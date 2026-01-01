﻿您的外汇交易者特质是什么？

如果您想在外汇交易中保持健康、舒心和盈利（这一点最为重要）的生活方式，对交易者特质做一些了解是非常重要的。交易者的个性因人而异；适合某个人的方法可能并不适合其他人。有些交易方式和技巧对某种交易者有效，但对您无效。

各种交易风格中最值得关注的区别是交易频率。行动积极的交易者通常会在每天建仓时“希望做一些”表现更佳的事情。那些不喜欢忙乱的日内交易，但喜欢在行动前再三思考的人倾向于通过数量更少的交易来获得盈利。根据交易频率，交易者特质可以被分为四种类型：

头寸交易者 — 大多数情况下，这种交易者每日根据基本面分析而创建的头寸非常少——每月仅有数笔或通常每年仅有 10-20 笔。这种风格不需要持续观察市场，因而适合推荐给忙碌的交易者。 摆动交易者 — 其交易频率高于头寸交易者的交易频率，且头寸通常会被持有数天或数周。其目标位和止损位低于头寸交易的相关价位，但每年要进行许多笔交易。它并非日内交易，但也不属于长期交易。 日内交易 — 最普遍的交易者类型之一。他们每日都进行交易并且创建数笔可持有数小时或一天的头寸。这种风格需要经常观察市场，或许仅适合全职外汇交易者。 剥头皮交易者 — 这是风险最高且最危险的交易风格。剥头皮是指仅持仓数秒钟或数分钟的超短线交易；其目的是从每笔交易中获得小额利润。每日可进行几十笔剥头皮交易。许多外汇交易者禁止剥头皮交易。剥头皮交易的另一个问题在于，交易者的大部分利润被经纪商点差侵吞掉了。

不同的交易者还有一些其他不同的参数，但主要风格正是他们之间的基本区别。通常，适合头寸交易的人士不应为了保持成功率而冒然进入日间交易。请尽快找到您的风格并持之以恒地使用它。