有些人（尤其是新手）会在市场价格出现急剧变化时感到沮丧，甚至根本不知道如何解读或跟随趋势。有时，这些变化似乎是突然出现的。

值得庆幸的是，通过了解图表的市场结构，您可以像专业人士一样来解读价格图表并确定入场和出场范围。如要了解如何解读价格走势，您需要花上一定的时间，但从长期来看，这样做的好处大于您付出的成本。

识别上涨趋势和下跌趋势

第一步是了解市场的走向。市场走向是处于趋势还是区间范围中？如果是趋势，是哪个方向的趋势？

趋势是指市场价格在特定时期内的整体方向。它可以上行（上涨趋势）、下行（下跌趋势）或横向。

上涨趋势也被称为看涨趋势，而下跌趋势也被称为看跌趋势。如果趋势为横向，它有时也被称为区间范围、停滞或非趋势图表，意即目前没有趋势。

趋势是图表的关键因素，因为它使交易者可以了解主要的价格方向。通常情况下，价格会延续趋势，除非图表上出现明显的逆转信号。识别趋势后，交易者可以更轻松地消化和分析图表，并发现可以盈利的交易设置。

您可以利用许多不同的工具来识别趋势，例如交易指标。这类指标包括移动平均线（EMA、SMA、LWMA 或 SMA）和斐波那契通道等。

确定支撑位和阻力位

了解市场走势的第二步是要在您的交易图表上找到支撑位和阻力位。

支撑位通常出现在价格回弹并形成上涨趋势的低位，而阻力位通常出现在价格回弹并形成下跌趋势的高位。作为一般性的经验法则，我们建议交易者在价格触及支撑位时创建多头头寸、在价格触及阻力位时创建空头头寸。

支撑位和阻力位是至关重要的，因为市场价格通常会以三种方式来受到它们的影响：

价格将停止当前走向并发生逆转。 价格将横向移动，并且可能会在之后出现突破。 价格将穿过支撑位和阻力位；这被称为突破。

确定重要的支撑位和阻力位是一项非常具有挑战性的任务；这需要用到指标等合适的交易工具。例如，交易者可以利用以下指标来识别关键的支撑位和阻力位。

斐波那契回调。

枢轴点。

布林线等带状指标。

分形特质和移动平均线。

了解价格形态

市场价格通常会出现一些能构成形态的重复走势。这些形态对于交易者而言是非常重要的，因为它们提供了一些重要的信息以用于预测目的。通过关注这些形态，交易者可以识别潜在的逆转、趋势延续、突破甚至是趋势调整等。

例如，如果出现多头旗形态，则交易者可以预测上涨趋势将延续。更重要的是，如果市场价格突破多头旗的阻力位，交易者可以更加确定上涨趋势的延续。

有许多已被发现和命名的形态可以供交易者使用。基于其形成模式，形态可以被分类为一些类型。一个最常见的形态是：