将威科夫方法（Wyckoff method）应用于外汇交易

如果您想了解所谓的“聪明钱”的动向并且想捕捉到大行情，您可以尝试将威科夫方法应用于外汇交易中。在本指南中，我们将介绍您需要了解什么才能将威科夫方法付诸实践。

什么是威科夫（Wyckoff）方法？

威科夫方法得名于其创始人理查德·D·威科夫；他在 20 世纪初创立了该方法。威科夫方法是一种价格分析框架，可用于识别市场周期，并揭示机构交易者的动向。您可以根据通过威科夫方法所做的分析来参与突破交易或逆转交易。

威科夫方法最初是为股票交易设计的，但您也可以将它应用于外汇和其他市场中。

威科夫方法的基本概念

如要将威科夫方法用于外汇交易，您首先要理解其背后的基本定律。

供求定律（Law of Supply and Demand）

您可能已经熟悉这项基本定律。当需求高于供应时，资产价格上涨。当供应高于需求时，资产价格下跌。当供求大致相当时，价格横盘整理。

因果定律（The Law of Cause and Effect）

因果定律指出，价格波动（“结果”）是由先前阶段的吸筹或派发（“原因”）造成的。

原因 ：在交易区间内，机构建仓所经历的时间和活动。

：在交易区间内，机构建仓所经历的时间和活动。 结果：随后的价格走势——可能是拉升或下跌。

通常，交易区间持续的时间越长、形态越清晰，价格突破后的潜在走势就越大。外汇交易者可以通过观察价格盘整的时间以及支撑位及阻力位的有效性来估算。

努力与结果定律（The Law of Effort vs. Result）

这里的“努力”指成交量，“结果”指价格变动。

当成交量与价格同步上升时，市场处于和谐状态。

当成交量上升，但价格并未相应变动时，可能即将出现逆转。

如果成交量下降，而价格波动却在加大，则这种行情不会持续。

综合人（The Composite Man）概念

“综合人”是一个虚构的实体，它在拉升之前积累筹码，在下跌之前派发筹码。它代表了机构所采取的所有行动的总和。您基本上可以将它看作“聪明钱”。

威科夫市场周期

如要使用威科夫方法，您还需要了解一组概念：威科夫市场周期。一个完整的市场周期有四个阶段：吸筹、拉升、派发、下跌。您可以在下图中查看这四个阶段的示例图表。

以下是相同 EUR/USD 日线图的另一个示例：

1.吸筹

出现在下跌趋势之后，价格横盘整理。

成交量减少。

您会看到价格在由支撑位和阻力位构成的通道内来回波动。

在吸筹阶段发生的情况是，机构正在为拉升做准备。以下是吸筹阶段发生的事件的详细分解。

阶段 A

初步支撑：（PS）：这是下跌趋势后，随着买盘明显增强而出现的第一波支撑。其中可能仍有一些下行波动，但已接近尾声。

抛售高潮（SC）：价格短暂跌破支撑位，创出新低。成交量较大。

自动反弹（AR）：价格随后向上折返。

阶段 B

二次测试（ST）：市场再次测试抛售高潮（SC），但成交量减少。

阶段 C

弹簧走势：价格短暂跌破支撑位，创出新低，然后又反弹回交易区间。

弹簧测试：再次测试弹簧区，但成交量更低。

阶段 D

强势信号（SOS）：此时，您终于看到价格出现明显的向上跳升。成交量增加。

回踩（BU）：再次测试，然后拉升阶段开始。

2. 拉升（阶段 E）

此时，需求超过供应，价格持续上涨。

您会看到更高的高点和更高的低点。

当价格上涨时，你会看到成交量增加。当价格回调时，成交量减少。

以下是拉升阶段的分解：

初始推力（IT）：价格脱离吸筹区间。

回退至溪流（Creek）边缘（BUEC）：这是第一次值得注意的回调。

二次测试（ST）：之前的阻力位目前为支撑位。这是对该支撑线的测试。

持续强势信号（CSOS）：价格上升，成交量较高。

最终支撑点（LPS）：价格在继续上涨前再次回调。

3.派发（Distribution）

这是机构卖出头寸的阶段。

价格回到横盘整理状态。

成交量上升。

支撑线和阻力线形成一个通道，并不断受到测试。

以下是派发阶段发生的所有事件：

阶段 A

初步供应（PSY）：这是指上涨趋势末期出现的第一波阻力。

买入高潮（BC）：接下来出现放量买入。

自动反应（AR）：买入高潮（BC）之后出现回调。

阶段 B

二次测试（ST）：价格测试买入高潮（BC）的高点，但成交量不大。

上冲（TOUT）：这是价格短暂突破阻力位并见顶的最终高点。

阶段 C

派发后上冲（UTAD）：价格再次测试相同的高点，但成交量减少。

阶段 D

弱势信号（SOW）：成交量增加，而价格开始下跌。

最终供应点（LPSY）或反弹（R）：有些观点认为还会有最后一次反弹，但力度很弱；另一些观点则认为市场已无力反弹。需求已枯竭，下跌阶段开始。

4.下跌（阶段E）

在这个阶段，供应超过需求，导致价格进入下跌趋势。

价格出现更低的高点和更低的低点。

当价格下跌时，成交量上升。当价格反弹时，成交量下降。

以下是该阶段按顺序发生的事件

初始推力（IT）：此时为下行走势，标志着派发结束、下跌阶段（markdown）开始。

超卖反弹：第一次大幅回调表明该资产至少短暂处于略超卖状态。

二次测试（ST）：价格测试了之前为支撑线、而现在变为阻力线的位置。

持续弱势信号（CSOW）：价格下跌，但成交量仍然很高。

最终供应点（LPSY）：这是最后一次弱势反弹。

威科夫吸筹模型

以下是威科夫方法识别出的一些形态。

吸筹模型 #1：这是一种经典的包含弹簧走势的吸筹形态，主要出现在下跌趋势之后。其特征包括抛售高潮、自动反弹、二次测试和弹簧走势。

吸筹模型 #2：这是一种不包含弹簧走势的吸筹形态。它涵盖一个高潮、一次反弹和二次测试。支撑位始终有效。

吸筹模型 #3：这种吸筹形态包含大量的测试和弹簧走势。

同样，也有与之对应的派发模型（与吸筹模型呈镜像对称）。

了解该何时买入或卖出

为了帮助交易者有效地运用他的框架，威科夫进行了大量详细的阐述。他甚至提出了九项买入测试和九项卖出测试。您可以在入场交易前核对这份清单。

买入测试

价格是否处于区间震荡状态（不再下跌）？

成交量是否下降？

价格是否在支撑位下方出现弹簧走势，然后回升？

是否有足够的“原因”来支持一次明显的走势？

供应是否被更宽的点差和更高的成交量所打破？

该交易品种是否比相关品种或整个市场的走势更强？

回调是否保持在之前的支撑位之上？

价格突破后，您是否看到更高的高点和更高的低点形态？。

价格上涨时成交量是否放大，价格回落时成交量是否缩小？

卖出测试

价格是否处于区间震荡状态（不再上涨）？

成交量是否上升？

价格是否先上冲突破阻力位，然后回落？

是否有足够的“原因”来提供阻力？

需求是否被更宽的点差和更高的成交量所打破？

该交易品种是否比相关品种或整个市场的走势更弱？

反弹是否在阻力位处或阻力位下方失效？

价格是否出现更低的高点和更低的低点？

价格下跌时成交量是否放大，价格反弹时成交量是否缩小？

如何在外汇交易中使用威科夫方法

将威科夫方法应用于外汇交易相当简单；你只需要注意几点。

您会发现这种方法在主要货币对上最容易应用。小众货币对的流动性较低，可能会产生更多噪音和锯齿波动。如果您打算交易商品货币，要留意商品价格对这些货币对的影响。

外汇市场可全天 24 小时交易。当您将多个时间周期结合使用时，威科夫分析法的效果最佳。可使用日线图来识别更大的市场结构，并使用日内图来观察各个交易时段（例如亚洲时段、伦敦时段和纽约时段）。应特别关注时段重叠区，因为它们往往会带来最高的波动性和流动性。

请留意新闻事件和报告的发布，这两者都可能临时打乱该时间周期及其有效性。

在外汇交易中，您无法像股票市场那样直接看到成交量，但至少可以查看跳动量。当您做对比时，请重点关注近期平均值并跟踪相对成交量的变化。

可视化成交量

如要通过威科夫方法充分解读市场走势，您需要在图表上将成交量可视化。跳动量是实际成交量的不错替代，但您还可以使用一些其他的成交量指标。

您可以选择一项试用。然后，您可以在回测中试验不同的指标。

应用威科夫方法

理解威科夫方法的最佳视角，是将它视为一种关于市场走势倾向的理论。它本身并不是一套完整的策略。

因此，您需要将它与技术指标、基本面分析或价格行为结合使用，以寻找交易设置。

当您的策略产生一个交易机会时，您可以回顾上文讨论过的买入/卖出核对清单。这些清单，连同成交量可视化图表、市场阶段以及由威科夫方法识别出的各个事件，可以帮助您判断当前是否存在合适的交易条件。

威科夫方法的优缺点

如要确定是否要使用威科夫方法，请参考以下优缺点。

威科夫方法的优点

威科夫方法的缺点

威科夫方法的效果在很大程度上取决于您选择的与它搭配的策略。它可能对某些技术更有效，而对另一些效果不佳。它也并非在所有时间都适用于所有资产的市场状况。

刚接触威科夫方法时，您可能会感到一头雾水。这是因为您需要学习大量的概念，并且需要练习才能识别它们在图表上的表现。因此，它可能不是一个能快速或轻松掌握的方法。

威科夫分析中存在大量主观性。您可能会越来越擅长识别形态，以及辨别什么才算是一个“理想的”形态。但即便如此，您仍然需要根据自己的解读来做决策。在某些时候，您的主观判断可能比其他时候更为有效。

即使您学会了威科夫方法本身，您仍然不具备交易条件。您还需要学习一种与之配合的策略，然后学习如何将两者结合使用。因此，这条道路需要付出很大的耐心。

结语：威科夫方法可以帮助您理解市场背景

威科夫方法不能构成一项完整的外汇策略，但它是一个优秀的框架，能帮助您理解机构在做什么以及市场在如何变化。在回测和模拟测试中练习使用它的框架。您将它运用得越多，就越能快速、轻松地阅读和理解图表动态。