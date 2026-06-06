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您是否想过，无需持有特斯拉等知名公司的股票，也能从其股价上涨中获利？同样，您也可以在不涉足期货的情况下，从油价下跌中获利。实现这一点的工具叫作 CFD（差价合约）。

借助这种在零售交易者中日益流行的衍生品，您可以从股票、指数、货币、大宗商品和加密货币等大多数热门标的资产的价格变动中获得财务结果，而无需实际持有其中任何一种。

但不要急于把 CFD 当作对价格涨跌的简单押注。实际上，这种工具有自己的保证金和杠杆体系、定价规则和持仓融资规则，以及与经纪商之间的特殊关系模式。交易 CFD 时，重要的不仅是价格的运动方向，还有点差、佣金、隔夜利息、滑点和追加保证金规则。因此，CFD 被视为一种复杂的金融工具，新手交易者往往低估其风险。

在本指南中，我们将分析 CFD 的实际运作方式：交易如何执行、价格如何形成、经纪商如何赚钱、这个市场如何受到监管，以及哪些因素决定交易者面临的风险。让我们先从这种工具在实践中的运作方式说起。

什么是 CFD？

CFD 是一种场外双边衍生品，经纪商与其客户据此结算某项资产开仓价与平仓价之间的差额。对于多头头寸，资产价值上涨会产生收益并计入客户账户，价值下跌则产生相应的亏损；对于空头头寸，情况则相反。资产不进行实物交割，结算完全以现金进行。

首先要明白的一点是：购买 CFD 的交易者并没有获得标的资产本身，无论是股票、石油还是货币。交易者只能指望从其价格变动中获得财务结果。

然而，尽管看似简单，这种工具的法律性质要复杂得多。在欧盟和澳大利亚，对零售杠杆式滚动现货外汇（rolling spot FX）产品的监管各有其特点。在欧盟，部分此类产品根据其合约结构，可能被认定为 MiFID II/MiFIR 及相关 ESMA 措施所指的 CFD。在澳大利亚，ASIC 单独监管零售 CFD，包括以货币对为标的的产品。针对这些产品，根据标的资产设定了最高杠杆水平：主要货币对为 1:30，次要货币对、黄金和主要股票指数为 1:20，其他大宗商品和次要股票指数为 1:10，股票及其他资产为 1:5，加密资产为 1:2。此外，相关规则还规定了标准化的保证金强制平仓要求、负余额保护，以及对面向零售客户的某些激励措施的限制。

同时，杠杆式滚动现货外汇产品的定性取决于其具体的合约结构和法律结构。因此，这一术语本身并不意味着任何此类产品都自动属于 CFD。

在美国，逻辑有所不同：某些零售场外货币交易，包括相关的杠杆外汇交易，作为零售外汇交易受 CFTC 和 NFA 的专门制度监管，而作为此类交易对手方的公司可以注册为零售外汇交易商（RFED）或期货佣金商（FCM）。从外表看，这类工具可能与 CFD 相似，但在美国法律中，相关操作适用的是零售外汇交易这一单独类别，而不是欧洲监管所采用的 CFD 分类。

在英国，有一种单独的金融投注类型，称为金融点差押注。就经济结果而言，这类交易可能与 CFD 相当，因为它同样可以从标的指标的价格或数值变动中获得盈利或亏损，但在法律上它是另一种合约类型。对个人而言，普通点差押注的利润通常不构成资本利得税（CGT）意义上的应税收益，因为此类交易中不发生资产的取得或处置。相反，CFD 的结果通常被 HMRC 视为属于资本利得制度的范围，除非该活动被认定为经营性交易并需缴纳所得税。因此，尽管两者的经济结果相似，税收制度仍可能是影响英国投资者在点差押注与 CFD 之间作出选择的因素之一。

在爱尔兰，税收制度也有其自身特点。爱尔兰税务局将投注归类为利润免征 CGT 的交易，但这并不意味着爱尔兰的制度与英国的金融点差押注完全对应。

CFD 机制最重要的后果是，交易者对标的资产不享有任何权利。例如，苹果公司股票的 CFD 并不会让您成为该公司的股东：您在股东大会上没有表决权，也不持有股本份额。您也不会直接从公司获得股息，不过经纪商可能会针对股息派发作出相应的现金调整。您所拥有的只是一个头寸，其结果取决于标的资产价格的变动。此外，您在交易中的直接对手方是 CFD 经纪商，而不是股票发行人或交易所。如果与您达成交易的经纪商破产或未能履行义务，无论开仓后价格朝哪个方向变动，您都可能蒙受损失。因此，交易 CFD 时不仅要考虑市场风险，还要考虑对手方风险。

结算机制也有其自身特点。CFD 始终以现金结算，也就是说不发生标的资产的实物交割。买入价（bid）和卖出价（ask）在经纪商的终端中持续报出，两者之间的差额即点差，可能是经纪商的收入来源之一。经纪商还向客户提供杠杆，使其能够开立规模超过所存入保证金的头寸。与此同时，使用杠杆既会放大潜在利润，也会放大潜在亏损。

保证金分为开仓所需的初始保证金，以及决定维持头寸所需最低资金水平的维持保证金。如果保证金水平不足，经纪商可能先发出追加保证金通知，若资金继续减少，则按其规则强制平掉一个或多个头寸。此外还有每日融资：当头寸展期至下一交易日时，经纪商可能根据交易条款计入或扣除隔夜利息。

这一切使 CFD 从对价格涨跌的简单押注，变成了包含众多相互关联要素的复杂合约：保证金、杠杆、点差、融资以及头寸的自动清算。只要对其中任何一项理解不到位，市场通常会迅速予以纠正，而代价往往由交易者承担。

CFD 交易如何运作

好了，您在交易终端中点击了“买入”。接下来会发生什么？其实会发生很多事情。头寸的开仓价并非凭空而来，点差不会自行产生，而您交易账户中被冻结的保证金只是结算链条中的第一环。让我们一步一步地拆解这个过程。

价格从何而来？

CFD 是场外工具，因此没有单一价格。经纪商根据从一个或多个外部来源获得的价格和流动性形成报价。视具体工具而定，这些来源可以是股票现货市场、期货市场、银行间外汇市场，以及批发流动性提供商（LP）的报价。在这些数据的基础上形成报价，经纪商还可以在其上加入自己的加价。

正因如此，同一工具的报价和点差在不同经纪商之间可能略有差异。点差可以是固定的，也可以是浮动的。在后一种情况下，点差通常会在流动性降低的时段扩大，例如交易时段开盘和收盘时、重要经济数据公布期间，以及全球主要交易中心休市的夜间时段。

CFD 交易时间与价格跳空

股票 CFD 通常在周末以及相应股票市场休市期间不交易。而指数和货币 CFD 几乎可以全天候交易，但通常会有短暂的展期休市时间。在流动性较低的时段，报价可能变得不够稳定，点差也可能扩大。

当标的市场在交易暂停或周末之后开盘时，新的报价可能与上一交易时段的收盘价明显不同，从而形成价格跳空。如果您的止损单落在这样的跳空区间内，它可能不会按其中指定的价格成交，而是按恢复交易后的第一个可用报价成交。结果，实际成交价可能比您计划止损的价位差得多。这是场外衍生品交易相关风险的表现之一，必须提前加以考虑。

CFD 保证金及其与期货的区别

期货交易通过中央对手方（CCP）进行：清算所成为每笔交易的一方，充当买卖双方之间的中介，对交易进行清算，收取初始保证金和变动保证金，并确保义务得到履行。而 CFD 没有这样的集中清算基础设施：合约由客户与经纪商直接订立。因此，保证金机制和风险管理机制也有所不同。开仓时，客户存入初始保证金，此后未实现盈亏按当前价格定期重估（逐日盯市），账户中的可用资金决定了头寸承受市场进一步不利变动的能力。当保证金水平降至设定的阈值时，经纪商会发出追加保证金通知，要求补充账户资金或减少头寸。如果保证金水平达到强制平仓阈值，经纪商有权根据交易条款自动平掉一个或多个未平仓头寸。合成杠杆正是这样体现出来的：它让您可以用较少的初始资金控制更大规模的头寸，但同时也提高了头寸对可用保证金减少的敏感度，使其更接近强制平仓水平。

隔夜利息与公司行为

如果您的头寸隔夜持有，经纪商可能会计入或扣除隔夜利息。其计算取决于交易条款，但简单来说，会考虑头寸的名义价值、利率差以及经纪商的加价，然后将结果折算为每日数值。多头头寸的交易者通常需要承担成本，而空头头寸在某些情况下可能获得正向调整。

公司行为需要单独关注。由于 CFD 不赋予标的资产的所有权，您不会直接从公司获得股息。取而代之的是，经纪商通常会作出与股息派发等值的现金调整：多头头寸的相应金额计入账户，空头头寸则从账户中扣除。对于股票拆分、增发及其他公司事件，经纪商也会以类似方式调整头寸。对于期货 CFD，还可能出现与标的合约展期相关的调整。

CFD 交易的实际示例

假设您的账户中有 10,000 美元。您以 180.00 美元的卖出价买入 100 份某只股票的 CFD。头寸的名义价值为 18,000 美元。在初始保证金要求为 20% 的情况下，开仓需要 3,600 美元，其余 6,400 美元为可用资金。

假设开仓时卖出价与买入价之差为每股 0.05 美元。这意味着开仓后，头寸的市场结果立即比零低约 5 美元，因为此时只能按买入价卖出。

第二天，您以 185.00 美元的买入价平仓。毛利润为：

(185.00 − 180.00) × 100 = 500 美元

持仓一晚，经纪商会扣除隔夜利息。为简单起见，假设它按头寸的名义价值和 6.5% 的年利率计算：

18,000 美元 × 6.5% / 365 ≈ 3.21 美元

再假设在持仓期间恰逢股息登记日，经纪商为多头头寸计入了每份 CFD 0.25 美元的现金调整。100 份 CFD 合计为 25 美元。

经纪商的佣金为开仓时每份 CFD 0.02 美元，平仓时相同。佣金总额为 4 美元：

100 × 0.02 美元 × 2 = 4 美元

因此，这笔交易的最终结果为：

500 − 3.21 + 25 − 4 = 517.79 美元

平仓后，已用保证金被释放，在没有其他交易的情况下，账户的最终金额为 10,517.79 美元。

现在设想相反的情况。价格跌至 171.00 美元，您按此价格平仓。亏损为：

(171.00 − 180.00) × 100 = −900 美元

计入同样的相关成本和款项后：

−900 − 3.21 + 25 − 4 = −882.21 美元

不过，价格跌至 171.00 美元本身并不一定意味着头寸会被自动平仓。只有在达到经纪商设定的保证金阈值时才会触发强制平仓，而具体水平取决于经纪商的规则和账户的当前状态。如果价格继续朝不利于您的方向变动，净值和可用保证金将不断减少，直到达到相应阈值时，经纪商开始强制平仓。

这个例子说明了为什么 CFD 交易的结果不仅取决于价格的运动方向。点差、佣金、持仓成本、股息调整和保证金要求都会对其产生影响。同时，保证金本身并不是一项费用：它是维持头寸所需的金额，通常在平仓后被释放。

CFD 与传统金融工具的主要区别

参数 CFD 现货股票 期货 上市期权 金融点差押注（英国/爱尔兰） 滚动现货外汇 所有权 合成（无） 直接 / 法定 合约敞口（交割前无所有权） 合约权利 / 义务 合成（无） 合成（无交割） 交易场所 场外（双边） 受监管的交易所 受监管的交易所 受监管的交易所 场外（双边） 场外（双边）/ ECN 中央清算 通常没有 视市场而定 有（CCP） 有（CCP） 通常没有 通常没有 对手方 CFD 提供商 市场参与者 / 清算经纪商 清算所 清算所 点差押注提供商 经纪商 / 交易商 / LP 税务处理 标准 CGT CGT + SDRT / 印花税 CGT / 第 1256 条（美国） CGT / 第 1256 条（美国） 免征 CGT（英国/爱尔兰） 标准 CGT / 第 988 条 结算方式 仅现金 证券簿记划转 现金或实物交割 现金或实物交割 仅现金 现金 / 展期（无交割）

CFD 的演变：从机构市场到零售市场

CFD 并非一直是面向零售交易者的工具。它的历史始于 1990 年代初的伦敦，起步于金融市场的机构板块，当时交易主要通过电话达成，参与者的圈子相对较小。

CFD 在机构领域的早期应用与投资银行和大型企业交易有关。CFD 让人们无需实际买入股票，就能获得对股价变动的敞口。HMRC 将 CFD 描述为一种合约，其结果取决于标的资产价格的变动，而资产本身不一定被买入或卖出。

这种方式有几项优势：保证金敞口、无需购入标的股票即可开立多头和空头头寸，以及 CFD 本身无需缴纳印花税。HMRC 指出，订立或了结 CFD 时不发生股票或其他证券的转让，因此此类交易不产生印花税或印花税储备税（SDRT）的纳税义务。

在 1990 年代末和 2000 年代初，随着在线交易的发展，CFD 和其他保证金产品逐渐变得更容易为零售客户所用。经纪商 IG 表示，它在 1998 年推出了金融点差押注在线平台。

CMC Markets 则在 1996 年推出了面向零售货币交易的在线平台，并于 2000 年进入 CFD 市场。随着时间推移，这类平台把股票、指数、货币、大宗商品和数字资产的交易整合到了同一个交易界面中。

如今，机构参与者再次使用 CFD，但用途已经不同。它们被用于合成主经纪业务和股票互换交易，帮助机构在没有自有本地托管基础设施的情况下进入受限市场、新兴市场和境外市场。与此同时，它们的作用也变得更广。除了对冲和投机，CFD 还有助于简化交易操作并提高其效率。从这个意义上说，CFD 的历史像一个螺旋：它们从机构市场走向零售市场，然后又回到机构手中，只是带着新的任务和技术。

CFD 交易的经济学

CFD 不仅是一种让您从头寸开仓价与平仓价之差中获利的工具，也是经纪商的一门独立生意。而且，CFD 经纪商并非只在客户亏钱时才赚钱。它有多个收入来源。下面逐一分析，以便您更好地评估交易条件和实际成本。

交易收入

第一个也是最明显的收入来源是点差。经纪商从流动性提供商处获得报价，并可以在其上加入自己的加价。客户看到的是买入价和卖出价，两者之差不仅反映市场状况，还可能包含商业成分。在其他条件相同的情况下，设定的点差越宽，每笔交易的收入就越高。

第二个来源是直接的执行佣金。这在个股 CFD 交易中尤为常见：点差可能相对较窄，但每笔交易另外收取佣金。点差和佣金合在一起，构成交易收入的主要部分。

隔夜利息收入

如果头寸隔夜持有，就会收取隔夜利息，这同样会带来收入。计算时以 SOFR、SONIA 或 EURIBOR 等利率为基础，再加上经纪商自己的加价。结果是，多头头寸的客户支付的利率高于基准利率，而空头头寸的客户得到的则低于基准利率。差额构成经纪商的收入。这是商业模式中的标准组成部分，在长期持仓时会直接影响策略的最终盈利能力。

其他交易费用

除点差和隔夜利息外，还有其他费用。如果资产的计价货币不同于账户的基础货币，货币兑换时可能会收取加价。对于保证止损订单（GSLO），通常要为防范滑点的保护单独收费。如果长期没有交易，还可能收取不活跃费。单独来看，这些费用金额不大，但合在一起会增加交易成本。

风险管理的经济学

经纪商可以充当客户交易的对手方，从客户的总体结果中获利，也可以在批发市场对冲由此产生的风险。如果客户总体上亏损，经纪商就会获利；如果客户盈利，就会产生亏损，而这一亏损可以通过外部对冲来抵消。这不是操纵，而是场外执行模式的一个特点。因此，交易者有必要明白，在某些商业模式下，自己的财务结果会直接影响经纪商的结果。

归根结底，经纪商的收入由几个部分组成：点差、佣金、隔夜利息、其他费用以及风险管理的结果。对交易者来说，这意味着成本并不能归结为一个数字。成本产生于交易的不同阶段——从开仓到持仓再到平仓。理解这套经济学，有助于您切实评估交易的真实成本。

CFD 执行、内部化与风险管理

当您在交易终端中发出订单时，它不一定会进入真实市场。您的经纪商有多种执行方案，选择哪一种决定了谁最终站在交易的另一边。下面逐一详细分析。

B-book 内部化

在这种模式下，经纪商成为客户的直接经济对手方。它在公司内部抵消方向相反的订单，而不将其发送到外部市场。如果一位客户买入，另一位客户同时卖出，相反的头寸可以相互轧差，只有净敞口才会被发送到外部，而且仅在超出既定风险限额时才这样做。只要订单流保持平衡，经纪商就能赚取点差和佣金，同时几乎不承担市场风险。

A-book 外部对冲

这里的逻辑正好相反：经纪商不把方向性风险留在自己身上，而是将其转移给流动性提供商或主经纪商。客户的交易被发送到批发市场，经纪商则赚取自己的加价。当客户订单流呈单边状态，或者头寸较大、不宜内部持有时，这种做法比较方便。在这种情况下，经纪商充当中介，其收入对客户交易方向的依赖较小。

常被混淆的术语

A-book 不是一种账户类型，也不是一种技术，而是一种风险管理策略。在这种做法下，经纪商将客户风险转移到外部。直接市场接入（DMA）则是另一回事。客户的订单被直接发送到标的交易所的订单簿，没有交易商的中介。直通式处理（STP）描述的是执行过程。订单自动通过，无需交易商人工干预。这是三个不同的概念，在经纪商的广告中常被混为一谈，尽管每一个描述的都是各自的运作机制。

混合执行与动态路由

实际上，大多数大型经纪商不会一直只使用一种模式。专门的软件实时分配订单流，同时考虑市场波动性、交易规模、标的资产的流动性以及客户的风险状况。平静市场中的小额订单可能留在公司内部，而大额订单或新闻行情剧烈波动期间的交易可能被发送出去进行外部对冲。因此，同一家经纪商既可以充当对手方，也可以充当中介，有时甚至在同一分钟之内。对交易者来说，这意味着执行方式可能因交易而异。

美国零售 CFD 监管与准入规则

设想您是一名美国交易者，想做一笔苹果公司股票的 CFD 交易。听起来没什么大不了，对吧？只不过在美国，由于当地衍生品监管的特殊性，您做不到这一点。美国的做法与欧洲和英国的做法有很大不同，理解这一差异就能明白，为什么国际经纪商要么不向美国客户提供 CFD，要么向他们提供其他衍生工具。

SEC 与 CFTC 的监管

在美国，没有一个统一的机构负责监管差价合约（CFD）。监管管辖权取决于标的资产的类型，就股票指数而言，还取决于该指数是窄基指数还是宽基指数。以单一证券或窄基证券指数为标的的 CFD，一般被视为基于证券的互换（SBS），属于 SEC 的管辖范围。以宽基证券指数、大宗商品、货币或其他非证券经济利益为标的的 CFD，一般被视为《商品交易法》下的互换，属于 CFTC 的管辖范围。

这一区分决定了适用的监管要求。SBS 的参与者可能须遵守 SEC 的规则，包括注册为基于证券的互换交易商，以及专门针对 SBS 的报告和披露要求；其他互换则须遵守 CFTC 的相应规则，包括交易商注册、报告以及在适用情况下的执行和清算义务。这两套框架都没有提供通过常规场外（OTC）CFD 平台向美国零售客户提供 CFD 的途径，因此许多其他司法管辖区采用的标准场外 CFD 模式，美国零售客户无法使用。

为什么这项禁令难以绕开

CFD 交易的主要障碍规定在《多德-弗兰克法案》第 742 条中，该条在《商品交易法》（CEA）中增加了第 2(c)(2)(D) 条。其措辞相当严格：与不属于合格合约参与者（ECP）的人订立的任何商品交易，只要涉及杠杆、保证金或由对手方提供的融资，就被视为零售商品交易。此类交易与期货合约一样受 CEA 监管。

例外是存在的，但范围非常窄。交易必须规定在 28 天内实际交割商品。CFD 是现金结算工具，不涉及标的资产的交割，因此这一例外不适用。没有任何余地。

场外互换的零售准入

《多德-弗兰克法案》限制了非 ECP 人士在受监管场所之外订立互换交易的能力。哪些人属于 ECP？例如，拥有一定资产规模（1,000 万美元）的公司、拥有大量可投资资金的个人，以及受监管的金融机构。存款只有几千美元的零售交易者通常不符合这一定义。因此，不能按照与机构互换相同的条件向这类客户提供普通的场外 CFD。

积极的监管执法

理论归理论，实践中又是怎样的呢？2026 年，美国两家监管机构 SEC 和 CFTC 同时对 Netrios LP Ltd. 及其关联实体 Red Acre Ltd. 提起指控。形式上，两案的违规行为有所不同，但都涉及同一套基础设施，美国零售客户正是通过它获得了按美国规则本不能接触的产品。

SEC 指控 Netrios 和 Red Acre 在未进行必要注册、也未在已注册的全国性交易所进行交易的情况下，以美国和欧洲股票 CFD 的形式向美国零售投资者提供和销售基于证券的互换。Netrios 为白标经纪平台搭建了技术基础设施，这些平台随后以第三方品牌运营。据 SEC 称，至少有 15 个这样的平台提供股票、大宗商品及其他资产的 CFD，它们主要在美国境内管理。该监管机构认定，个股 CFD 属于基于证券的互换，须遵守相关要求。

CFTC 则从另一个角度审视了同一案件。该委员会认定，Netrios 提供了一项专门服务，用于通过面向美国客户的离岸场外平台提供和销售带杠杆的零售商品交易。同时，这些平台没有核实客户是否符合合格合约参与者的要求。Red Acre 则为 Netrios 提供支持，包括客户服务和营销服务。根据 CFTC 的结论，此类活动本应在已注册的交易所进行，而 Red Acre 为 Netrios 的违规行为提供了便利。

财务后果相当严重。在 CFTC 的案件中，Netrios 须支付 175 万美元的民事罚款，Red Acre 须支付 75 万美元，并须停止相关活动。SEC 在其案件中对两家公司处以相同的罚款。因此，两案的制裁总额为 500 万美元。

此案表明，监管范围不仅限于直接向零售客户提供 CFD 的公司。它还可能覆盖为此类平台的运营提供支持的基础设施供应商。同样值得注意的是，SEC 和 CFTC 是并行行动的，两个委员会都提到了彼此之间的协助以及外国监管机构的协助，其中包括爱尔兰中央银行、塞舌尔金融服务管理局和马耳他金融服务管理局。

对美国交易者来说，实际结论相当简单：如果某个平台向美国零售客户提供个股 CFD，首先要核实它的法律地位以及是否符合 SEC 的要求。这样的平台存在于互联网上，这一事实本身并不意味着其活动为美国法律所允许。

美国零售交易者还有哪些选择

禁止场外互换和带杠杆的零售商品交易，并不意味着美国人没有办法以杠杆交易指数或大宗商品。只是这些办法要通过受监管的交易所交易工具来实现。CME 和 ICE 的微型期货是规模为标准合约十分之一的合约，可用于交易指数、黄金、石油，甚至谷物。通过中央对手方清算的期货期权，则提供了另一种以有限风险建立方向性头寸的方式。这些工具在已注册的交易所交易，经由中央对手方清算，并适用标准化的保证金规则。美国监管机构并不禁止零售杠杆投机本身。它只是把这种投机引导到交易所基础设施的轨道上，在那里，对手方风险和结算风险的管理方式不同于双边场外 CFD 合约。

对美国交易者来说，这意味着一件简单的事：如果某个平台提供股票、指数或黄金的 CFD，那它几乎肯定是在美国监管框架之外运营。而监管机构迟早会注意到。

欧盟零售 CFD 监管

在欧洲，交易 CFD 的零售交易者所受到的保护比美国的零售外汇交易者严格得多。这并不是因为欧洲监管机构更仁慈，而是因为 ESMA 在 2018 年首次动用其产品干预权，为欧盟的零售 CFD 交易确立了统一限制。这些措施起初是临时性的，但后来各国监管机构将其固定为永久措施。它们规定了经纪商可以如何向零售客户提供 CFD，以及此类产品可以接受何种风险水平。

CFD：按定义即属复杂产品

从 MiFID II（第 2014/65/EU 号指令）和 MiFIR 的角度看，CFD 被归类为复杂金融工具。实际上，这意味着经纪商不能不评估客户的知识和经验就直接向其提供 CFD。在此之前，经纪商必须进行适当性测试，确定客户是否充分了解此类产品的特点和风险，包括杠杆和保证金的使用。不允许在未经此类评估的情况下以仅执行的方式销售 CFD。这不仅仅是官僚手续，而是一种机制，用来限制不具备必要知识和经验的客户接触复杂工具。

临时措施变为永久措施

2018 年通过的 ESMA 临时措施起初有时间限制，每三个月审查一次，一直持续到 2019 年 7 月 31 日。这些措施为零售 CFD 交易确立了统一要求，包括杠杆限制、保证金强制平仓规则、负余额保护，以及禁止某些营销激励。不过，到 2019 年，大多数国家主管机构已在各自辖区内通过了自己的永久措施。英国的 FCA、德国的 BaFin、法国的 AMF、塞浦路斯的 CySEC、爱尔兰中央银行以及其他监管机构都在国家层面确立了这些要求。

在各国制度成为永久性制度并确保欧盟各国零售客户获得可比的保护水平之后，ESMA 得以终止其临时措施。

零售客户保护规则

杠杆限制。ESMA 根据标的资产确立了从 1:30 到 1:2 的分级：主要货币对为 1:30，非主要货币对、黄金和主要股票指数为 1:20，黄金以外的大宗商品和次要股票指数为 1:10，个股及其他标的资产为 1:5，加密货币为 1:2。这些是针对零售客户的强制性要求，经纪商在开仓时必须予以考虑。 负余额保护（NBP）。它将客户在 CFD 上的总负债限制在其 CFD 账户中的资金范围内。即使市场急剧朝不利于头寸的方向变动并出现大幅跳空，客户的损失也不应超过这一金额。 保证金强制平仓规则。如果 CFD 账户中的资金降至最低保证金要求的 50%，提供商必须平掉一个或多个未平仓头寸。这是根据这些要求为零售 CFD 账户设定的统一阈值。 禁止货币性和非货币性激励。入金奖金、开仓奖励以及其他类似优惠不得用于刺激零售 CFD 交易。 标准化风险警示。提供商必须在其中标明当前亏损的零售 CFD 账户所占的百分比。该指标每三个月计算一次，统计此前 12 个月的数据。计算时会考虑已实现和未实现的结果，以及佣金、费用和其他交易成本。

在制定这些措施时，ESMA 援引了各国监管机构的一项分析，该分析显示，在欧盟不同司法管辖区，74% 至 89% 的零售 CFD 账户出现亏损，每位客户的平均亏损在 1,600 欧元至 29,000 欧元之间。这是 ESMA 在 2018 年出台限制措施时使用的历史数据，而不是适用于整个欧盟的统一现行统计数据。

对交易者来说，这些措施的含义相当简单。风险在产品和账户层面受到了更严格的限制，但 CFD 本身并没有变得风险更低。杠杆受到限制，激励性奖金被禁止，负余额保护是强制性的。与此同时，监管机构的历史数据显示，大多数零售账户仍在亏损。这些限制改变了交易条件，但并没有消除亏损风险。

英国零售 CFD 规则

英国已经脱离欧盟，但并没有放弃对零售交易者的保护。FCA 保留了 ESMA 在 2018 年出台的主要限制，并将其写入自己的监管手册 Handbook。如今，这些不再是需要续期的临时措施，而是永久性要求，规定了经纪商可以如何向零售客户提供 CFD、可以提供多大的杠杆，以及在哪些情况下必须平掉客户的头寸。

PS19/18：英国特有的 CFD 规则

2019 年 7 月，FCA 发布了政策声明 PS19/18，将欧洲监管机构的限制写入自己的监管规定，并使其成为永久性规则。ESMA 的临时措施将于 2019 年 7 月 31 日到期，因此这家英国金融监管机构决定在其到期前，将同等要求纳入自己的监管手册 Handbook。新的 CFD 规则于 2019 年 8 月 1 日生效。

首先，英国监管机构根据标的资产将杠杆限制在 1:30 至 1:2 的范围内，规定在资金降至保证金要求的 50% 时自动平仓，确立了负余额保护，禁止货币性和非货币性激励，并引入了标明亏损零售账户百分比的标准化警示。

与此同时，FCA 的规则在某些方面有别于欧盟监管机构的要求。英国监管机构将限制扩大到了类似 CFD 的期权。对于与某些政府债券挂钩的 CFD，它还把最高杠杆定为 1:30，而不是 ESMA 措施所规定的 1:5。

据英国监管机构估计，这些措施预计可通过减少交易亏损，使英国公司的零售客户每年节省 2.67 亿至 4.51 亿英镑。对交易者来说，这意味着英国脱欧之后，FCA 的零售 CFD 规则已经自成一体，不再取决于 ESMA 的决定。与英国零售客户打交道的经纪商，无论欧盟实行何种规则，都必须遵守 FCA 的要求。

加密 CFD 仍被禁止，ETN 已获准

在加密资产方面，FCA 的规则同样区分了对资产本身的接触和衍生工具交易。2025 年 10 月 8 日，该监管机构取消了对零售客户买卖加密 ETN 的禁令，这类产品即与加密资产挂钩的交易所交易票据。不过，这仅涉及获准在英国认可投资交易所（UK Recognised Investment Exchange）交易的产品。这是一项根本性的限制：它指的不是不受限制的加密资产交易，而是一种受既定上市和信息披露要求约束的交易所交易工具。

与此同时，针对零售客户的加密 CFD 禁令依然有效。FCA 仍然禁止向零售客户销售、营销和分销加密资产衍生品，包括 CFD、期权和期货。该监管机构将这些限制归因于加密资产的高波动性、估值困难，以及零售投资者突然遭受重大损失的风险。

换句话说，这并不是全面禁止零售客户接触加密资产，而是对具体投资产品加以区分。符合英国认可投资交易所要求的加密 ETN 可供零售客户买卖。加密 CFD 对他们仍然是禁止的。

消费者责任（Consumer Duty）

自 2023 年 7 月起，FCA 开始实施 Consumer Duty。这些规则的核心在于，公司不仅要看自己是否遵守了既定规则，还要看其条款对客户有多大益处、是否清晰易懂。对 CFD 提供商来说，这意味着仅有杠杆和保证金限制是不够的。还必须证明客户花的钱换来了合理的条件。

2025 年 11 月，FCA 公布了一项审查的结果，该审查针对多家经纪商，并发现了一系列问题。一些公司在评估产品时没有充分考虑客户投诉，在 Consumer Duty 实施后没有对产品进行复核，并收取过高或不透明的隔夜利息费用。

FCA 批发市场卖方业务总监 Mark Francis 相当明确地表达了该监管机构的立场：

Consumer Duty 提高了整个金融服务业的消费者保护标准，CFD 提供商必须达到这些标准。CFD 是复杂的高风险产品，提供商必须采取行动，为客户带来良好结果、清晰沟通并提供公平价值，这一点至关重要。同样重要的是，消费者应当货比三家，并确保自己完全了解这项投资及其成本。

对交易者来说，这意味着 FCA 关注的不只是杠杆和保证金限制。该监管机构还会检查交易条件对客户而言究竟有多合理。如果不合理，提供商就必须修改产品或停止提供。

亚太市场如何监管零售 CFD 交易

亚太地区没有像欧洲的 ESMA 那样为 CFD 制定共同规则的统一监管机构。每个国家都制定自己的要求：有些地方严格限制杠杆，有些地方对交易所交易工具和场外工具采取不同的监管方式，还有些地方根本不允许零售客户交易 CFD。

澳大利亚

澳大利亚证券和投资委员会的 CFD 产品干预令于 2021 年 3 月 29 日生效，有效期已延长至 2027 年 5 月 23 日，除非重新制定。该干预令限制了杠杆：根据标的资产类别，零售客户的最高杠杆在 1:30 至 1:2 之间。它还要求，当零售客户 CFD 账户的净值降至未平仓头寸初始保证金或所需保证金总额的 50% 以下时进行保证金强制平仓，要求提供负余额保护，并禁止为促使客户开立 CFD 账户、入金或交易而提供特定的诱导措施。

这些限制的效果反映在 ASIC 的数据中。在该干预令实施后的头六个月里，零售客户账户的净亏损总额下降了 91%，亏损的零售客户账户数量减少了 51%，出现负余额的次数减少了 88%。

ASIC 的做法并不限于监督 CFD 产品干预令的遵守情况。在持牌机构未落实适当的零售客户保护措施时，该监管机构也采取了执法行动。例如，在 Binance Australia Derivatives 一案中，联邦法院责令运营 Binance Australia Derivatives 的 Oztures Trading Pty Ltd 支付 1,000 万澳元罚款，原因是该公司在九个月期间将其 85% 以上的澳大利亚客户错误地归类为批发客户。结果，524 名零售投资者得以在没有应得的消费者保护的情况下交易高风险的加密衍生品。

ASIC 还就跨境行为采取了行动。在 Union Standard 案中，该公司明知或理应知道中国客户可能面临违反中国法律的风险，却仍积极向他们推销并发行 CFD。联邦法院对 Union Standard 及其两名前授权代表处以总额 3.002 亿澳元的罚款。其中，对 Union Standard 本身的罚款为 1.567 亿澳元。此案表明，如果澳大利亚金融服务持牌机构在其牌照下的不当行为涉及跨境业务，就可能面临重大的执法后果。

日本

日本监管机构 JFSA 对交易所交易和场外交易采取不同的监管方式。通过 Click 365 这一东京金融交易所旗下平台进行的交易所保证金货币交易，与零售场外货币交易分开监管。

个人外汇交易无论是交易所交易还是场外交易，都适用非常严格的限制：最高杠杆为 1:25，相当于 4% 的保证金。这低于欧洲和澳大利亚的限制。个股和指数 CFD 适用不同的保证金要求。指数 CFD 的典型保证金为头寸价值的 10%，相当于 1:10 的杠杆，而个股 CFD 要求 20% 的保证金，即 1:5 的杠杆。

与欧洲规则不同，日本的制度没有规定零售客户可以转为杠杆上限更高的专业客户类别。既定限制适用于所有零售账户。

韩国

2023 年，在某些股票价格暴跌暴露出 CFD 市场的薄弱环节之后，韩国金融当局宣布全面修订 CFD 规则。这些措施由金融服务委员会（FSC）会同金融监督院、韩国交易所和韩国金融投资协会制定。措施包括提高 CFD 实际投资者类型和各工具投资余额的透明度，以及将 CFD 敞口纳入证券公司的信用供给上限。

投资者保护规则也得到了加强。CFD 交易者必须存入至少相当于交易金额 40% 的资金，这意味着最高杠杆约为 1:2.5。寻求获得合格专业投资者资格的个人投资者必须通过当面核实程序，其中可以包括视频通话，证券公司则必须每两年重新核查他们是否仍然符合资格要求。

此外，希望交易包括 CFD 在内的场外衍生品的合格专业投资者，必须证明自己在高风险投资产品方面有足够的经验。这项附加要求旨在确保只有符合相关经验标准的投资者才能接触这些产品。证券公司负责在专业投资者资格认定过程中核实这些要求的遵守情况。

马来西亚：面向合格投资者的 CFD

马来西亚证券委员会（SC）于 2024 年 6 月 14 日修订了其《差价合约指引》。该文件编号为 SC-GL/3-2018 (R3-2024)，将差价合约作为以现金结算的场外衍生品合约加以规范。

CFD 提供商只有持有衍生品交易方面的资本市场服务牌照（CMSL），包括仅限于 CFD 交易的 CMSL，才可以提供 CFD。CFD 只能提供给 2007 年《资本市场与服务法》所界定的成熟投资者。

修订后的指引扩大了合格标的工具的范围。除股票外，获准的工具还包括 REIT 份额、ETF 份额、在 Bursa Derivatives 或指定交易所上市的商品衍生品，以及指数，但须符合适用的资格标准。该监管框架还要求对希望交易 CFD 的投资者进行适合性评估。

因此，马来西亚通过提供商牌照和投资者资格要求两方面来限制对 CFD 的接触。对于评估亚太地区 CFD 条件的交易者来说，杠杆只是其中一个因素：投资者分类、提供商的监管地位以及获准的标的工具可能同样重要。

离岸 CFD 经纪商与投资者保护的现实

您是否想过，为什么同一家经纪商向英国客户提供 1:30 的杠杆，却允许另一司法管辖区的交易者在同一平台上以 1:500 的杠杆开仓？原因往往在于，为客户提供服务的是不同的法律实体。持有 FCA 牌照的公司必须遵守英国监管机构的要求，而它的离岸实体可以按照另一司法管辖区的规则运营，那里对零售客户的限制没有那么严格。因此，开户之前务必弄清究竟是哪个法律实体为您的账户提供服务。这决定了您可以使用的杠杆、交易条件以及监管保护的水平。

离岸监管的不同层次

您不太可能看到经纪商宣传自己的监管机构被认为不那么严格。实际上，各监管机构在权限和做法上差别很大。例如，塞舌尔 FSA 向交易商发放牌照并设定最低资本要求，但监管深度和检查频率与欧洲的做法不同。巴哈马 SCB 同样监管经纪商，但历来对其可提供的产品施加的限制没有那么严格。瓦努阿图 VFSC 以牌照要求相对较低而闻名，因此对寻求正式监管身份的平台颇具吸引力。毛里求斯 FSC 设有报告要求并规定了不同类别的牌照，但零售客户保护水平低于英国、欧洲和澳大利亚。

评估牌照时，重要的是看监管机构的实际权限：它如何监督经纪商的活动，在出现违规时可以采取哪些措施，以及客户可以利用哪些保护机制。

高杠杆的风险

乍一看，1:500 或更高的杠杆似乎是从同样的价格变动中赚更多钱的机会。然而，它同样可以迅速放大亏损。在 1:500 的杠杆下，价格朝不利于头寸的方向变动 0.2%，对应的亏损就相当于全部已用保证金，这还没有计入点差、佣金和强制清算规则的影响。在重大新闻发布期间或亚洲时段开盘时，市场可能在极短时间内走完这段距离。

欧洲的杠杆上限根据标的资产的波动性在 1:30 至 1:2 之间，这降低了相对于资本的可用杠杆，并在保证金强制平仓之前留出了更多空间。澳大利亚的数据显示，在出台杠杆限制之后，亏损的零售 CFD 账户所占比例和净亏损总额都大幅下降。在欧盟和英国，监管机构报告称，绝大多数零售 CFD 账户都在亏损，而这些措施旨在减少亏损，不过与澳大利亚相比，措施实施后的可比统计数据较难获得。离岸司法管辖区一般没有可比数据，因此评估那里的交易结果要困难得多。

负余额保护（NBP）是法律要求还是承诺？

在欧盟和英国，针对零售客户的负余额保护规则将其总亏损限制在其 CFD 账户中的可用资金范围内。如果亏损超过这一金额，经纪商不得要求客户补足差额。

离岸经纪商有时会在客户协议中加入类似的承诺，作为公司的内部政策。它的法律效力和适用方式取决于协议条款以及相关司法管辖区的法律。如果经纪商拒绝兑现这一承诺，客户提出异议的能力也可能受到限制。

因此，在审阅协议时，重要的是弄清这种保护是法律规定的，还是仅仅依据公司内部规则提供的，以及由哪家监管机构监管该经纪商并处理客户投诉。协议中有这样一项条款，这一事实本身并不能保证保护水平与 FCA 或欧盟监管机构的要求相当。

资金隔离如何保护您的资金

在英国，根据 FCA 的规则，客户资金必须单独存放，与经纪商的自有资金分开。如果公司资不抵债，被隔离的客户资产的返还适用专门程序。还可以通过 FSCS 获得额外保护，前提是公司和具体的索赔类型在其规则范围之内。

在离岸司法管辖区，对客户资金存放的要求取决于当地法律和牌照条款。在某些情况下，客户资金同样存放在隔离账户中，因此离岸注册本身并不意味着所有客户的资金都与经纪商的运营资金混在一起。

一个重要的区别可能在于可用的赔偿机制。在英国，FSCS 提供赔偿：在符合特定条件的情况下，已倒闭的获授权金融公司的客户可以获赔。在塞浦路斯，ICF 成员的客户受另一套设有限额的赔偿计划保障。在其他司法管辖区，可能不存在同等的计划，在这种情况下，客户对资不抵债的经纪商的索赔按当地破产法处理。

CFD 提供商尽职调查清单

开户之前，值得系统地核查以下几点：

弄清哪家公司将为您的账户提供服务。同一家经纪商可能通过不同司法管辖区的多家公司运营。欧盟客户可能与一家塞浦路斯实体签订协议，而另一国家的客户可能与塞舌尔的一家公司签约。这决定了适用哪些规则，以及可以获得何种水平的保护。 核查牌照。不仅要在经纪商的网站上查找信息，还要在相关监管机构的公开登记册中查找。FCA、ASIC、CySEC 和其他监管机构都会公布牌照编号和获准业务的信息。请确认该授权涵盖零售客户以及您打算交易的金融产品。 核查是否存在“牌照保护伞”。经纪商可能援引其母公司的牌照，而合同实际上是与另一实体签订的。请确认协议中列明的公司本身持有必要的授权。 审阅客户资金存放和保护的条款。核查客户资金存放在哪里、是否要求隔离，以及该司法管辖区是否设有针对经纪商资不抵债情形的赔偿计划。 核查付款信息。请确认收款人与协议中的信息一致。如果资金被转给另一司法管辖区的公司，或者使用了不寻常的付款渠道，请弄清原因。 留意经纪商在哪里以及如何招揽客户。如果公司在其未持有相关授权的国家积极推销服务，请核查该活动的法律依据。在受监管的司法管辖区，未取得所需牌照而提供金融服务可能构成违规。

离岸经纪商不一定是骗局

有些公司可以合法地为自愿选择高杠杆并愿意承担相关风险的客户提供服务。问题出现在事情出了差错、而客户保护自身利益的手段有限的时候。监管机构的权限可能有限，可能没有赔偿计划，而法律程序可能不得不在外国司法管辖区进行。

结果是，交易者承担了另一种在选择经纪商时很少被考虑的风险：在发生争议时独自面对公司的风险。因此，在评估 1:500 或 1:1000 这样诱人的杠杆时，应当同时考虑客户可以利用的权利、保障和执行机制。多出几个百分点的潜在回报在交易平台上看起来可能很有吸引力，但更重要的是弄清，当市场或经纪商本身制造麻烦时，这些条件的代价是什么。

CFD 交易风险：历史的教训

任何一本风险管理教科书都会建议设置止损。然而，止损有一个重要的局限：它并不保证头寸会按指定价格平仓。止损只是设定了向经纪商发送订单的条件。如果市场变动过快或流动性突然枯竭，头寸可能按第一个可用报价平仓，而该报价可能与指定价位相差很大。这样的滑点可能使预期亏损成倍增加。在某些情况下，剧烈的价格跳空可以在几秒钟内吞噬账户的很大一部分。

杠杆、保证金与跳空风险

杠杆会按头寸规模成比例地放大利润和亏损。然而，由于资本有限和保证金要求，价格上涨或下跌的后果并不相同。在 1:100 的杠杆下，价格朝不利于头寸的方向变动 1%，对应的亏损就相当于全部初始保证金，因此头寸可能在市场实际走完这 1% 之前就被强制平仓。价格朝对您有利的方向变动 1%，会带来相对于已用保证金而言相当的收益，但并不会带来在没有追加资本的情况下继续加仓的对等机会。

跳空带来了额外的风险。CFD 市场可能在周末、节假日或夜间休市，而重大宏观经济公告、央行决定和地缘政治事件可能引发价格剧烈波动。如果市场开盘时远远越过止损价位，普通订单可能按第一个可用报价成交，从而产生大幅滑点。

针对这类情况，一些经纪商提供保证止损订单（GSLO）。例如，IG、CMC Markets 和 FOREX.com 都提供这种订单。使用 GSLO 时，即使出现跳空或市场剧烈波动，经纪商也保证按指定价格执行。这种保证通常需要额外付费。因此，对于在价格剧烈波动风险较高的时期保持未平仓的头寸，GSLO 可能很有用。

2015 年瑞士法郎流动性冲击

2015 年 1 月 15 日，瑞士国家银行取消了瑞郎与欧元的挂钩。这一举措在市场上引发了冲击波。EUR/CHF 在几分钟内暴跌超过 2,000 点，流动性消失，某些价位的报价干脆无法获得。持有做空瑞郎头寸的交易者发现，他们的止损订单没有按指定价格执行，因为市场直接跳过了这些价位。许多账户深陷负值，亏损远远超过初始存款。当时最大的经纪商之一 Alpari UK 资不抵债。其他公司的客户则面临负余额和追加资金的要求。

这一事件显示了低估市场风险可能付出的代价。交易者可能根据止损价位预期只有小额亏损，但突如其来的市场跳空可能导致亏损达到最初可接受风险的许多倍。在某些情况下，这不仅意味着损失存款，还意味着对经纪商负债。危机过后，各国监管机构加强了负余额保护，但基本原则没有改变：在杠杆交易中，风险评估上的失误可能造成的损失，会远远超过交易者最初准备承受的金额。

FXCM 与 NDD 利益冲突

2017 年，CFTC 对 FXCM 罚款 700 万美元，并禁止该公司在美国经营。原因令人不安。该经纪商宣传的是无交易台（NDD）模式，暗示不存在利益冲突，并声称自己不与客户对赌。实际上，订单流被发送给一家特定的做市商 Effex Capital，而该做市商与 FXCM 的管理层有关联，同时该公司还根据交易量收取未披露的返佣。客户并不知道，他们的交易被发送给了与经纪商有关联的实体。

这个案例说明了不透明执行模式的代价。交易者可能认为订单被发送到外部市场、利益冲突极小，而实际安排可能复杂得多。结果，一句营销承诺可能制造虚假的安全感，使客户在不了解谁接收了他们的订单、交易另一边有哪些经济激励在起作用的情况下作出交易决定。正因如此，在选择经纪商时，考察其实际执行模式和收入来源非常重要。在这方面出错，交易者付出的代价可能远远超过点差或佣金上的差别。

负油价与交易系统的极限

2020 年 4 月，5 月 WTI 期货合约的结算价为 −37.63 美元。油价前所未有的走势给提供 WTI 相关工具的交易平台和经纪商带来了重大挑战。随着标的市场进入未知领域，CFD 客户可能受到交易暂停、头寸平仓以及经纪商采取的其他措施的影响。

一个值得注意的例子涉及 FXCM 及其 US Oil CFD。2020 年 4 月 20 日，标的 WTI 期货合约的价格跌破零，FXCM 暂停了 US Oil 的交易，并以 0.001 美元的价格平掉了客户的头寸。一位客户持有三个以 2020 年 5 月 WTI 期货合约为标的的 CFD 多头头寸，这些头寸在 FXCM 于 18:08 GMT 左右冻结其 US Oil 市场后被平仓。英国金融申诉专员服务机构认定，鉴于极端波动和流动性丧失，FXCM 有权暂停交易并平仓，并且没有发现足够的证据表明该平台无法处理负价格。

这一事件说明，当 CFD 平台在标的市场出现极端走势期间暂停交易时，可能产生哪些实际风险。在特殊的市场条件下，交易限制、流动性问题以及经纪商对快速变化的价格作出的反应，都可能影响交易者管理未平仓头寸的能力。因此，财务风险不仅取决于价格变动，还取决于交易基础设施如何应对极端情况。

CFD 交易中的对手方风险

上述所有情形都有一个共同点。您在 CFD 交易中的对手方不是交易所或清算所，而是一家具体的公司。如果这家公司资不抵债、退出市场或无法履行义务，您的头寸和资金都可能面临风险。

在评估经纪商的可靠性时，请留意几项实际指标：

执行质量：比较报价与实际成交价、滑点的频率和平均幅度，以及以不同于报价的价格成交的订单所占比例。 重新报价和拒单：频繁的重新报价请求、订单被拒或执行延迟都需要有合理解释，在正常市场条件下尤其如此。 出金速度：注意实际处理时间、无法解释的延迟，以及入金之后出金条款的任何变化。 资金隔离：核查经纪商是否必须将客户资金与自有资金分开存放，以及这一要求是否适用于为您的账户提供服务的具体公司和司法管辖区。 财务稳健性：对于受监管的经纪商，查阅其公布的财务报表、资本要求、执法记录以及任何重大监管违规情况会很有帮助。

与仅仅查看经纪商是否在其网站上展示牌照相比，这些指标为评估对手方风险提供了具体得多的方法。历史案例表明，这种风险在市场承压时期变得尤为突出。当价格剧烈波动、流动性消失、技术系统在极端压力下运行时，经纪商的问题可能同时影响订单执行、保证金计算和资金的存取。因此，对手方的可靠性是交易风险中一个独立的组成部分，交易者每开立一个 CFD 头寸都要承担这一风险。

CFD 交易的未来、监管趋同与相互竞争的衍生品

CFD 已不再是小众产品。如今，它们与加密资产永续期货、交易所交易的微型期货、零售期权和去中心化协议共存于同一个生态系统中。监管机构正在把这一市场的发展考虑在内，经纪商正逐步调整产品以适应新的工具，而交易者可以接触到有史以来最广泛的交易产品。

ESMA 审视下的加密永续合约

2026 年 2 月，ESMA 发布了一份公开声明，说明如何对以永续期货、永续互换或滚动合约等名称销售的衍生品进行分类，这类产品通常被称为 perps。该监管机构提醒各公司，产品的商业名称并不决定其法律地位。经纪商必须评估工具的实际特征，并确定它是否属于 CFD 的定义范围。

这对加密资产杠杆衍生品尤为重要。如果此类产品符合差价合约的定义，则适用现行的各国零售客户保护措施，包括杠杆限制、标准化风险警示、保证金强制平仓要求、负余额保护，以及禁止货币性和非货币性激励。ESMA 还提醒各公司注意其在产品治理和投资者保护方面的义务，包括界定适当的目标市场、按照适用于复杂金融工具的要求进行适当性评估，以及识别和管理利益冲突。

这家欧洲监管机构没有出台任何新的禁令。它提醒各公司，现行要求同样适用于具有 CFD 特征的产品，即使它们以其他名称销售。对于向欧洲零售客户提供此类工具的平台来说，这是重新审视产品分类、交易条件和营销材料的理由。交易者也应当记住，把一种产品称为“永续期货”，这本身并不能使其免受欧洲监管要求的约束。

从 CFD 经纪商到多资产平台

几年前，CFD 经纪商和投资平台还分属市场的不同板块。如今，它们的产品越来越多地重叠。近来，经纪商纷纷推出统一平台，客户可以在上面免佣金购买真实的股票和 ETF，同时通过同一账户交易 CFD 和期权。

这种模式背后的逻辑很简单：经纪商希望把目标各异的客户，从长期投资者到活跃交易者，都留在同一个生态系统之内。CFD 正逐渐成为更广泛产品线中的一种产品，与股票、ETF 和期权并列。这正在改变经纪业务的竞争方式：重点不再仅仅是吸引活跃交易者，而是争取客户的整个投资组合。

CFD 及其在零售交易中的竞争对手

对零售交易者的争夺日趋激烈。一方面，交易所交易工具提供了受监管的替代选择：CME 的微型期货和 ICE 的微型期货，以及经由 OCC 的期货期权。这些市场上的交易通过中央对手方清算，并遵循标准化规则，但需要接入交易所基础设施。

另一方面，去中心化永续合约板块正在迅速增长。据 CoinGecko 估计，排名前 10 的永续合约 DEX（去中心化交易所）在 2025 年处理了 6.7 万亿美元的交易量，比上一年增长 346%。Hyperliquid 在上半年占据主导地位，不过到年底平台之间的竞争有所加剧。主要的增长动力是零售投机交易。永续合约通过提供没有展期和到期日的 24/7 杠杆交易，与 CFD 争夺这部分需求。

HIP-3 等基础设施升级使得无需将传统资产完全代币化，就能为其推出永续合约市场。这为在股票、指数和货币领域与 CFD 竞争创造了更多机会。与此同时，DEX 永续合约尚未提供欧洲零售客户在交易 CFD 时所享有的那种监管保护水平。它们的增长表明，交易成本、工具的可得性以及交易基础设施的便利性对交易者而言正变得越来越重要。

总体而言，市场的未来正沿着几条主线成形。监管机构正逐步统一对经济特征相似的产品的要求，无论这些产品叫什么名称。经纪商正在扩大产品范围，CFD 成为统一交易生态系统中的多种工具之一。对零售交易者的争夺越来越多地发生在进入市场的不同方式之间：受监管的合成交易、标准化的交易所交易工具，以及去中心化协议。

对交易者来说，这意味着更多的机会，同时也意味着更多的问题。重要的是弄清某种模式提供何种水平的保护、施加哪些限制，以及进入市场的成本是多少。

结论：CFD 合约只是交易风险的一部分

至此，我们在本文中分析了差价合约的结构、其价格如何形成、保证金从何而来、谁从交易中赚钱、不同司法管辖区的监管制度如何运作，以及哪些历史案例显示了理论与实践之间的差距。现在，所有这些要素汇成一幅完整的图景，让我们明白 CFD 交易的结果究竟取决于什么，以及交易者所承担风险的代价是什么。

主要结论可能出人意料。CFD 本身是一种相当中性而高效的工具。这种合约让交易者无需买入资产就能获得对该资产的敞口，而结果取决于如何使用它、通过哪家经纪商执行交易，以及在什么条件下进行交易。

一笔交易的风险水平由四个因素决定：

杠杆。1:5 和 1:500 的比例给资本带来的负担完全不同。监管机构可以设定最高水平，但在这一范围之内，决定权仍在交易者手中。 标的资产的波动性。宽基指数 CFD 与个股或加密货币 CFD 的风险状况可能完全不同。价格变化越剧烈、越迅速，留给反应的时间就越少，出错的后果也越严重。 经纪商的可靠性和执行质量。这里重要的是牌照、执行模式、滑点条件，以及公司及时履行对客户义务的能力。FXCM 和 Alpari UK 的经历表明，问题可能源于不透明的执行，或者经纪商无力挺过极端的市场冲击。 法律地位和保护。具体司法管辖区的规则决定了是否适用负余额保护、客户资金如何存放，以及在经纪商破产时是否存在赔偿机制。同样的 CFD，视合同与哪家公司订立而定，对客户可能产生完全不同的后果。

这四个因素同时起作用。您可以选择一家可靠的经纪商，却仍然因杠杆过高而赔光账户。您可以遵循稳健的风险管理，却仍然遇到执行问题或薄弱的法律保护。因此，仅凭点差、杠杆或可交易资产的范围来评估 CFD 是不够的。

这是差价合约全部历史的主要教训。交易条件本身并不能充分说明真实的风险水平。必须结合整笔交易来评估风险，从开仓的那一刻，直到在压力情形下可能的平仓。交易者越了解所选产品和经纪商的运作方式，在最不合时宜的时刻出现意外的可能性就越小。

还要记住：CFD 让您可以用相对较少的资金进入市场，但这种效率伴随着额外的风险。杠杆越高、产品越复杂、特定司法管辖区的保护越薄弱，落在交易者身上的责任就越大。

归根结底，重要的是提前评估经纪商所提供条件的背后是什么。诱人的杠杆背后，可能是更高的强制平仓概率和更大的亏损；低成本的背后，可能是执行上的特殊之处或客户保护方面的局限。理性的交易在开仓之前就已经开始。