非常简单的方法来支持日历浏览。事件表顶部提供了三个快速链接，用于浏览每月、每周和今天的数据。快速链接下方有两行标记显示日历年的连续日期及月份。不过，该链接仅适用于本年。如要查看去年的报告，需要使用直接链接。例如，如要查看 2025 年的美国非农就业人数，用户可以访问 2025 年 5 月 NFP 报告并将 fid 参数上调或下调 1，以查看下一份或上一份报告。这种方法本身极不方便，而且几乎不可能猜出所需的 fid 数字，除非您有与所需事件或至少是同一年的类似事件相关的直接链接。例如，这是 2026 年 5 月 NFP 报告的链接。fid 数字几乎毫无相似之处，而且没有明确的方法可以获知：如要查看另一个年份的类似报告，需要减去或增加多少数值（更不用说完全不同的报告）。

- 采用一种非常简单的方法来支持日历浏览。事件表顶部提供了三个快速链接，用于浏览每月、每周和今天的数据。快速链接下方有两行标记显示日历年的连续日期及月份。不过，该链接仅适用于本年。如要查看去年的报告，需要使用直接链接。例如，如要查看 2025 年的美国非农就业人数，用户可以访问 2025 年 5 月 NFP 报告并将 fid 参数上调或下调 1，以查看下一份或上一份报告。这种方法本身极不方便，而且几乎不可能猜出所需的 fid 数字，除非您有与所需事件或至少是同一年的类似事件相关的直接链接。例如，这是 2026 年 5 月 NFP 报告的链接。fid 数字几乎毫无相似之处，而且没有明确的方法可以获知：如要查看另一个年份的类似报告，需要减去或增加多少数值（更不用说完全不同的报告）。 Forex Factory - 提供一项简单且灵活的基于日历的浏览功能。它支持按日期、月份甚至是年份浏览。可显示的最长天数略多于 60 天。为了快速获得参考，有链接可访问当前周和月的数据。同样，还有快速链接可以查阅未来一周及一个月的事件时间表。

- 提供一项简单且灵活的基于日历的浏览功能。它支持按日期、月份甚至是年份浏览。可显示的最长天数略多于 60 天。为了快速获得参考，有链接可访问当前周和月的数据。同样，还有快速链接可以查阅未来一周及一个月的事件时间表。 FXStreet - 支持日历浏览功能。此外，还有快速按钮可跳转至最近与下一个、今日、明日、 昨日、本周、本月、下周、下月、 上周及上月事件。日期可以手动设置，最早的可用年份为 2007 年。有一个问题是，事件日期缺少它所属年份的指标，因此，如果您设置的范围包含多个年份，它可能会引起混淆。

- 支持日历浏览功能。此外，还有快速按钮可跳转至最近与下一个、今日、明日、 昨日、本周、本月、下周、下月、 上周及上月事件。日期可以手动设置，最早的可用年份为 2007 年。有一个问题是，事件日期缺少它所属年份的指标，因此，如果您设置的范围包含多个年份，它可能会引起混淆。 IG - 您可以使用五个预设时间项来查看事件： 昨日 、 今日 、 明日 、 未来7天 以及 未来14天 。此外，您可以通过日历选择特定的一天，但不能设置日期范围：

- 您可以使用五个预设时间项来查看事件： 、 、 、 以及 。此外，您可以通过日历选择特定的一天，但不能设置日期范围： Investing.com - 您可以显示昨日、今日、明日、本周及下周。或者，您也可以通过日历设置日期范围，这样甚至可以获取几十年前的一些公告数据。该日历似乎没有限制您可以设置的日期，且允许您选择像数个世纪之前那样荒谬的日期。但实际上，日历可以提供的最早日期是始于 1970 年。

- 您可以显示昨日、今日、明日、本周及下周。或者，您也可以通过日历设置日期范围，这样甚至可以获取几十年前的一些公告数据。该日历似乎没有限制您可以设置的日期，且允许您选择像数个世纪之前那样荒谬的日期。但实际上，日历可以提供的最早日期是始于 1970 年。 MQL5.com - 允许您向前和向后翻阅周数。您也可以选择当前、上周或下周以及本月、上月或下月。另外，您可以通过日历选择长达 90 天的时间段。

- 允许您向前和向后翻阅周数。您也可以选择当前、上周或下周以及本月、上月或下月。另外，您可以通过日历选择长达 90 天的时间段。 Myfxbook - 设置了昨日、今日、明日、本周及下周按钮。您还可以使用弹出式日历功能来设置日期范围，而且它的开始和结束字段也可以手动编辑。时间范围不能超过三个月。

- 设置了昨日、今日、明日、本周及下周按钮。您还可以使用弹出式日历功能来设置日期范围，而且它的开始和结束字段也可以手动编辑。时间范围不能超过三个月。 Trading Economics - 不提供日历浏览功能。但它的下拉菜单提供一个快速链接，可以查看近期事件的事件日程表，例如今日、明日、本周、下周、下月、昨日、上周和上月。此外，它还有一项功能可以手动输入事件时间表的起始和结束日期，但您需要注册才能使用这项功能。

一周起始日

11 款经济日历中，有 5 款将周一作为一周的起始日，包括 Dukascopy、Econoday、IG、Investing.com 和 MQL5.com。在 Forex Factory，如果您已注册，您可以根据自己在个人资料管理器中的选择设置一周的起始日。其他被测评的网站将周日作为一周的起始日。baha.com 有些特殊，因为它的日历显示一周的起始日为周日，但日历自定义日期设置中的起始日为周一。

自动更新功能让您无需手动刷新网页即可查看最新公告。以下经济日历提供自动页面更新：

Forex Factory

FXStreet

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

在大多数情况下，列表中的所有日历都能稳定地自动更新，但有时更新也会失败，需要重新加载网页。

其他日历需要明确的重新加载才能看到更新内容，这本身不是大问题，但肯定会使公告处理变得繁琐。

移动设备友好性

如今，许多交易者更喜欢在手机上分析图表、查阅新闻甚至提交订单，这使得日历拥有一个适合移动设备的视图变得至关重要。此外，日历可以提供具备专属功能的独立应用程序；这些应用程序甚至可能优于基于网页的日历。我们在以下列表中就移动设备友好性对排名靠前的外汇日历进行了评估。

BabyPips.com

BabyPips.com 有一个响应速度很快的移动设备友好式网站。移动版日历提供的信息与桌面版日历的一样，其界面功能也与桌面版的大致相同（除了在移动版本中未显示修订值）。实际上，它似乎把移动端作为日历开发的第一优先级，然后又针对桌面视图做了一定程度的扩展。

BabyPips.com 日历不提供移动手机版应用程序。

baha.com

Baha.com 的网站不适合移动设备。如要浏览它，你必须忍受大量的滚动和密集的点击。但优点是，它的移动版本保留了桌面版的所有功能。

Baha.com 提供一款移动应用程序，即 baha：股票、市场及新闻。除了其他多项功能之外，它还提供一个比移动网页版本更易于使用的经济日历。它的按时间浏览功能相当有限，仅能使用影响程度和国家/地区这两个筛选器。它完全忽略修订值。

Dukascopy

Dukascopy 的日历不适合移动设备。它保留了桌面视图的所有主要功能，但它的网站不适合水平浏览器窗口，且有时无法正确显示浏览选项（除非您将手机横向放置）。不过，至少您目前还可以水平滚动页面。

Dukascopy 的日历可在 Swiss Forex（由 Dukascopy 发布）应用程序上使用。应用程序中的日历对用户更加友好，并且包含与网站相同的筛选选项。

Econoday

它是一个相对适合移动设备的网站。但它缺少每周视图。另一方面，它包含与桌面版本相同的筛选选项。此外，您可以轻松浏览本年的日期及月份。

目前，Econoday 不提供可供移动设备使用的日历应用程序。

Forex Factory

这款日历可能是移动友好式网站的典型示例。不过，尽管它以一流的质量水准转移了许多界面功能，它只会显示事件列表中所有公告的实际值。您需要点击具体的公告才能查看前值和预测值。您看不到修订前的值，但您能够分辨前值是否被修订过。

Forex Factory 官方不提供任何日历应用程序供您的手机使用。Google Play 商店中有一个名为 Forex Factory Calendar 的应用，但它其实与 Forex Factory 或经济日历毫无关联。

FXStreet

它提供网站的移动版，且几乎与桌面版相当。它支持与桌面版网页日历相同的筛选选项，甚至允许您设置自定义日期范围。不过，它不显示修订值。

FXStreet 提供的应用程序配有一款布局简单的日历，但在大多数情况下，它与移动浏览器的网页存在相同的问题。它设有影响程度筛选器，但缺少事件类型筛选器。您无法切换日期；您只能选择今日、明日及本周。时区设置不可用，且日历默认选择您的本地时间。与网页版不同，应用程序支持您查看修订值，但查看方式较为奇怪。它默认显示未修订值。如要查看修订值，您需要先打开事件。

IG

提供一个移动友好式网站，能够有效地提供几乎与桌面版本日历相同的信息。它甚至允许您设置自定义日期并使用关键词搜索！

IG 日历提供 iOS 和安卓版应用程序。它的设计几乎与移动网页浏览器版相同，并提供相同的信息，包括关键词搜索和自定义日期功能。

Investing.com

移动版日历有很多广告，但使用方法非常便捷。它包含与桌面版本相同的按时间浏览选项，包括选择自定义日期功能，以及通过输入关键词搜索事件的功能。它的修订值有标记，点击修订值即可轻松获得修正前的值。

移动设备版应用程序提供与网页版基本相同的功能。不过，这款应用程序缺少事件类型筛选器。

MQL5.com

MQL5.com 日历几乎将桌面网页版的所有功能完美地搬到了移动设备网页版。您甚至可以设置日期范围，但您无法选择自定义日期范围。它的显示方式清晰、简洁，同时涵盖了修订值和修订前的值。

MQL5.com 移动应用程序的名称为 Tradays。它能执行基本功能，但离理想效果还有很大的差距。如要按时间浏览，须滚动事件列表至所需日期，或者先滚动日期列表至所需周然后再点击所需日期。筛选可以按影响程度和国家/地区进行，但不能按货币进行。修订值未被显示，甚至未被提及。如要查看未经修订的值，您需要选择您想要的事件并转到历史选项卡。

Myfxbook

Myfxbook 非常适合在移动设备上使用，且几乎配备与桌面网页版本相同的功能。它甚至允许您在筛选选项中设置自定义日期范围，并通过关键词搜索事件（这些关键词可以包括事件名称、货币、国家/地区及影响程度）。与桌面版本一样，它的移动版本不显示具体的发布时间，如果您想知道下一次发布的确切时间，您需要选择该事件并查阅下一次发布部分。它会显示修订值。如果您想要查看修订前的数值，您必须点击事件，然后再点击前值；不过，奇怪的是，如果您在手机上点击返回按钮，它也会显示在日历上。

Myfxbook 移动应用程序可在安卓及 iOS 移动平台上使用。它有一项功能还不够完善，即您无法为按时间浏览设置任意时间范围。而且，它不显示修订后的前值。不过，这款应用程序比网页版本多一项优势——即您可以在选项中选择是否将事件发布时间显示为倒计时（与网页版相似）或常规时间。

Trading Economics

这是一款相对适合移动设备的日历，但它的实际操作并不方便。它涵盖所有界面功能，其中包括图表和预警等高级功能。但如果您要查看事件列表中的数据，您需要水平滚动列表，因为它无法适应屏幕。它会显示修订值，但不显示修订前的值。

日历可在 Trading Economics 的官方应用程序中获取。与网页版日历相比，它的用法要简单很多，因为它在事件列表中显示了所有的必要信息。这款应用程序的缺点是它不提供可选择自定义日期范围的工具。不过，它提供一个用于跟踪事件的观察列表。它不显示修订值。

延迟

大多数情况下，日历会及时更新实际值。Dukascopy 今年的表现非常特殊。它在 4 月份表现极差，有时延迟长达一周甚至更久，有时根本不更新。但到 5 月份，这种状况似乎发生了变化，日历恢复了及时更新，并在 6 月份延续了这一趋势。

通知

即使您没有看日历，通知也可以通过声音或其他方式提醒您有新闻事件发生。下文将介绍这 11 款优秀日历的通知有何不同：

BabyPips.com - 不支持。

- 不支持。 baha.com - 不支持。

- 不支持。 Dukascopy - 不支持。

- 不支持。 Econoday - 不支持。

- 不支持。 Forex Factory - 每个事件都设有提醒。您可以在标题栏、浏览器和邮件中打开或关闭通知功能。您还可以选择接收通知的时间：2 小时、1 小时或 10 分钟提醒，以及数据发布时的通知。该服务仅对注册用户开放。

- 每个事件都设有提醒。您可以在标题栏、浏览器和邮件中打开或关闭通知功能。您还可以选择接收通知的时间：2 小时、1 小时或 10 分钟提醒，以及数据发布时的通知。该服务仅对注册用户开放。 FXStreet - 为所有事件提供声音通知，但默认情况下设为关闭。您需要先注册才能以这种方式接收通知。通知会在事件发布前 30 分钟以及发布后立即发送。您也可以通过以下方法将提醒添加到日历：下载文件并将事件添加至您选择的电子邮件日历中。

- 为所有事件提供声音通知，但默认情况下设为关闭。您需要先注册才能以这种方式接收通知。通知会在事件发布前 30 分钟以及发布后立即发送。您也可以通过以下方法将提醒添加到日历：下载文件并将事件添加至您选择的电子邮件日历中。 IG - 可以通过下载文件来创建提醒；该文件可将事件添加至您的电子邮件日历。

- 可以通过下载文件来创建提醒；该文件可将事件添加至您的电子邮件日历。 Investing.com - 提供一项深度通知引擎，可选择循环/一次性预警、提醒（在通知之前）以及发送方式（桌面网页弹窗或推送通知至移动设备）。如要收取通知，您需要先在网站上免费注册。

- 提供一项深度通知引擎，可选择循环/一次性预警、提醒（在通知之前）以及发送方式（桌面网页弹窗或推送通知至移动设备）。如要收取通知，您需要先在网站上免费注册。 MQL5.com - 不设通知。

- 不设通知。 Myfxbook - 提供电子邮件通知，但这项功能仅适用于注册会员。它还允许将事件添加至苹果、Outlook、Outlook Online、谷歌及雅虎日历中。

- 提供电子邮件通知，但这项功能仅适用于注册会员。它还允许将事件添加至苹果、Outlook、Outlook Online、谷歌及雅虎日历中。 Trading Economics - 提供邮件预警及提醒，但这只针对注册用户。默认情况下，提醒将在数据发布时发送。但如果您选择事件并打开“提醒”选项卡，则可以分别在发布前 1 天、1 小时、5 分钟以及数据实际发布时开启或关闭通知。此外，您还可以在所选事件的相关新闻发布时获得通知。

加载速度

对于许多交易者而言，经济日历只有在加载速度够快时才有意义。我们使用 WebPageTest 的服务评估 11 个测评网站的表现。网站测试使用了六个不同的地理位置：美国东海岸（美国弗吉尼亚州杜勒斯）、美国西海岸（美国加利福尼亚州洛杉矶）、南美洲（巴西圣保罗）、欧洲（英国伦敦）、亚洲（日本东京）以及大洋洲（澳大利亚悉尼）。浏览器设置为 Chrome 桌面版，采用默认的桌面浏览器尺寸，通过有线连接，并且已在六个位置测量了每个日历前三次加载的中值。然后，还计算了平均加载时间。结果如下表所示。

网站/位置 美国东海岸 美国西海岸 南美洲 欧洲 亚洲 大洋洲 均值 BabyPips.com — — — — — — — baha.com — — — — — — — Dukascopy 6.54 7.56 11.05 5.71 11.73 11.89 9.08 Econoday 2.45 2.03 3.52 3.07 2.75 3.51 2.89 Forex Factory 8.26 8.40 8.80 8.80 8.52 9.16 8.66 FXStreet — — — — — — — IG 18.30 18.71 17.91 16.28 19.70 20.70 18.60 Investing.com 36.56* 31.60* 32.48* 8.70 57.88* 36.61* 33.97* MQL5.com 2.04 2.72 2.33 1.76 2.07 3.35 2.38 Myfxbook 8.76 9.16 29.19 28.56 22.32 29.98 21.33 Trading Economics 11.55 11.78 13.43 8.90 13.56 13.85 12.18

今年，有几项经济日历阻止我们测量其速度。BabyPips.com 和 FXStreet 实施了机器人保护，导致我们无法测量加载速度。baha.com 提供了速度测试结果。但由于它要求在注册后才能看到日历，测试结果显示的是注册页面，而不是日历本身的加载速度，因此将它与其他日历比较的意义不大。

Investing.com 出现了特殊情况，测试在 30 秒后超时却仍产生结果，因此该结果可能也不太可靠。此类结果用 * 标记。即便如此，我们完全可以合理推断其加载时间已超过 30 秒，这使得 Investing.com 成为除欧洲（测试成功结束，显示其加载速度相对较快）以外在所有区域最慢的日历，也是整体加载速度最慢的日历。

在其他得以成功测试加载速度的经济日历中，几乎所有日历的加载耗时相比 2025 年都明显增加。唯一的例外是 MQL5.com；除欧洲外，它在其他地区的加载速度都变得更快。毫无意外，这使 MQL5.com 成为除美国西海岸以外在所有区域加载最快的日历，也是整体加载速度最快的日历。Econoday 仍然是美国西海岸加载速度最快的日历，但其加载速度比 2025 年有所下降。Myfxbook 取代 IG 成为欧洲加载速度最慢的日历。

事件数量

如果一位外汇交易者需要随时了解与所交易货币相关的所有事件，他或她自然会倾向于寻找可提供最多事件数量的日历。虽然经济日历不会遗漏任何主要货币，但它们会限制其列出的新闻事件的数量。由于无法将自定义新闻事件添加至经济日历， 选择一款能提供尽可能多的相关新闻事件的经济日历，这变得非常重要。我们计算了 11 款日历为四种主要货币（EUR、GBP、JPY 及 USD）提供的事件数量。在不支持货币筛选器的日历中应用了国家/地区筛选器，可涵盖日本、英国、美国以及欧元区的所有国家/地区。用于评估经济日历完整性的日历月份是 2026 年 4 月。

BabyPips.com - 847

- 847 baha.com - 625

- 625 Dukascopy - 875

- 875 Econoday - 328

- 328 Forex Factory - 325

- 325 FXStreet - 713

- 713 IG - 958

- 958 Investing.com - 1081

- 1081 MQL5.com - 768

- 768 Myfxbook - 1021

- 1021 Trading Economics - 945

针对四种交易量最大的货币，Investing.com 提供的相关经济数据最多，明显处于领先地位。Trading Economics、Myfxbook、IG、Dukascopy 及 BabyPips.com 提供的经济报告数量也相当可观。另一方面，如果交易者对次要事件及主要事件的变化不太感兴趣，则 Econoday 及 Forex Factory 对交易者的帮助更大。

预测的准确性与相似性

交易者经常会发现不同日历的预测值有所差异。使用不同的主要数据源导致了预测值的差异。但某一款日历的预测值是否会始终优于其他日历的预测值呢？

为了评估经济日历预测的准确性，我们采用了一项主流的高影响力基本面指标——“美国非农就业人数”数据，用于计算从 2025 年 8 月开始至 2026 年 7 月结束为期 11 个月内所发报告的预测的平均绝对误差。虽然计算通常要涵盖 12 个月的数据，但由于 2025 年长时间政府停摆导致非农就业数据多次延迟，而且 11 月根本没有发布数据，我们的计算跳过了 11 月。

下表显示了日历在给定月份的预测值与实际值之间的差异（以千计）。例如，如果预测值为 177k，实际值为 75k，则表中记录的差值为正 102k；如果预测值为 181k，而实际值为 263k，则表中记录的差值为 -82k。最后一列为指定日历 11 次观察样本的月度绝对差值的平均值：

网站/月份 8月

25 9月 10月 11月 12月 1月

26 2月 3月 4月 5月 6月 7月 均值 BabyPips.com 37 54 -69 — -39 -5 -90 162 -128 -20 -70 53 66 baha.com 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Dukascopy 27 53 -69 — -19 23 -75 142 -119 -60 -92 58 67 Econoday 37 55 -69 — -24 5 -60 152 -127 -52 -87 57 66 Forex Factory 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 FXStreet 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 IG 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Investing.com 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 MQL5.com 59 107 -35 — 56 50 -41 171 -184 -25 -95 -14 76 Myfxbook 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 -53 64 Trading Economics 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64

预测的准确性延续了去年的趋势；所有日历的准确度都有所提高。Dukascopy 的表现最为突出，其准确度较上一年大幅提升。由于它的提升，预测准确度最差的日历称号已让位给 MQL5；不过，它的表现仍然落后于其他日历，使它成为准确度排倒数第二的日历。其他日历的预测准确度非常接近。实际上，11 款日历中有 7 款的预测差异平均值完全相同，这个结果也优于其他日历的表现：baha.com，Forex Factory，FXStreet，IG，Investing.com，Myfxbook，以及 Trading Economics。

baha.com、FXStreet、IG、Myfxbook 和 Trading Economics 这几款日历继续使用相同的数据源进行预测。Investing.com 的表现依然特别。前几年，它也使用与上述日历相同的数据源，不过在 2024 年的几个月内出现了细微的差异。与 2025 年一样，它在今年所有月份都出现了差异，但每个月的差异非常小，因此该日历很可能继续使用了相同的数据源。

翻译

排名前 11 位的外汇日历均提供英文版本。但对于大多数外汇交易者而言，英语是一门外语，他们可能更想访问用他们母语显示的经济日历。本文中测评的日历采用多种方式来解决这个问题。

BabyPips.com 的日历仅提供英语版本，不支持其他语言。

的日历仅提供英语版本，不支持其他语言。 baha.com 的网站和日历提供法语、德语、匈牙利语、意大利语、波兰语、俄语及西班牙语版翻译。德语版的所有内容都已翻译，但其他版本只有界面被翻译，事件的名称及描述仍然是英语。

的网站和日历提供法语、德语、匈牙利语、意大利语、波兰语、俄语及西班牙语版翻译。德语版的所有内容都已翻译，但其他版本只有界面被翻译，事件的名称及描述仍然是英语。 Dukascopy 为经济日历提供的翻译语种不多，尽管它的网站本身支持多种语言。它仅提供日语翻译版，而且内容不完善，筛选器中的国家名称、事件名称及事件描述依然用英语显示。

为经济日历提供的翻译语种不多，尽管它的网站本身支持多种语言。它仅提供日语翻译版，而且内容不完善，筛选器中的国家名称、事件名称及事件描述依然用英语显示。 Econoday 的日历不提供任何翻译版本。

的日历不提供任何翻译版本。 Forex Factory 仅提供英文版网站。

仅提供英文版网站。 除了英语以外， FXStreet 的网站及经济日历还支持 13 种语言。这些语言包括阿拉伯语、中文（繁体）、法语、德语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语和越南语。这些翻译非常专业和详尽。

的网站及经济日历还支持 13 种语言。这些语言包括阿拉伯语、中文（繁体）、法语、德语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语和越南语。这些翻译非常专业和详尽。 IG 提供西班牙语和中文（繁体及简体）服务。西班牙语版本几乎翻译了所有内容（除了事件描述）。繁体中文版本的界面有翻译，但事件名称及描述均为英文。简体中文版日历几乎没有翻译。

提供西班牙语和中文（繁体及简体）服务。西班牙语版本几乎翻译了所有内容（除了事件描述）。繁体中文版本的界面有翻译，但事件名称及描述均为英文。简体中文版日历几乎没有翻译。 Investing.com 的网站和日历提供以下 23 种语言的高质量翻译：阿拉伯语、中文（简体与繁体）、荷兰语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、印地语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、马来语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语和越南语。

的网站和日历提供以下 23 种语言的高质量翻译：阿拉伯语、中文（简体与繁体）、荷兰语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、印地语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、马来语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语和越南语。 MQL5.com 的非英文版本日历做得很优秀。您可以使用中文（简体）、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、韩语、俄语、西班牙语及土耳其语版本。

的非英文版本日历做得很优秀。您可以使用中文（简体）、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、韩语、俄语、西班牙语及土耳其语版本。 除英语以外， Myfxbook 的日历支持 21 种语言。法语、德语、印地语、马来西亚语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语及越南语版本的翻译非常好，只有一些界面元素未被翻译。与之相反，中文（繁体和简体）、捷克语、印尼语、日语、韩语、拉脱维亚语、葡萄牙语（巴西语）及斯洛伐克语的版本几乎没有翻译。

的日历支持 21 种语言。法语、德语、印地语、马来西亚语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语及越南语版本的翻译非常好，只有一些界面元素未被翻译。与之相反，中文（繁体和简体）、捷克语、印尼语、日语、韩语、拉脱维亚语、葡萄牙语（巴西语）及斯洛伐克语的版本几乎没有翻译。 除英语以外，Trading Economics 的日历还支持 13 种语言：阿拉伯语、中文、法语、德语、印尼语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语和土耳其语。事件详情也支持上述语言。这款日历的全部内容已翻译为所有可支持的语言。事件描述也有翻译版。

Trading Economics 减少了可用语言的数量，现已落后于 Investing.com 和 Myfxbook。不过，它和 FXStreet 依然为那些想要非英语日历的交易者提供了数量颇多的选择。BabyPips.com、Dukascopy、Econoday 及 Forex Factory 对英语不佳的交易者用处不大。

附加功能

有些日历提供一些有价值的附加功能。下表汇总了每款测评日历的附加功能（如有）：

Forex Factory - 在子窗口中显示主要央行利率以供快速参考。

FXStreet - 为每一个新闻事件提供特殊的控制面板。除了上文中出色的历史图表以外，该控制面板还提供三个波动率图表，以显示所选货币对（您可以从 EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、AUD/USD 及 USD/CAD 中选择）在特定新闻公布之后的统计表现。第一个为真实波幅图表，它绘制了过去几年发布的历史新闻事件的 15 分钟及 4 小时真实波幅（以及平均真实波幅）：

第二个为波动率比率图表，它绘制了过去几年历次数据发布的 15 分钟及 4 小时波动比率（以及平均波动率比率）：

第三个图表最有趣，即真实波幅与偏差图表。它绘制了 15 分钟及 4 小时真实波幅与预测值及实际值的偏差。通过它，您可以观察货币对波动率与更大的新闻意外值之间的关联。例如，以下为 EUR/USD 与 ISM 服务业 PMI 的真实波幅与偏差图。

Investing.com - 显示距离下一次新闻公布所剩的时间。它还提供一个便捷的假期日历链接。有一项功能可以用 AI 来描述、分析并解释指标对市场的影响程度。此外，它的右侧栏还会显示央行利率：

Myfxbook - 除了每个事件的日期及时间外，日历还显示距离每个事件的剩余时间。如要快速判断剩余时间，这项功能会派上用场。日历还有可以显示利率和节假日的选项卡。

Trading Economics - 提供基于图表的经济指标对比。例如，您可以将美国非农就业数据与加拿大就业数据的变化进行对比：

广告

广告是大多数日历的主要收入来源。它们为所有交易者提供免费的数据服务，但削弱了日历本身的可用性。有些日历上的广告不多，而有些日历上的广告近乎泛滥。以下是我们对外汇日历网站广告的测评：

BabyPips.com - 在日历上方和下方分别放置了一个条幅广告。它们不影响浏览效果。这款日历还会弹出一个捐赠提议窗口，但仅会在您首次访问网站时显示。

- 在日历上方和下方分别放置了一个条幅广告。它们不影响浏览效果。这款日历还会弹出一个捐赠提议窗口，但仅会在您首次访问网站时显示。 baha.com - 日历页面上没有广告。

- 日历页面上没有广告。 Dukascopy - 日历显示在经纪商的网站上，无广告。

- 日历显示在经纪商的网站上，无广告。 Econoday - 不显示任何广告。

- 不显示任何广告。 Forex Factory - 有一个侧栏可滑动条幅广告以及一个底部条幅广告。前者会有些干扰视线。

- 有一个侧栏可滑动条幅广告以及一个底部条幅广告。前者会有些干扰视线。 FXStreet - 打开时会显示全屏广告，您必须关闭它才能继续使用网站。日历有一个顶部条幅广告，一个全屏背景条幅广告，一个底部弹出式条幅广告，以及一个带经纪商表格的滑动侧边栏。这些广告的干扰性很强。

- 打开时会显示全屏广告，您必须关闭它才能继续使用网站。日历有一个顶部条幅广告，一个全屏背景条幅广告，一个底部弹出式条幅广告，以及一个带经纪商表格的滑动侧边栏。这些广告的干扰性很强。 IG - 这款日历属于 IG 经纪商，在日历下方可以看到经纪商的广告和开户链接。这些广告很容易被忽略掉。

- 这款日历属于 IG 经纪商，在日历下方可以看到经纪商的广告和开户链接。这些广告很容易被忽略掉。 Investing.com - 在日历上方有一个条幅广告，在右侧有多个常规的条幅广告，并且在日历下方有经纪商列表。

- 在日历上方有一个条幅广告，在右侧有多个常规的条幅广告，并且在日历下方有经纪商列表。 MQL5.com - 在顶部有一个条幅广告，在筛选器列表下方也有一个条幅广告。它们很容易被忽略。

- 在顶部有一个条幅广告，在筛选器列表下方也有一个条幅广告。它们很容易被忽略。 Myfxbook - 设有一个插页式广告，一个位于顶部的条幅广告，一个全屏背景条幅广告，以及一个位于日历下方的经纪商列表。这些广告很容易分散注意力。

- 设有一个插页式广告，一个位于顶部的条幅广告，一个全屏背景条幅广告，以及一个位于日历下方的经纪商列表。这些广告很容易分散注意力。 Trading Economics - 顶部有一个条幅广告，底部有一个弹出式条幅广告以及一个有关日历付费计划的链接。两者的干扰性都不大。此外，当您注册后，两者都不会再出现（包括免费帐户）。

导出与打印

将日历事件打印出来，可以让交易者放下键盘也能制定交易计划，这种方式有时很实用。将经济日历数据导出为适合打印的格式或电子表格，有助于对数据做进一步的处理。遗憾的是，并非所有日历都支持这样的操作。

BabyPips.com - 不支持。

- 不支持。 baha.com - 不支持。

- 不支持。 Dukascopy - 不支持。

- 不支持。 Econoday - 不支持。

- 不支持。 Forex Factory - 允许您将当前周导出为 ICS、CSV、JSON 及 XML。

- 允许您将当前周导出为 ICS、CSV、JSON 及 XML。 FXStreet - 允许将日历事件导出为 CSV 及 ICS 格式。您可以先应用筛选器及日期范围，然后导出功能会遵循这些设置。实际指标数据（前值、预测值及实际值）不会被导出。

- 允许将日历事件导出为 CSV 及 ICS 格式。您可以先应用筛选器及日期范围，然后导出功能会遵循这些设置。实际指标数据（前值、预测值及实际值）不会被导出。 IG - 不支持。

- 不支持。 Investing.com - 当前日历版本没有此功能。旧版本可在 https://www.investing.com/economic-calendar- 获取，上面有一个日历打印选项。

- 当前日历版本没有此功能。旧版本可在 https://www.investing.com/economic-calendar- 获取，上面有一个日历打印选项。 MQL5.com - 不支持导出或打印日历，但允许用户通过 MetaTrader 5 平台访问日历事件。

- 不支持导出或打印日历，但允许用户通过 MetaTrader 5 平台访问日历事件。 Myfxbook - 允许您将筛选后的视图导出为 CSV 或 XML 格式。

- 允许您将筛选后的视图导出为 CSV 或 XML 格式。 Trading Economics - 仅对付费用户支持数据导出及 API 访问。

总结

以下情况可使用 BabyPips.com：

您想要一款简单的配有基础功能的日历。

您希望日历看起来不拥挤、不花哨。

您不需要事件类型筛选器。

打印或导出宏观经济数据不是您的首要需求。

您有很好的英语阅读及理解能力。

以下情况适合使用 baha.com：

您想研究基于特定事件的数据，例如央行利率。

您想要快速知道某天预计要发布的公告数量。

您更想要无广告的体验。

您不关注能否打印或导出日历。

您不介意糟糕的移动设备网页版以及乏味的移动应用程序体验。

以下情况适合使用 Dukascopy：

您想使用无干扰广告的日历。

您不需要与事件相关的详细描述。

您对修订值不感兴趣。

您不想打印或导出日历。

您不会厌烦乏味的移动版日历。

您可以接受只有英文版本的日历。

以下情况适合使用 Econoday：

您想要一款简洁且无干扰的日历。

您想要详细的事件描述。

您只想观察最重要的事件。

您想要一款加载速度非常快的日历。

您不想看见任何广告。

您不想打印或导出日历。

您不追求自动更新功能。

您愿意花费大量的精力去浏览过去数年的事件。

您只需要英语版日历。

以下情况适合使用 Forex Factory：

您想要最准确的预测。

您想要有关指标的详细说明。

您经常使用历史图表/数据。

您想要一款组织良好、外观简洁的日历。

您偏好设有清晰修订标记及注释的准确且及时的报告。

您需要一款加载速度相对较快的日历。

您想要多种用于导出日历的选项。

您有很好的英语阅读及理解能力。

您不想盯着一长串事件列表。

以下情况适合使用 FXStreet：

您需要自动更新功能。

您希望按类别筛选事件，并同时结合关键词或自定义日期（但关键词和自定义日期不能同时使用）。

您更希望对经济数据进行深入研究。

您想将日历事件导出为 CSV 或 ICS。

您想使用事件通知。

您不介意大量的广告。

以下情况适合使用 IG：

您打算使用关键词搜索的方式来查找事件。

您想要一个时尚、现代化且不干扰网页浏览的界面。

您经常需要回顾特定日期以查看历史事件。

您想要快速知道某天预计要发布的公告数量。

您不介意除了英语以外，日历仅支持少数几种语言。

以下情况适合使用 Investing.com：

您偏好详细的解释。

您希望日历页面能自动更新并显示最新数值。

您想通过关键词搜索事件。

您需要许多国家/地区的市场假期日历。

您不会被占据日历页面的大量广告所困扰。

您不介意等待日历加载。

以下情况适合使用 MQL5.com：

您偏好一款不显紧凑的清爽日历。

您希望日历页面能自动更新并显示最新数值。

您想要能显示宏观经济指标值的优质历史图表。

您想在移动设备上浏览日历。

您希望日历的加载速度非常快。

您想通过 MetaTrader 5 平台加载日历数据。

您不使用事件通知。

您不介意它的预测准确度比其他日历的低。

以下情况适合使用 Myfxbook：

您希望能够轻松地设置自定义日期范围。

您想将日历导出为 CSV 或 XML 格式。

您想要收到有关即将发布的公告的邮件通知。

您需要过往指标值的历史图表。

您不介意等待日历加载。

以下情况适合使用 Trading Economics：

您想要观察一个国家几乎所有的经济数据。

您想对比图表上的两个事件。

您希望事件值能自动更新。

您不希望被任何广告打扰。

您愿意成为注册用户，以创建对实时经济新闻的观察列表及投资组合。

以上是我们对 2026 年排名前列的经济日历的测评。本次研究有助于您根据自己的分析需求选择合适的外汇日历。当然，您始终可以同时使用多款日历来满足您的需求。