安德鲁分叉线一项趋势交易指标

内容

外汇交易者可以使用几十种不同的技术指标，包括绘制在图表上的各种形状和对象。有一些技术指标广为人知，且用途广泛，例如各种通道和三角形。但还有一些比较奇特的技术指标用得较少，却不一定效果不好。本指南将介绍这样一种指标——安德鲁分叉线。

什么是安德鲁分叉线

安德鲁分叉线是一项由统计学家及交易师阿兰·安德鲁博士发明的技术指标。据报道，他在大萧条时期用它发挥出了重大的作用，尽管他在 20 世纪 60 年代才开始将它教给其他人。

您可能会在各种文章和视频中遇到安德鲁分叉线的其他名称：中线研究，中线法，中线，安德鲁中线。

安德鲁分叉线本质上是一款用于绘制价格通道的工具。它有助于识别中长期 趋势/通道、支撑及阻力位、突破及突破水平、既定趋势入场和市场逆转。

安德鲁分叉线在强劲的上升或下降趋势中表现出色，但在横盘交易市场的用处不大。尽管如此，有些安德鲁分叉线的变体更适合横向移动的价格。

作为一项可识别总体趋势的指标，安德鲁分叉线在中长期交易中的表现最佳。 不过，这并不妨碍一些交易者在 短期交易中 使用它，包括日内交易。为此，分叉线也用于更短的时间周期。

在外汇市场中，由于安德鲁分叉线的趋势倾向，它往往被认为是更适用于主流货币对。

安德鲁分叉线的形态和构建

安德鲁分叉线由三条平行线组成，其中上线和下线都与中线等距。中线比上线和下线长。通常，上线和下线的起点之间会绘制一条附加线，但这条线不是必要线，因此有时会被省略。由于这项指标的形态看起来很像农民的干草叉，故而得名安德鲁分叉线。

如要绘制这项指标，您需要确定三个主要的高点和低点（枢轴点）。从第一个枢轴点开始绘制一条线，穿过第二和第三个枢轴点的中间点。然后，分别从第二、第三个枢轴点开始绘制一条平行线，且这两条线都应该与中线平行。因此，您会得到安德鲁分叉线的三个“叉齿”。在上升趋势中，分叉线的构建顺序是从低点到高点，然后到另一个低点。在下降趋势中，分叉线的构建顺序是从高点到低点，然后到另一个高点。。

安德鲁分叉线的各部分：它们如何命名以及它们的含义

安德鲁分叉线有许多组成部分。如要使用这项指标，交易者需要理解这些组成部分的含义。

下图显示安德鲁分叉线的各组成部分：

下一步，我们来看看具体的组成部分，包括它们的名称和它们的含义。

枢轴点

关键的高点/峰顶和低点/峰谷被称为转折点、枢轴点或轴心点。

正确识别枢轴点至关重要，因为它们决定着分叉线的最终形态。您可能需要稍微调整您的枢轴点，以便更好地捕捉通道中的趋势。

中线

中间线被称为中线。

按照安德鲁的说法，价格会在 80% 的时间内趋向于这条线。触及该线后，价格可能会逆转走势或通过中线跳空。

交易者通常将中线视为总体趋势中的支撑/阻力位，虽然它弱于上线和下线分别显示的支撑位和阻力位，但它依然很重要。不过，有一些专家反对这种解释，认为在强劲的趋势中和适当构建的分叉线内，价格应该围绕中线移动，以及在中线上方和下方来回摆动。

无论如何，一个普遍的共识是，如果价格贴近中线，并且大部分时候向它靠近，这意味着趋势清晰且强劲。但还有一个普遍的看法是，价格将在特别强劲的上升趋势中大幅高于中线，在特别强劲的下降趋势中低于中线。

中点

第二和第三个枢轴点中间的点，被称为中央点或中点，通过它可绘制中线。

叉把

位于第一个枢轴点和中点之间的中线部分称为叉把。

平行线

位于中线上方和下方的两条等距平行线有很多名称。包括支撑和阻力线、上升和下降趋势线、平行/通道线、上中线和下中线。

后者（上中线和下中线）的使用非常频繁，但有些专家认为它毫无意义。根据定义，“中线”意味着它位于两个点或值的中间。这绝对适用于位于两个枢轴点和两条平行线之间的中心线，但并不真正适用于上平行线和下平行线。

按照安德鲁的说法，价格仅会在 20% 的时间内触及平行线。

平行线通常被认为是安德鲁分叉线最重要的组成部分。对平行线的常见解读是，如果分叉线构建正确，上线应该提供强劲的阻力，而下线应该提供强劲的支撑。实际上，通常认为比较好的做法是：等待价格至少从其中一条线上回弹一次，以确认分叉线形态。

正如支撑位/阻力位通常会遇到的情况一样，向上突破时，前一个阻力位会成为支撑位，而向下突破时，前一个支撑位会成为阻力位。

警示线

虽然中线和上下平行线是构成安德鲁分叉线的主要组成部分，且它们一直存在，但交易者有时也会绘制其他与中线平行的线。这些线被称为警示线。

其中一种在分叉线内部绘制，被称为四分位线。这些线绘制在中线两端以及中线和平行线的中间。四分位线用于捕捉长期趋势内的 短期 趋势，且被认为是较弱的支撑位和阻力位。

警示线还经常被用于捕捉突破。在这种情况下，它们会被绘制在分叉线外部。这些线要么绘制在中线与平行线之间一半的距离处（基本上是四分位线镜像到平行线的另一侧），要么绘制在与中线和平行线之间宽度相等的距离处。

在出现突破的情况下，外部警示线会提供支撑和阻力。预计价格可能会从分叉线内后部的警示线反弹。如果出现这种情况，说明这是一次虚假的突破。但如果价格超出警戒线，那么它的角色会发生逆转：之前的支撑位变成阻力位，而之前的阻力位变成支撑位。如果价格从之前的高点或低点反弹，因而成功试探新的支撑/阻力位，则表明之前的趋势已经结束，新的趋势开始。

希夫线

另一种判断趋势结束的方法是一种被称为希夫线或触发线的线型。它绘制在第一和第三个枢轴点中间，与警示线的作用基本相同。希夫线提供支撑位或阻力位，如果价格突破它，则表明趋势结束。

安德鲁分叉线的变体

虽然常见的安德鲁分叉线是这项指标迄今为止最常用的版本，但它还有其他变体，可用于不同的情况。一条通用法则是采用最能概况趋势的分叉线版本。

您会在下文中了解到安德鲁分叉线的不同变体以及它们的构建方式。为了更好地理解不同变体之间的区别，您会看到它们的形态与安德鲁分叉线基本版本之间的比较。

以下是安德鲁分叉线的常见版本：

以下分叉线变体将使用相同的枢轴点构建，并且仅通过修改使用过的分叉线类型来绘制。

希夫分叉线

希夫分叉线（以安德鲁一位学生的名字命名）从叉把线的起点向第三个价格枢轴点移动一半（y 轴）。与常规的安德鲁分叉线相比，这个版本被认为是更适应较浅的上升或下降趋势，因为它的角度没有常规分叉线的角度陡峭。有时，它看起来非常贴近平行通道，并且适用于横向移动市场。

以下是希夫分叉线的外观：

调整版希夫分叉线

调整版希夫分叉线的绘制方式与普通希夫分叉线的绘制方法相似，但除了从叉把起点向 y 轴第三个枢轴点移动 50% 之外，它还会随着时间将叉把前移（向第三个枢轴点） 50%（x 轴）。

由此得来的分叉线角度不如常规安德鲁分叉线的角度陡峭，但是要陡于常规希夫分叉线的角度。

以下是调整版希夫分叉线的外观：

内部分叉线

内部分叉线与其他变体的区别最大，因为它的绘制方式非常独特。相较于其他版本，这个版本的分叉线有时可以指向相反的方向。

如要绘制内部分叉线，您需要从第一和第二个枢轴点中间的点绘制一条穿过第三个枢轴点的线。第二条线从第二个枢轴点绘制且平行于第一条线。这两条线将成为外部趋势线（上下平行线）。然后，在两条外部趋势线之间绘制中线。

内部分叉线的外观如下：

如何用安德鲁分叉线进行交易

安德鲁分叉线的主要使用规则与通道的相同：在上升趋势中，上通道线可能会作为阻力位，而在下降趋势中，下通道线可能会作为潜在支撑位。叉把（中线）显示趋势的强度：在强劲的上升情况下，价格往往高于中线，而在强劲的下降趋势中，价格往往低于中线。

安德鲁分叉线最基本的策略为：当价格从上升趋势中的下趋势线反弹时，买入；当价格从下降趋势中的上趋势线回落时，卖出。 专家经常建议在价格触及中线时部分获利了结， 在价格触及相反的外部趋势线时全部获利了结。

有些分析师还将希夫线用于突破分析。如果在上升趋势中，价格跌破下趋势线，然后跌破希夫线，则交易者应等待价格试探希夫线。如果价格回弹，创造出一个低点，但又从前一个低点下方的希夫线回撤，则交易者可以进入空头头寸。类似的策略可用于相反的情况：如果在下降趋势中，价格从分叉线向上突破至希夫线上方，交易者应等待价格创造新高点并回撤至希夫线。如果价格从它反弹并上升至前一个高点之上，则这是一个进入多头头寸的信号。

警示线的使用方式也可以与希夫线相似。

使用安德鲁斯分叉线时的挑战

交易者使用安德鲁分叉线时面临的最大挑战是如何正确设置枢轴点，使生成的枢轴线能正确概括趋势。如果分叉线构建正确，价格应该会在上下趋势线之间波动，并且最好要避免在趋势通道之外突破。交易者应当调整枢轴点，以找到一个更易于捕捉市场走势的通道。交易者也可以尝试用安德鲁分叉线的不同变体来找到最适合当前市场行情的通道。

判断突破究竟是趋势中的虚假突破还是真实变化，这是一项挑战。使用希夫线和警示线有助于解决这个问题。

有些交易者偏好同时使用多条分叉线，以便能更好地捕捉趋势变化以及找到强劲的支撑位和阻力位。不过，使用太多分叉线也可能会造成混乱，而不是带来帮助。

与任何技术指标一样，安德鲁分叉线通常不应当单独使用。在做出交易决定之前，最好将安德鲁分叉线与其他技术指标的信号结合起来使用。

图表平台中的安德鲁分叉线：它的构建方法和它的形态

尽管安德鲁分叉线是一项流行度不高的技术指标，但几乎所有主要的平台都会将它纳入默认配置的范围。不过，并非所有平台都会配置它们的全部变体。

后续章节将会介绍如何在主要交易平台上绘制安德鲁分叉线，展示它在平台上的外观，并列出每个平台上的可用变体。

MetaTrader 4

在 MetaTrader 4 中绘制安德鲁分叉线非常简单。为此，您只需从主菜单中选择插入->安德鲁分叉线。然后，您只需选择三个枢轴点，平台就会绘出三条线（中线和两条外侧平行线）。

以下是安德鲁分叉线在 MetaTrader 4 平台中的外观：

遗憾的是，安德鲁分叉线在 MetaTrader 4 中的自定义选项很少。该平台也没有分叉线的替代版本。

MetaTrader 5

在 MetaTrader 5 中绘制安德鲁分叉线要复杂一些。为此，您需要从主菜单中选择插入->对象->通道->安德鲁分叉线。接下来，您需要选择第一和第二个枢轴点。然后，您需要点击第二个枢轴并拖动至第三个枢轴点以获取通道。默认情况下，平台还会绘制警示线。有趣的是，除了在与中线和外部趋势线间距 100% 等距处绘制的线以外，该平台还采用斐波那契比率来绘制额外的线。

以下是安德鲁分叉线在 MetaTrader 5 平台中的外观：

与 MetaTrader 4 相比，MetaTrader 5 增加了用于调整警示线的选项。在其他方面，它的功能与 MetaTrader 4 相同，并且没有任何可替代类型的安德鲁分叉线。

TradingView

TradingView 可以说是绘制安德鲁分叉线的最佳平台。为此，您需要在左侧菜单中选择江恩和斐波那契工具->分叉线。除了基本的分叉线，您还可以直接从菜单中选择任何变体。然后，您可以连续点击三个枢轴点。若要更准确地设置枢轴点，您可以在左侧菜单中选择磁铁模式。默认情况下，平台会使用四分位线绘制分叉线。它还会为背景配色。

以下是安德鲁分叉线在 TradingView 平台中的外观：

平台拥有一系列用于调整分叉线的选项以及快速选择分叉类型的能力。TradingView 有四种安德鲁分叉线类型：基础、希夫、调整版希夫、内部希夫。

NinjaTrader

您可以在 NinjaTrader 中绘制安德鲁分叉线，方法是从平台顶部菜单或右键单击图表后打开的菜单中选择绘制工具->安德鲁分叉线。 您也可以选择安德鲁分叉线类型，方法是创建基础分叉线后， 左键单击它 选择指标，然后 右键单击， 转到属性，然后在计算方法选项中选择类型。

以下是安德鲁分叉线在 NinjaTrader 平台中的外观：

NinjaTrader 中用于调整安德鲁分叉线的选项数量相对有限。至于分叉线变体，除了基础安德鲁分叉线以外，NinjaTrader 设有希夫和调整版希夫分叉线，但没有内部分叉线。

如果您想分享您的意见、观察和结论，或者只是想询问有关外汇交易中安德鲁分叉线的问题，您可以随时加入我们的论坛参与讨论。